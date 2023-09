GATINEAU, QC, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Le Canada s'efforce toujours de jouer un rôle constructif sur la scène internationale alors que les pays collaborent pour lutter contre la triple crise des changements climatiques, de l'appauvrissement de la biodiversité et de la pollution. L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a été invité par le président désigné de la COP28 à faciliter les discussions de nature politique à l'approche du sommet sur le climat qui se tiendra à Dubaï et dans le contexte du tout premier bilan mondial de l'Accord de Paris.

Conjointement avec la ministre de l'Environnement de l'Égypte, Yasmine Fouad, le ministre Guilbeault dialoguera avec les ministres de tous les pays afin de trouver des solutions et d'éclairer les décisions que les gouvernements doivent prendre sur tous les éléments liés aux moyens de mise en œuvre de l'Accord de Paris, ainsi qu'au financement, aux technologies et au renforcement des capacités.

Citation

« Le Canada est prêt à offrir son soutien à titre de cofacilitateur pour orienter ces discussions importantes avant et pendant la COP28. La forte augmentation des phénomènes climatiques extrêmes dans le monde met en évidence l'urgence de la situation et la nécessité de prendre urgemment des mesures ambitieuses et d'augmenter le soutien financier. Nous avons observé des progrès importants depuis l'adoption de l'Accord de Paris, mais nous devons en faire plus, et plus rapidement. La COP28 doit nous permettre de corriger le tir afin d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le bilan mondial est un élément central de l'Accord de Paris , et l'année 2023 marque la première année où les pays évalueront leurs progrès vers l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris . Bien qu'il s'agisse du premier bilan mondial, il est à bien des égards le plus important; selon les plus récentes données scientifiques disponibles, nous savons que les prochaines années seront critiques pour ajuster l'action climatique mondiale afin de limiter le réchauffement mondial à 1,5 °C.

, et l'année 2023 marque la première année où les pays évalueront leurs progrès vers l'atteinte des objectifs de l'Accord de . Bien qu'il s'agisse du premier bilan mondial, il est à bien des égards le plus important; selon les plus récentes données scientifiques disponibles, nous savons que les prochaines années seront critiques pour ajuster l'action climatique mondiale afin de limiter le réchauffement mondial à 1,5 °C. À l'instar de l'Accord de Paris et du bilan mondial, l'approche nationale du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques comprend des mécanismes intégrés de reddition de comptes et de production de rapports dans le but de faire le point sur les progrès réalisés, de revoir nos politiques et mesures en matière de changements climatiques au fil du temps et de rehausser périodiquement nos ambitions à la lumière des plus récentes données scientifiques sur le climat.

et du bilan mondial, l'approche nationale du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques comprend des mécanismes intégrés de reddition de comptes et de production de rapports dans le but de faire le point sur les progrès réalisés, de revoir nos politiques et mesures en matière de changements climatiques au fil du temps et de rehausser périodiquement nos ambitions à la lumière des plus récentes données scientifiques sur le climat. Selon Simon Stiell , secrétaire exécutif d'ONU Climat : « Le succès du bilan mondial déterminera en fin de compte le succès de la COP28 . C'est le moment décisif de cette année, de cette COP et [...] il sera déterminant pour la réalisation ou non de nos objectifs pour 2030 ».

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]