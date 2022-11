VANCOUVER, BC , le 14 nov. 2022 /CNW/ - Grâce à l'un des plans d'action climatique les plus complets et les plus détaillés au monde, de ressources naturelles abondantes et d'une main-d'œuvre qualifiée, le Canada s'impose comme un fournisseur mondial de choix en énergie propre dans un monde carboneutre. Les gouvernements du monde entier sont à la recherche de sources d'énergie non émettrices fiables et abordables et, dans ce contexte, les pays ayant des vues similaires doivent s'unir afin d'assurer un avenir durable sur les plans de l'économie et de l'environnement.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui qu'une soixantaine de projets avaient été retenus afin de recevoir un financement tiré du Fonds pour les combustibles propres (FCP) du gouvernement du Canada, dont l'enveloppe s'élève à 1,5 milliard de dollars. Ces projets constituent la première tranche des propositions les mieux classées reçues à la suite de l'appel de propositions de l'année dernière, dont la valeur combinée dépasse 3,8 milliards de dollars. On compte parmi ces projets, qui sont prévus dans sept provinces et territoires et englobent cinq types de combustibles, des installations de production, des études de faisabilité et des études d'ingénierie et de conception préliminaires.

Le gouvernement fédéral mène des négociations afin de parachever les modalités de financement de chaque projet, et l'investissement fédéral total de ces projets pourrait atteindre 800 millions de dollars. Ce financement aidera les promoteurs des projets à surmonter des obstacles critiques pour la croissance au sein du marché intérieur des combustibles propres et à effectuer le travail pour paver la voie aux combustibles à faible teneur en carbone de demain.

On procède en ce moment à l'examen d'une deuxième tranche de projets issus de l'appel de propositions de l'an dernier, et les décisions touchant le financement devraient être rendues en décembre. Une fois les demandeurs retenus avisés, Ressources naturelles Canada amorcera les négociations liées aux accords de contribution.

Le secteur canadien des combustibles propres connaît une croissance rapide en raison de la demande mondiale associée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'amélioration de la sécurité énergétique. L'importance d'investir en continu dans la production, le développement et la distribution des combustibles propres ainsi que dans les infrastructures et les technologies connexes est évidente à l'heure où le Canada s'efforce de devenir un chef de file mondial au moyen d'investissements comme le Fonds pour les combustibles propres.

Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, le ministre Wilkinson a aussi souligné l'octroi d'un montant cumulatif de plus de 8,8 millions de dollars à six organisations pour la construction de dix stations de ravitaillement en hydrogène et en gaz naturel qui contribueront à accélérer la décarbonation du transport routier. Le financement fédéral de ces projets provient du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) et de l' Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les combustibles de remplacement (IDIVECR) de Ressources naturelles Canada.

L'annonce d'aujourd'hui concerne une mesure parmi un ensemble de mesures importantes que le gouvernement continue de prendre afin de soutenir les emplois durables et de protéger l'environnement. Le ministre Wilkinson poursuivra sa collaboration avec tous les partenaires afin de positionner le Canada en tant que fournisseur de choix d'énergie propre dans un monde carboneutre et d'assurer un avenir prospère et vert aux Canadiens d'un océan à l'autre.

« Les investissements importants d'aujourd'hui renforceront la compétitivité du Canada dans le secteur des combustibles propres au moment où nous connaissons une période de hausse de la demande mondiale. Ces projets contribueront à créer des emplois durables et à faire croître l'économie tout en réduisant les émissions et en protégeant l'environnement. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« L'agrandissement du réseau des stations de ravitaillement en hydrogène est essentiel à l'adoption à grande échelle du transport électrique à l'hydrogène. À titre de première entreprise ayant créé ce réseau au Canada, nous savons que sa mise à l'échelle exige un soutien immense tant du gouvernement que de l'industrie. Ce soutien financier nous permettra de faire grandement progresser nos travaux visant le déploiement de beaucoup plus de stations dans l'ensemble de la province ainsi que de mettre sur pied l'équipe requise pour livrer des solutions axées sur l'hydrogène. »

