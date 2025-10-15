OTTAWA, ON, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, a conclu une visite productive aux Émirats arabes unis (EAU) et au Qatar. Cette visite a donné lieu à de nouveaux partenariats et a permis de renforcer les liens commerciaux unissant le Canada aux deux pays.

À Abu Dhabi, le ministre Solomon a rencontré le ministre de l'Investissement des EAU et président-directeur général de l'entreprise ADQ, Son Excellence Mohamed Hassan Alsuwaidi, avec qui il a signé une entente pour renforcer la collaboration entre les deux pays dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies émergentes.

Le protocole d'entente conclu avec les EAU offre un cadre pour faciliter et susciter les investissements bilatéraux dans des domaines constituant des priorités communes, notamment les infrastructures numériques et l'adoption de l'IA. Le protocole prévoit aussi l'échange de connaissances techniques, un soutien aux investissements dans les technologies de pointe, et des efforts de collaboration pour la mise au point et le déploiement sécuritaire et responsable de l'IA.

Pendant sa visite, le ministre Solomon a participé à des réunions en compagnie du ministre de l'Économie et du Tourisme des EAU, Son Excellence Abdulla Bin Touq Al Marri, de même que de son homologue, le ministre d'État chargé de l'Intelligence artificielle, de l'Économie numérique et des Applications du travail à distance des EAU, Son Excellence Omar Sultan Al Olama. L'objectif était alors de cerner et de promouvoir les occasions de partenariat entre les deux pays. Le ministre Solomon a par ailleurs rencontré le président du Département de l'autonomisation gouvernementale d'Abu Dhabi, Son Excellence Ahmed Tamim Hisham Al Kuttab, et le chef des Services gouvernementaux des EAU, Son Excellence Mohamed Bin Taliah.

À Dubaï, le ministre Solomon s'est rendu au salon GITEX, la plus grande conférence axée sur l'IA et les technologies au monde à laquelle participent plus de 200 000 personnes de 180 pays. Il a pris part à une causerie informelle sur la scène principale de la conférence, où il a abordé les répercussions de l'IA sur les économies mondiales en compagnie du secrétaire général adjoint et envoyé spécial pour les technologies numériques et émergentes de l'Organisation des Nations Unies, Amandeep Singh Gill.

Le ministre Solomon s'est aussi joint à la direction d'OpenText pour annoncer la conclusion d'un protocole d'entente avec Core42. Ce protocole renforcera la collaboration entre les deux entreprises en matière d'innovation numérique et de technologies infonuagiques. Le ministre a également rencontré Hatem Dowidar, le président-directeur général d'e&, une entreprise émirienne de télécommunications de calibre mondial, de même que le président-directeur général de l'Autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï, Son Excellence Saeed Mohammed Al Tayer.

Le ministre a pris part, aux côtés de cadres d'entreprises canadiennes et émiriennes, à une table ronde organisée par le Conseil des gens d'affaires Canada-Émirats arabes unis.

À Doha, le ministre Solomon a rencontré le ministre des Communications et des Technologies de l'information du Qatar, Son Excellence Mohammed bin Ali bin Mohammed Al Mannai, afin de discuter de champs d'intérêt commun dans les domaines de l'IA et de l'innovation numérique. Les ministres ont publié une déclaration communev soulignant les avenues potentielles de collaboration entre les deux pays.

Le ministre Solomon a aussi échangé avec Son Excellence Sheikh Faisal bin Qassim Al Thani et des membres de l'Association des hommes d'affaires du Qatar en vue d'explorer les possibilités de partenariat, d'investissement et de collaboration technologique, notamment dans les domaines des infrastructures et de l'innovation numériques.

De plus, le ministre a discuté avec des cadres de l'entreprise Mannai ICT d'occasions d'affaires pour les entreprises canadiennes dans la sphère numérique. Il a ensuite rencontré des représentants de l'Autorité d'investissement du Qatar pour parler de plus amples possibilités de collaboration.

Enfin, le ministre Solomon a visité la Cité de l'éducation, où il a pris part à une table ronde en compagnie d'experts qatariens des domaines de l'éducation, de la recherche et de l'innovation œuvrant à la Fondation du Qatar.

« L'approche du Canada en matière d'intelligence artificielle est fondée sur une idée bien simple : l'IA pour tous. Notre objectif est de veiller à ce que cette technologie reflète nos valeurs, les protège et les fasse connaître au monde entier. Grâce à de solides partenariats internationaux, nous façonnons un avenir numérique qui est au service des gens, renforce les économies et inspire confiance au-delà des frontières. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

