NORTH VANCOUVER, BC, le 24 nov. 2022 /CNW/ - Les Canadiens ressentent les divers effets dévastateurs des changements climatiques partout au pays : maladies aggravées par la chaleur et la pollution atmosphérique, incendies et inondations dans les grandes villes et régions ou dommages causés aux collectivités côtières par des phénomènes météorologiques extrêmes. Les changements climatiques réchauffent le sud du Canada deux fois plus vite que la moyenne mondiale et environ trois fois plus vite dans le Nord.

Plus tôt aujourd'hui à l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a rendu publique la toute première Stratégie nationale d'adaptation visant à bâtir des collectivités résilientes et une économie forte. La Stratégie établit une orientation commune pour la préparation aux événements liés aux changements climatiques dans cinq domaines clés, soit la résilience aux catastrophes; la santé et le bien-être; la nature et la biodiversité; l'infrastructure; l'économie et les travailleurs.

Le ministre Blair a également rendu public le Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada, qui définit le rôle du gouvernement fédéral dans la préparation des Canadiens aux dangers climatiques et décrit les investissements, les programmes et les initiatives qui rendent le Canada plus résilient aux impacts climatiques. Le ministre Blair a annoncé un investissement de plus de 1,6 milliard de dollars en nouvelles dépenses fédérales pour soutenir l'adaptation aux changements climatiques.

Pour souligner l'importance de la Stratégie pour les Canadiens de l'Ouest et du Nord du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, a mis en évidence aujourd'hui le nouveau financement accordé à trois programmes fédéraux qui font partie du Plan d'action et qui seront chapeautés par Ressources naturelles Canada à l'intention des Canadiens de tout le pays :

Renforcer le Programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondation pour :

faire progresser la couverture cartographique des inondations à l'échelle nationale;



communiquer toute l'information accessible sur les risques d'inondation pour aider à assurer la sécurité des Canadiens et des collectivités.

Lancer une initiative sur l'avenir résilient aux feux de forêt pour :

améliorer le programme Intelli-feu Canada;



accroître la résilience des Canadiens aux feux de forêt tout en acquérant des connaissances sur les feux de végétation grâce à la recherche et à des projets pilotes sur les mesures de réduction des risques d'incendie;



créer un Centre d'excellence pour l'innovation et la résilience en matière de feux de végétation afin d'aider à transformer la gestion des feux de végétation au Canada et à l'échelle internationale grâce à l'innovation, à l'échange de connaissances et au soutien de la gestion des incendies par les Autochtones.

Lancer un programme relatif aux collectivités côtières et nordiques résilientes aux changements climatiques pour :

appuyer les approches systémiques des mesures d'adaptation dans les régions côtières et nordiques, en s'appuyant sur le Programme d'adaptation au changement climatique. Les projets pilotes feront appel aux partenaires côtiers, aux détenteurs de droits autochtones et aux intervenants pour combler les principales lacunes en matière de connaissances sur l'élévation du niveau de la mer, l'érosion côtière, le dégel du pergélisol et les glaciers, et pour élaborer une approche intégrée de la planification et de la mise en œuvre de la résilience climatique sur le plan régional.

La Stratégie est maintenant ouverte aux provinces, aux territoires et aux organisations autochtones nationales pour une dernière période de consultation de 90 jours sur les buts communs, de même que les cibles et objectifs mesurables précis de la Stratégie. Cette dernière est le résultat d'un engagement important depuis 2021 et présente une vision commune de la résilience climatique au pays et un cadre pour mesurer les progrès à l'échelle nationale.

Investir maintenant dans l'adaptation offrira d'importants avantages pour l'ensemble de l'économie plus tard. Selon des recherches d'experts, chaque dollar investi dans la prévention et la préparation peut permettre d'économiser jusqu'à 15 $ en coûts. L'adaptation aux changements climatiques exige que tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et les Canadiens travaillent ensemble pour bâtir des collectivités résilientes et une économie plus forte, afin que les Canadiens puissent continuer de prospérer dans l'avenir.

