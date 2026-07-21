La ministre Joly annonce un partenariat avec Pratt & Whitney Canada visant à renforcer le secteur aérospatial canadien

Le centre d'excellence en fabrication de Pratt & Whitney Canada sera modernisé dans le cadre d'un projet de 275 millions de dollars

FARNBOROUGH, England, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, au Salon international de l'aéronautique de Farnborough, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé que le gouvernement du Canada accorde une contribution pouvant atteindre 34 millions de dollars par l'entremise du Fonds de réponse stratégique afin de soutenir la modernisation du centre d'excellence en fabrication de moteurs d'aéronef de Pratt & Whitney Canada, situé à Longueuil, au Québec.

Chef de file mondial des chaînes d'approvisionnement aérospatiales dynamiques et innovantes, le Canada est bien placé pour faire progresser les partenariats internationaux et jouer un rôle de premier plan dans l'avenir de la fabrication aérospatiale. Dans le cadre du plan du gouvernement visant à transformer la base industrielle du Canada, à renforcer notre économie et à créer des emplois bien rémunérés, nous obtenons de nouveaux investissements stratégiques qui favoriseront l'afflux de capitaux, consolideront notre souveraineté économique et nationale, et accroîtront la compétitivité du Canada pour les années à venir.

Pratt & Whitney Canada est un chef de file mondial dans la conception, le développement, la fabrication et l'entretien de moteurs à turbine à gaz et de groupes auxiliaires de puissance, qui exploite des installations au Québec, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Alberta. Cette collaboration entre le gouvernement du Canada et Pratt & Whitney Canada permettra de maintenir 650 emplois et de soutenir la croissance continue du secteur aérospatial canadien.

Dans un monde de plus en plus instable et fragmenté, le gouvernement du Canada prend des mesures pour renforcer notre souveraineté économique et nationale, tout en faisant progresser ses dix capacités souveraines clés, dont l'aérospatiale, telles que définies dans la Stratégie industrielle de défense. Cette collaboration renforcera la position du Canada à titre de chef de file mondial du marché des moteurs et placera le secteur aérospatial canadien à l'avant-garde de la fabrication de pointe et de l'innovation.

Citations

« Notre gouvernement met en œuvre son plan visant à bâtir une économie canadienne et québécoise plus forte en investissant dans les secteurs qui créent des emplois bien rémunérés et qui stimulent et renforcent les capacités industrielles du Canada. Grâce à notre collaboration avec Pratt & Whitney Canada, nous maintenons des centaines d'emplois à haute valeur ajoutée, faisons progresser nos capacités souveraines clés et plaçons les travailleurs et les entreprises du Canada dans une position favorable pour réussir dans une économie mondiale de plus en plus concurrentielle. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Le renforcement de nos capacités industrielles à Longueuil nous permettra de mieux répondre à la demande mondiale en systèmes de propulsion de calibre mondial pour nos clients partout dans le monde, tout en favorisant l'excellence opérationnelle grâce à l'innovation et à la fabrication de pointe. Cette initiative témoigne de notre engagement à soutenir la croissance de l'industrie aérospatiale canadienne et à contribuer à son rayonnement à l'échelle mondiale. »

- Le président de Pratt & Whitney Canada, Satheeshkumar Kumarasingam

Faits en bref

Pratt & Whitney Canada est une filiale de RTX, la plus importante entreprise mondiale dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense.

Le siège social de Pratt & Whitney Canada est situé à Longueuil, au Québec. L'entreprise possède également des installations ailleurs au Québec, ainsi qu'en Ontario, en Alberta et en Nouvelle-Écosse.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]