Colin Armstrong

Président-directeur général, HTEC

« Le transport est l'une des principales sources d'émissions de GES à l'échelle de la province et à l'échelle nationale; investir dans des infrastructures de transport à faibles émissions de carbone est donc essentiel pour l'atteinte de nos objectifs en matière de réduction des émissions de GES. Le gaz naturel constitue une solution de rechange éprouvée aux combustibles à fortes émissions de carbone et peut contribuer dès aujourd'hui à réduire les émissions du secteur des transports, en particulier celles des véhicules lourds et des applications maritimes. Alors que nous utilisons de plus en plus de gaz renouvelables et à faible teneur en carbone, comme le gaz naturel renouvelable et l'hydrogène, ces combustibles de rechange peuvent progressivement décarboner les transports ainsi que notre réseau dans son ensemble. »

Roger Dall'Antonia

Président-directeur général, FortisBC Energy Inc.

« Nous sommes reconnaissants du soutien apporté par l'Université de la Colombie-Britannique à la recherche et au développement de solutions d'énergie propre dans le cadre du partenariat avec le gouvernement fédéral. Le carrefour des énergies renouvelables de l'Université de la Colombie-Britannique fera la démonstration de techniques novatrices d'association de l'énergie solaire à la production d'hydrogène vert et produira de nouvelles analyses de rentabilité à l'appui des véhicules électriques à batterie et à pile à combustible, qui participeront activement aux réseaux énergétiques de quartier intelligents. »

Deborah Buszard

Présidente par intérim et vice-chancelière, Université de la Colombie-Britannique

« Un tiers des véhicules du Canada étant immatriculé en Ontario et un tiers des émissions de l'Ontario provenant des transports, il est manifeste que nous devons progresser en matière d'infrastructures de ravitaillement en hydrogène. La stratégie de l'Ontario relative à l'hydrogène et le barème proposé illustrent encore davantage de quelle manière l'hydrogène obtenu grâce à l'électricité hors pointe est capital pour la décarbonation des secteurs les plus difficiles à électrifier, en particulier le transport par véhicule lourd. Il est temps d'arrêter de se demander qui de l'œuf ou de la poule vient en premier et de commencer à déployer le matériel. »

Jason Van Geel

Président, Carlsun Energy Solutions Inc.

« La famille Tomlinson évalue en permanence l'utilisation de nouvelles technologies afin de faire progresser ses entreprises. Notre investissement dans une station de gaz naturel comprimé (GNC) a eu un effet immédiat sur l'empreinte carbone de nos services, et ce n'est que la première étape de notre plan de réduction des émissions de carbone, qui prévoit tirer parti de notre expérience en réacheminement des déchets pour convertir des flux de déchets en combustibles à faible teneur en carbone, comme le gaz naturel renouvelable (GNR) et d'autres produits, au fur et à mesure de l'évolution de la technologie. La nouvelle station de GNC de Tomlinson constitue un ajout majeur aux infrastructures de combustibles de remplacement d'Ottawa, et nous sommes impatients d'accueillir, pour les ravitailler à notre station, des flottes de véhicules partageant notre vision de la durabilité à long terme de l'environnement. »

Ron Tomlinson

Directeur général, Tomlinson Environmental Services Ltd.

« Les véhicules au gaz naturel auront une importance primordiale pour que nous puissions atteindre les cibles de réduction des émissions tout en conservant notre capacité d'acheminer les biens et les services sur le vaste territoire et dans le dur climat du Canada. Située le long d'un corridor de transport majeur de l'ouest du Canada, la station de ravitaillement en gaz naturel comprimé du comté de Vermilion River est un élément clé du développement d'un réseau de ravitaillement en GNC à l'échelle du Canada. »

Louis Genest

Directeur, Service de distribution de gaz du comté de Vermilion River

Quelques faits

Lancé en juin 2021, le Fonds pour les combustibles propres vise à investir 1,5 milliard de dollars afin d'augmenter la production canadienne de combustibles propres comme l'hydrogène, le diesel et le gaz naturel renouvelables, l'éthanol cellulosique, les combustibles synthétiques et le carburant d'aviation durable.

