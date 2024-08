OTTAWA, ON, le 19 août 2024 /CNW/ - À l'heure où la planète passe à l'énergie propre, investir dans l'écotechnologie aidera le Canada à demeurer un chef de file de l'énergie à l'échelle mondiale. Il est essentiel de miser sur des sources d'énergie à très faibles émissions de carbone comme l'hydrogène, l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité et le nucléaire pour réduire les factures d'énergie des Canadiens et saisir les énormes possibilités économiques qui se présentent dans toutes les régions du pays.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 9,14 millions de dollars pour six projets porteurs d'innovation dans le secteur canadien de l'hydrogène propre. De ce montant, 2,74 millions de dollars - issus du Programme d'innovation énergétique - se répartissent comme suit :

1,25 million de dollars à l'Université de la Colombie-Britannique pour la mise sur pied d'une usine pilote qui fera appel à sa technologie de pyrolyse brevetée pour la production d'hydrogène à faibles émissions et à faibles coûts.

900 000 $ à Enbridge Gas Inc. en Ontario , pour un projet de démonstration intitulé Markham Virtual Hydrogen Hybrid, qui vise à démontrer que les actifs éoliens et solaires présents dans le réseau électrique de l' Ontario peuvent servir à produire de l'hydrogène renouvelable et à atténuer l'intermittence de l'alimentation électrique.

590 223 $ à Hydrogen in Motion, en Colombie-Britannique, pour la production d'hydrogène propre destiné à être stocké, transporté et distribué à l'état solide sous faible pression. Ce projet reçoit le soutien de l'Hydrogen Centre of Excellence, initiative stratégique sous la direction d'Alberta Innovates.

1,09 million de dollars à Ayrton Energy, en Alberta , pour évaluer la possibilité de stocker et de transporter de façon efficace et rentable, en toute sécurité, de l'hydrogène dans des réservoirs, camions et pipelines classiques à température et pression ambiantes. Ce projet reçoit également le soutien de l'Hydrogen Centre of Excellence.

Des fonds sont également versés à des projets de combustibles propres qui viseront à mieux comprendre les impacts que pourrait avoir l'injection d'hydrogène dans nos réseaux publics d'approvisionnement. L'investissement consenti à l'étude sur l'injection d'hydrogène, qui pourrait atteindre jusqu'à 6,4 millions de dollars, se répartit comme suit :

5 millions de dollars à Enbridge Gas Inc., en Ontario , pour la réalisation d'une étude sur l'injection d'hydrogène à la grandeur du système pour déterminer la faisabilité de l'injection d'hydrogène gazeux et les limites maximales à injecter dans le réseau provincial actuel.

1,4 million de dollars à la société Gazoduc Trans Québec et Maritimes, au Québec, pour la réalisation d'une étude de faisabilité technique sur le projet d'injecter jusqu'à 10 % d'hydrogène dans certains tronçons de son réseau de transport de gaz naturel.

Le gouvernement fédéral soutient la croissance et l'assainissement de l'économie du Canada en investissant dans des projets comme ceux qui ont été annoncés aujourd'hui pour accélérer la production, la distribution et l'utilisation de combustibles propres, dont l'hydrogène propre. Ces démarches sont guidées par la Stratégie canadienne pour l'hydrogène (2020), qui fait du Canada un fournisseur et un producteur d'hydrogène propre d'envergure mondiale dans notre marche pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Les entreprises canadiennes ont l'ambition et le dynamisme nécessaires pour offrir des solutions d'énergie propre et devenir des fournisseurs de choix dans un monde carboneutre. C'est particulièrement vrai quand nous voyons les progrès accomplis dans la chaîne de valeur de l'hydrogène et dans les régions pour soutenir l'essor du secteur de l'hydrogène. Des investissements comme ceux que nous avons annoncés aujourd'hui sont un excellent exemple de ce que les débouchés offerts par l'hydrogène peuvent faire pour les Canadiens en soutenant la création d'emplois, la croissance économique et notre durabilité future. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« En collaborant avec nos partenaires et l'industrie, nous permettrons au Canada de demeurer un fournisseur mondial de choix en matière d'énergie propre, assurant ainsi un avenir prospère aux Canadiens et aux Canadiennes d'un océan à l'autre. Par son projet de mettre sur pied une usine pilote qui produira de l'hydrogène à faibles émissions et à faibles coûts, l'Université de la Colombie-Britannique se taille une place de première importance dans la filière des technologies propres au Canada. Le gouvernement fédéral est ravi de promouvoir l'investissement dans les chefs de file locaux de l'énergie qui montrent la voie vers la carboneutralité. »

L'honorable Joyce Murray

Députée de Vancouver Quadra

Depuis 2020, l'intérêt pour l'hydrogène bas carbone a augmenté de manière considérable au Canada , où ont été annoncés plus de 80 projets de production d'hydrogène bas carbone, ce qui représente une capacité de production d'hydrogène de plus de 5 millions de tonnes et une déclaration d'intérêt économique de plus de 100 milliards de dollars qui pourraient être investis au pays dans des débouchés et des emplois du secteur de l'énergie propre.

Depuis 2020, l'intérêt pour l'hydrogène bas carbone a augmenté de manière considérable au Canada, où ont été annoncés plus de 80 projets de production d'hydrogène bas carbone, ce qui représente une capacité de production d'hydrogène de plus de 5 millions de tonnes et une déclaration d'intérêt économique de plus de 100 milliards de dollars qui pourraient être investis au pays dans des débouchés et des emplois du secteur de l'énergie propre.

Depuis 2020, la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont publié des stratégies pour l'hydrogène qui font de l'hydrogène une priorité provinciale en matière d'énergie propre et qui décrivent les actions et les objectifs que prévoient les provinces pour atteindre les objectifs régionaux en matière d'hydrogène bas carbone. Il existe aujourd'hui au Canada 13 installations de production d'hydrogène bas carbone capables de produire annuellement plus de 3 000 tonnes d'hydrogène bas carbone.

à atteindre ses cibles de lutte contre les changements climatiques, tout en soutenant la transition vers une économie sobre en carbone. Il finance des projets de recherche, de développement et de démonstration, ainsi que des activités scientifiques connexes. Lancé en juin 2021, le Fonds pour les combustibles propres vise à investir 1,5 milliard de dollars pour augmenter la production canadienne de combustibles propres comme l'hydrogène, le diesel et gaz naturel renouvelables, l'éthanol cellulosique, les combustibles synthétiques et le carburant d'aviation durable.

Le budget de 2024 a annoncé la refonte du Fonds pour les combustibles propres. Le programme devrait être relancé en décembre 2024.

De nombreux pays dans le monde considèrent le Canada comme un fournisseur de choix en matière d'énergie propre. L'Alliance Canada-Allemagne pour l'hydrogène, soutenue par un investissement canadien de 300 millions de dollars auquel viendra s'ajouter un investissement allemand équivalent, favorisera directement l'exportation d'hydrogène propre canadien produit dans le Canada atlantique, à l'appui des efforts de décarbonation déployés en Allemagne.

