OTTAWA, ON, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, le 31 mars 2022 /CNW/ - Le ministre des Affaires du Nord, Daniel Vandal, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Au nom du gouvernement du Canada, j'accueille favorablement le rapport final du groupe de travail indépendant sur l'éducation postsecondaire dans le Nord intitulé Une responsabilité partagée : Voix du Nord, solutions du Nord - Rapport du Groupe de travail sur l'éducation postsecondaire dans le Nord (non disponible en français).

Je tiens à remercier tous les membres du Groupe de travail pour leur leadership, leur engagement et leur contribution inestimable à la recherche de solutions novatrices pour accroître les occasions et améliorer les résultats en matière d'éducation dans l'Arctique et le Nord du Canada. Ils ont accompli ce travail pendant une période très difficile pour tous les Canadiens, particulièrement dans le milieu de l'éducation, puisque la pandémie de COVID-19 a fait passer une grande partie de l'enseignement à un mode en ligne, posant des défis d'accessibilité.

Je profite de l'occasion pour remercier également les nombreux intervenants, notamment ceux qui ont participé aux séances de consultation, les gouvernements territoriaux, les partenaires et les organisations autochtones, les dirigeants du domaine de l'éducation des administrations du Nord et d'ailleurs, ainsi que les autres partenaires du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord, qui ont contribué à ce travail.

Tous les Canadiens devraient avoir accès à une éducation et à une formation axée sur les compétences de qualité, quel que soit leur lieu de résidence. Les résidents du Nord, en particulier les peuples autochtones, sont confrontés depuis trop longtemps à des inégalités en matière d'éducation et de formation axée sur les compétences.

Le rapport met en lumière les défis et les obstacles omniprésents dans le Nord relativement à l'accès à l'éducation postsecondaire, ainsi que les forces importantes et les nouvelles possibilités pour des programmes et des établissements postsecondaires adaptés à la culture, basés dans le Nord, axés sur le Nord et dirigés dans le Nord.

Le rapport comporte des conseils d'experts qui aideront le gouvernement du Canada, ainsi que les partenaires autochtones, territoriaux et provinciaux et les établissements d'enseignement du Nord et de l'Arctique, à discuter des obstacles et des solutions possibles pour offrir aux résidents du Nord un meilleur accès à une éducation locale de haute qualité, à des possibilités permanentes d'apprentissage et de perfectionnement des compétences, et à un enseignement supérieur adapté à la culture, ce qui comprend plus de connaissances et de compétences propres aux Autochtones.

Le gouvernement du Canada accueille favorablement les principales conclusions du rapport du Groupe de travail et accordera une attention particulière à ses appels à l'action exhaustifs. Il est clair qu'aucun ordre de gouvernement, ou groupe d'institutions, ne peut relever seul ces défis. C'est pour ce type de travail que le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord a été créé, et c'est la raison pour laquelle le Groupe de travail a été formé. En collaboration avec ses partenaires, le gouvernement du Canada continuera de mettre en place des initiatives et de trouver des occasions d'améliorer les programmes existants afin d'atteindre les objectifs communs.

Grâce à nos discussions et à notre collaboration avec les partenaires du cadre, nous sommes déjà en train de nous attaquer à certains enjeux soulevés dans le rapport.

Nous continuons de faire progresser les mesures visant à combler les écarts qui existent entre le Nord et le reste du Canada en matière d'éducation et de formation axée sur les compétences et à soutenir les solutions mises en œuvre par les résidents du Nord, pour les résidents du Nord. Cela permettra de répondre aux besoins particuliers des communautés autochtones et non autochtones des régions éloignées et du Nord et de continuer, en collaboration avec les partenaires du cadre, à atteindre les buts et les objectifs du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord. »

