Le ministre Wilkinson a rencontré à la COP25 des négociatrices pour le climat formées à l'aide du soutien du Canada

MADRID, le 12 déc. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, lors de la conférence internationale sur le climat, la COP25, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson a rencontré des négociatrices francophones pour le climat de l'Afrique. Le Canada a financé la participation de sept de ces négociatrices à la COP25 afin que leurs points de vue sur les changements climatiques puissent être présentés aux tables de négociation.

Le Canada a contribué à la formation de ces femmes en vue de leur participation à la COP25 dans le cadre de son engagement pris aux termes du Partenariat franco-canadien pour le climat et l'environnement annoncé par le premier ministre Justin Trudeau et le président français Emmanuel Macron, en avril 2018. Le programme vise à former les négociatrices franco-africaines pour le climat et à soutenir leur participation importante à la COP. Leur participation à la COP25 contribue à garantir que les points de vue des femmes des pays en développement sont représentés autour de la table de négociation concernant les changements climatiques.

En octobre 2019, le Canada a appuyé un deuxième atelier à Kigali, au Rwanda, pour former des négociatrices francophones pour le climat dans le cadre du Partenariat franco-canadien pour le climat et l'environnement. Au total, 24 négociatrices francophones pour le climat provenant de 16 pays d'Afrique subsaharienne se sont réunies à Kigali pour acquérir des compétences en vue de participer aux négociations internationales sur le climat, des compétences qu'elles utilisent à la COP25.

« Ce fut un réel plaisir de rencontrer d'excellentes négociatrices francophones. Le Canada est heureux d'appuyer l'action climatique des femmes et leur participation à la planification et à l'élaboration des politiques liées au climat. Ces politiques sont essentielles pour une action climatique mondiale réussie, ce qui comprend la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Le Canada a investi 115 000 dollars supplémentaires cette année pour former des négociatrices franco-africaines pour le climat.

a investi 115 supplémentaires cette année pour former des négociatrices franco-africaines pour le climat. En octobre 2018 à Dakar , au Sénégal, le Canada et la France ont organisé un premier atelier pour 23 négociatrices francophones pour le climat de la région de l'Afrique subsaharienne.

, au Sénégal, le Canada et la ont organisé un premier atelier pour 23 négociatrices francophones pour le climat de la région de l'Afrique subsaharienne. Ces séances de formation ont lieu dans le cadre du Partenariat franco-canadien pour le climat et l'environnement annoncé par le premier ministre canadien Justin Trudeau et le président français Emmanuel Macron, en avril 2018.