L'appel de propositions de projets visant à augmenter la capacité de production nationale de combustibles propres offre du financement dans le cadre d'accords de contribution qui sont remboursables sous certaines conditions et couvrent jusqu'à 30 % du total des coûts admissibles des projets, jusqu'à un maximum de 150 millions de dollars par projet de production et de 5 millions de dollars pour les études de faisabilité.

Les fonds accordés dans le cadre du PIVEZ et de l'IDIVECR se déclinent comme suit :

3 millions de dollars à HTEC pour l'installation de trois stations de ravitaillement en hydrogène en Colombie-Britannique.

3 millions de dollars à HTEC pour l'installation de trois stations de ravitaillement en hydrogène en Colombie-Britannique.

Plus de $2,2 millions de dollars à FortisBC Energy Inc. pour la construction de trois stations de ravitaillement en gaz naturel à Delta , à Kelowna et à Abbotsford , en Colombie-Britannique.

de dollars à pour la construction de trois stations de ravitaillement en gaz naturel à , à et à , en Colombie-Britannique.

1 million de dollars à l' Université de la Colombie-Britannique pour l'installation d'une station de ravitaillement en hydrogène à Vancouver , en Colombie-Britannique.

pour l'installation d'une station de ravitaillement en hydrogène à , en Colombie-Britannique.

1 million de dollars à Carlsun Energy Solutions Inc. pour la construction d'une station de ravitaillement en hydrogène, en Ontario .

pour la construction d'une station de ravitaillement en hydrogène, en .

1 million de dollars à Tomlinson Environmental Services Ltd. pour l'installation d'une station de ravitaillement en gaz naturel à Ottawa , en Ontario .

pour l'installation d'une station de ravitaillement en gaz naturel à , en .

647 000 $ au comté de Vermilion River pour la construction d'une station de ravitaillement en gaz naturel à Kitscoty , en Alberta .

647 000 $ au comté de Vermilion River pour la construction d'une station de ravitaillement en gaz naturel à Kitscoty, en Alberta. Les transports constituent 25 % de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre au Canada.

. Le passage aux véhicules à émission zéro grâce à la réglementation et à des investissements constitue un élément important du plan de réduction des émissions de 9,1 milliards de dollars du Canada visant l'atteinte de la cible de 2030 du Canada aux termes de l'Accord de Paris et le respect de l'objectif de carboneutralité d'ici 2050.

Le passage aux véhicules à émission zéro grâce à la réglementation et à des investissements constitue un élément important du plan de réduction des émissions de 9,1 milliards de dollars du Canada visant l'atteinte de la cible de 2030 du Canada aux termes de l'Accord de Paris et le respect de l'objectif de carboneutralité d'ici 2050. Les investissements effectués jusqu'à maintenant dans les infrastructures de recharge permettront l'installation de plus de 34 500 bornes de recharge d'un océan à l'autre et ont été faits par l'entremise de l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement et du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro.

et du . Dans le budget de 2022, 400 millions de dollars additionnels ont été alloués au PIVEZ de Ressources naturelles Canada , et la Banque de l'infrastructure du Canada investira 500 millions de dollars afin de déployer 50 000 bornes de recharge pour véhicules électriques de plus d'ici 2027.

Dans le budget de 2022, 400 millions de dollars additionnels ont été alloués au PIVEZ de Ressources naturelles Canada, et la Banque de l'infrastructure du Canada investira 500 millions de dollars afin de déployer 50 000 bornes de recharge pour véhicules électriques de plus d'ici 2027. Jusqu'à maintenant, plus de150 000 Canadiens et entreprises canadiennes se sont prévalus de l'incitatif fédéral à l'achat d'un véhicule à émission zéro.

