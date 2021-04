OTTAWA, ON, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le budget de 2021 est le plan du gouvernement du Canada visant à finir la lutte contre la COVID-19 et à assurer une relance économique vigoureuse qui vise l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Daniel Vandal, a rencontré un groupe de jeunes et des organisations de jeunes au Yukon pour discuter des investissements dans l'éducation, les changements climatiques, la santé et le bien-être, en mettant l'accent sur les jeunes autochtones et du Nord, prévus dans le Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.

La récession causée par la COVID-19 constitue le repli économique le plus fort et le plus rapide depuis la Grande Dépression. Elle a touché de façon disproportionnée les travailleurs à faible revenu, les jeunes, les femmes et les Canadiens racisés. Le budget de 2021 est un investissement sans précédent visant à faire face aux blessures découlant de la récession causée par la COVID-19, à accorder la priorité aux gens, à créer des emplois, à offrir des opportunités pour les jeunes, à faire croître la classe moyenne, à mettre les entreprises sur la voie d'une croissance durable et à s'assurer que l'avenir du Canada soit en bonne santé, ainsi que plus équitable, plus vert et plus prospère.

La pandémie de COVID-19 a entraîné l'isolement de nombreux jeunes à un moment de leur vie normalement marqué par les études, la vie sociale dynamique et grandissante, les déplacements et diverses expériences de travail cruciales qui les aident à se frayer un chemin. Les jeunes ont été parmi les plus durement et les plus rapidement touchés par la pandémie; ils ont subi plus de pertes d'emploi que n'importe quel autre segment démographique et ont également connu le pire déclin au chapitre de la santé mentale de tous les groupes d'âge. Les jeunes Canadiens doivent être au cœur de notre relance, non seulement pour les aider à reprendre pied aujourd'hui, mais également pour investir dans leur réussite future, et celle de notre économie.

Le budget de 2021 est un plan visant à offrir une passerelle aux Canadiens et aux entreprises canadiennes pendant la crise et à assurer une relance vigoureuse. Il propose de prolonger les mesures de soutien aux entreprises et au revenu jusqu'à l'automne et de faire des investissements en vue de créer des emplois et d'aider les entreprises de l'ensemble de l'économie à revenir en force. Il appuiera près de 500 000 nouvelles possibilités de formation et d'emploi, y compris 215 000 possibilités pour les jeunes, apportera du soutien pour les entreprises dans les secteurs les plus touchés, comme le tourisme, les arts et la culture, et accélérera les investissements et la transformation numérique des petites et moyennes entreprises. Le budget de 2021 est un plan qui met le gouvernement sur la bonne voie pour respecter son engagement de créer un million d'emplois d'ici la fin de l'année.

La situation financière du Canada était solide lorsque la pandémie a frappé. Cette situation a permis au gouvernement de prendre des mesures rapides et décisives, de soutenir les gens et les entreprises et d'être bien placé pour faire des investissements sans précédent dans la relance.

« Le Budget 2021 est un investissement historique pour aider les habitants du Nord canadien, en particulier les jeunes et les Autochtones, à surmonter les obstacles qui les ont désavantagés, à améliorer la santé, l'éducation et le bien-être, et à stimuler la croissance économique et l'innovation. Notre gouvernement continuera d'être là pour travailler avec ses partenaires, soutenir les jeunes et aborder les questions qui leur tiennent à cœur, et la discussion d'aujourd'hui a été l'occasion d'entendre directement les jeunes Yukonnais. »

« Les jeunes Yukonnais sont parmi les plus durement touchés par la pandémie -- ils subissent plus de pertes d'emploi que toute autre tranche d'âge. Avec le Budget 2021, notre gouvernement fait des investissements historiques pour aider ceux qui sont le plus durement touchés par la récession liée à la COVID-19. Nous créons des emplois, offrons des possibilités aux jeunes et faisons en sorte que le Canada soit plus équitable, plus vert et plus prospère pour les prochaines générations. »

Les faits en bref

Le budget de 2021 propose des investissements de 101,4 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes :

Un financement de 4,1 milliards de dollars pour rendre plus abordable l'éducation postsecondaire, et aider directement les étudiants qui en ont le plus besoin. Cette somme permettra de doubler les bourses d'études canadiennes pendant deux ans de plus; de renoncer aux intérêts sur les prêts d'études fédéraux jusqu'au 31 mars 2023; de bonifier l'aide au remboursement de sorte qu'aucune personne gagnant 40 000 $ par année ou moins n'ait à effectuer de paiement pour ses prêts étudiants; et d'élargir l'accès aux mesures de soutien pour les étudiants et les emprunteurs handicapés aux bénéficiaires dont l'incapacité est persistante ou prolongée, mais pas nécessairement permanente.