Citations

« Les Canadiens de toutes les régions du pays ressentent déjà les effets des changements climatiques, et les coûts de ces effets devraient s'élever à 25 milliards de dollars d'ici 2025 et se situer chaque année autour de 100 milliards de dollars d'ici 2050. L'inaction n'est pas une option. Grâce à la Stratégie nationale d'adaptation, nous ferons progresser les mesures clés de résilience et d'adaptation afin d'atténuer ces changements, de préserver les moyens de subsistance et de protéger nos collectivités et les infrastructures essentielles dont nous dépendons. Le résultat sera un endroit plus fort, plus sûr et plus prospère où vivre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde et environ trois fois plus vite que la moyenne mondiale dans le Nord. Nous devons continuer de lutter contre les changements climatiques, mais nous devons aussi être mieux outillés pour affronter les changements que nous constatons déjà. L'adaptation consiste à réduire les répercussions des changements climatiques sur les Canadiens et les collectivités et à être mieux préparés à réagir et à se rétablir. La Stratégie nationale d'adaptation du Canada nous donne une voie unique et de calibre mondial à suivre non seulement pour nous adapter, mais aussi pour prospérer dans des conditions changeantes. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Les faits en bref

En 2019, le Canada a lancé une carte des mesures d'adaptation qui fournit aux ingénieurs, aux professionnels de la santé publique, aux urbanistes, aux maires et à toute autre personne participant à la planification à long terme des renseignements, des données, des ressources et des outils conviviaux sur les changements climatiques. Pour en savoir plus, consultez le site www.donneesclimatiques.ca.

Voici quelques-unes des plus importantes mesures de dépenses mises en place par le gouvernement du Canada à l'appui de l'adaptation aux changements climatiques :

2,2 milliards de dollars pour 72 projets d'infrastructure à l'échelle du pays au titre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, afin d'aider les collectivités à mieux se préparer aux répercussions potentielles des catastrophes naturelles et à y résister, de même qu'à prévenir les défaillances des infrastructures et à protéger les Canadiens;



3,2 milliards de dollars pour le programme 2 milliards d'arbres, qui aide à faire face à la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité, tout en contribuant à de multiples avantages, comme l'augmentation de la résilience des forêts aux changements climatiques et la réduction des risques que courent les collectivités en cas de catastrophes naturelles, comme les inondations et les feux de forêt.



1,5 milliard de dollars au programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs pour aider financièrement des municipalités, des communautés autochtones et des organismes à rénover des bâtiments, notamment dans une optique de résilience climatique, ou à en construire des neufs à consommation énergétique nette zéro et résilients au climat.



200 millions de dollars au Fonds pour les infrastructures naturelles afin d'appuyer des projets municipaux et communautaires qui utilisent des approches naturelles ou hybrides pour protéger l'environnement, soutenir des collectivités saines et résilientes et contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois.



200 millions de dollars pour le programme Solutions agricoles pour le climat afin d'aider les agriculteurs à adopter des pratiques de gestion bénéfiques qui stockent le carbone, réduisent les gaz à effet de serre et améliorent la résilience climatique dans trois domaines, soit la gestion de l'azote, les cultures de couverture et les pratiques de pâturage par rotation.

D'ici 2025, les répercussions climatiques ralentiront la croissance économique du Canada de 25 milliards de dollars par année, ce qui correspond à 50 % de la croissance prévue du PIB.

D'ici 2030, les pertes annuelles moyennes attribuables aux catastrophes devraient atteindre 15,4 milliards de dollars, une prévision qui peut être réduite par des mesures d'adaptation ambitieuses.

Les inondations sont le danger le plus coûteux au Canada, avec des coûts résidentiels moyens de 2,9 milliards de dollars par année.

L'analyse des mesures d'adaptation à l'échelle du Canada a révélé que, en moyenne, chaque dollar investi dans l'adaptation génère des avantages importants. Voici quelques exemples :

La mise en œuvre de nouvelles lignes directrices et normes sur les inondations et les feux de forêt pour les nouvelles constructions pourrait permettre au Canada d'économiser environ 4,7 milliards de dollars par année, soit près de 12 $ par dollar investi.



Les codes du bâtiment résilients aux changements climatiques mis en œuvre au Canada ont un ratio avantages-coûts estimé de 12:1, ce qui équivaut à un rendement du capital investi de 1100 %.



Il a été démontré que les forêts urbaines de la Ville de Toronto génèrent 3,20 $ pour chaque dollar investi en réduisant les coûts de climatisation, en améliorant la qualité de l'air et en diminuant les pressions sur les infrastructures d'eaux pluviales.

génèrent 3,20 $ pour chaque dollar investi en réduisant les coûts de climatisation, en améliorant la qualité de l'air et en diminuant les pressions sur les infrastructures d'eaux pluviales. Le gouvernement du Canada continue d'investir afin de rendre la vie plus abordable pour les familles de partout au pays en aidant les propriétaires de maisons à remplacer le dispendieux chauffage au mazout par des thermopompes écoénergétiques pour climat froid, grâce à un investissement de 250 millions de dollars dans le cadre de la Subvention pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe, un nouveau volet qui s'ajoute à l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes.

Renseignements pertinents