721 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour les aider à établir des liens avec les employeurs et à accéder à plus de 100 000 nouveaux emplois de qualité.



708 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, pour créer au moins 85 000 stages d'apprentissage intégré au travail qui offrent de l'apprentissage en cours d'emploi et fournissent aux entreprises du soutien pour développer des talents et prendre de l'expansion.



470 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, afin d'établir un nouveau service aux apprentis. Ce service aiderait 55 000 apprentis de première année dans les métiers de la construction et de la fabrication du Sceau rouge à accéder aux possibilités offertes auprès de petits et moyens employeurs, et inciterait ces derniers à embaucher des femmes, des Canadiens racisés, et des personnes vivant avec un handicap.



150,6 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, afin d'aider les étudiants autochtones par l'intermédiaire du Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire et des stratégies d'éducation postsecondaire pour les Inuits et la Nation métisse.



26,4 millions de dollars en 2021-2022 pour appuyer les établissements autochtones d'enseignement postsecondaire et les programmes communautaires dirigés par des Autochtones à s'adapter et à répondre à la pandémie de COVID-19.



112 millions de dollars en 2021-2022 afin d'élargir les mesures d'aide liées à la COVID-19 pour permettre aux enfants des réserves de continuer d'aller à l'école en toute sécurité. Ce financement offrirait aux communautés des Premières Nations la souplesse nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre des approches communautaires visant à prévenir la propagation de la COVID-19 dans leurs communautés, à s'y préparer et à y réagir lorsque les écoles reprendront en septembre 2021.



726 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021- 2022, et de 181,8 millions de dollars par la suite afin d'améliorer les formules de financement dans des secteurs critiques comme le transport des élèves, de garantir que le financement des écoles des Premières Nations demeure prévisible d'une année à l'autre et de donner aux Premières Nations un meilleur contrôle de leur éducation en concluant davantage d'ententes régionales en matière d'éducation.

350 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, afin d'élargir l'accès à l'éducation des adultes en aidant les membres des Premières Nations qui souhaitent retourner aux études dans leur communauté en vue d'obtenir leur diplôme d'études secondaires.



25 millions de dollars, en 2021-2022, au gouvernement du Yukon pour soutenir ses priorités en matière de changements climatiques, en collaboration avec Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et Environnement et Changement climatique Canada, afin d'aider le Yukon à s'adapter aux impacts des changements climatiques qui ont un effet disproportionné sur les Autochtones, les femmes et les enfants et qui menacent la sécurité et la résilience des infrastructures, des écosystèmes et des modes de vie traditionnels du Nord.

601,3 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, pour faire progresser la mise en œuvre d'un nouveau Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le genre, incluant 55 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, au ministère des Femmes et de l'Égalité des genres pour renforcer la capacité des femmes autochtones et des organismes de défense des intérêts des personnes 2ELGBTQQIA+ d'offrir des programmes de prévention de la violence fondée sur le genre visant à s'attaquer aux causes profondes de la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.



Réduire les écarts entre les peuples autochtones et non autochtones, favoriser la santé, la sécurité et la prospérité des communautés autochtones et faire avancer une réconciliation significative avec les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse grâce à des investissements historiques de plus de 18 milliards de dollars.



Dans le cadre d'un investissement global d'un milliard de dollars dans la santé mentale des Canadiens, y compris les anciens combattants et les peuples autochtones, le budget de 2021 propose de fournir 100 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2021-2022, pour soutenir des projets d'interventions novatrices en santé mentale pour les populations touchées de façon disproportionnée par la COVID-19, notamment les travailleurs de la santé, les travailleurs de première ligne, les jeunes, les aînés, les Autochtones et les Canadiens noirs et racisés.



597,6 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour élaborer une stratégie de santé mentale et de bien-être fondée sur les distinctions avec les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse.



Le budget de 2019 a proposé un certain nombre de nouvelles mesures pour compléter les efforts existants visant à renforcer les communautés de l'Arctique et du Nord, notamment 40 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les options d'éducation postsecondaire dans le Nord. Ce financement comprend un million de dollars pour créer un groupe de travail chargé d'étudier l'éducation postsecondaire dans l'Arctique et le Nord; 26 millions de dollars pour un nouveau bâtiment à vocation scientifique sur le campus afin d'aider le Collège du Yukon à devenir l'Université du Yukon ; et 13 millions de dollars pour le Centre Dechinta pour la recherche et l'apprentissage.

