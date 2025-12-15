Ce programme vise à établir un écosystème canadien des technologies quantiques et à maintenir les meilleurs talents du domaine au pays

TORONTO, le 15 déc. 2025 /CNW/ - En renforçant l'écosystème quantique national grâce à des investissements stratégiques, le gouvernement du Canada stimule l'innovation dans le domaine des technologies et des sciences quantiques afin de révolutionner des secteurs critiques comme la défense, la sécurité, la médecine, l'énergie et l'informatique, tout en assurant notre résilience économique à long terme et la protection de notre souveraineté.

Aujourd'hui, le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, a annoncé le lancement de la phase 1 du Programme des champions quantiques canadiens (PCQC), qui représente un investissement pouvant aller jusqu'à 92 millions de dollars. Ce financement est prévu dans l'enveloppe de 334,3 millions de dollars sur cinq ans proposée dans le budget de 2025 pour renforcer l'écosystème quantique du Canada.

Ce programme d'envergure consolidera la position des plus importantes entreprises du secteur quantique canadien et leur permettra de maintenir en poste les meilleurs talents du domaine. Ainsi, le Canada conservera son avance dans ce domaine transformateur et veillera à ce que sa population profite des avantages de l'informatique quantique. Le PCQC viendra soutenir des entreprises canadiennes qui travaillent à la mise au point d'ordinateurs quantiques de puissance industrielle insensibles aux défaillances et capables de régler des problèmes concrets dans un éventail de secteurs.

Dans le cadre de la phase 1, le gouvernement a conclu des ententes avec des entreprises dont le siège social se trouve au Canada, soit Anyon Systèmes, Nord Quantique, Photonic et Xanadu Quantum Technologies. Elles obtiendront 23 millions de dollars chacune pour accélérer la mise au point d'ordinateurs quantiques qui tolèrent les pannes et qui peuvent fonctionner en milieu industriel.

Aux termes du PCQC, le Conseil national de recherches Canada établira le Programme d'analyse comparative en matière de quantique pour effectuer une évaluation des technologies quantiques utilisées, en étroite collaboration avec les entreprises participantes. Une description des phases subséquentes du PCQC, y compris du financement, des jalons et des exigences, sera fournie et mise à jour au fil du déroulement du programme.

L'investissement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans la prochaine Stratégie industrielle de défense, car les technologies d'informatique quantique ont plusieurs applications dans le secteur de la défense, notamment la cryptographie, les matériaux de pointe, le traitement des signaux et la reconnaissance des comportements pour l'analyse des menaces. Par la création du PCQC, le gouvernement soutient le secteur quantique canadien de calibre mondial et veille à ce que notre pays maintienne sa position de chef de file mondial en matière d'innovation dans les domaines de la défense et de la sécurité.

« L'investissement du Canada dans le Programme des champions quantiques canadiens est une mesure audacieuse visant à conserver au pays nos entreprises et nos talents de calibre mondial de même qu'à stimuler l'innovation dans un domaine qui transformera notre économie et notre quotidien. En renforçant notre écosystème quantique, nous favorisons la résilience économique à long terme du Canada tout en veillant à ce que son leadership en science et en technologie profite à l'ensemble de sa population. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

« Le leadership du Canada en innovation quantique contribue à l'établissement d'une économie résiliente, concurrentielle et souveraine. En investissant dans des entreprises par l'entremise du Programme des champions quantiques canadiens, nous veillons à ce que l'ingéniosité canadienne mène à des percées révolutionnaires dans des secteurs stratégiques comme ceux de la défense, de la fabrication de pointe et de l'énergie; créons des emplois de grande qualité; et favorisons la prospérité à long terme des communautés partout au pays. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« En investissant dans les technologies quantiques, le Canada favorisera l'innovation à l'échelle nationale, développera ses capacités dans ses frontières et améliorera son interopérabilité. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera à bâtir un écosystème de défense moderne, novateur et concurrentiel qui crée de bons emplois, stimule la croissance et renforce la sécurité pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. C'est plus qu'un investissement dans la technologie; c'est un investissement dans la sécurité nationale pour les décennies à venir. »

- Le ministre de la Défense nationale, l'honorable David J. McGuinty

« Les technologies quantiques, c'est-à-dire les ordinateurs, les capteurs et les communications, sont désormais considérées comme des éléments d'infrastructure stratégique qui soutiendront la compétitivité économique et la sécurité nationale pour des décennies à venir. Le Programme des champions quantiques canadiens vise à traduire le leadership précoce du Canada dans le domaine de l'informatique quantique en capacité souveraine évolutive dotée d'une valeur à long terme. L'objectif n'est pas que de définir notre avenir, mais également de le bâtir, ici même, au Canada. »

- La présidente-directrice générale d'Industrie Quantique Canada, Lisa Lambert

On s'attend à ce que le secteur quantique canadien contribue pour 17,7 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) du Canada et permette de créer plus de 157 000 emplois d'ici 2045.

Comme annoncé dans le budget de 2025, le gouvernement du Canada a fait des investissements initiaux visant à soutenir la base industrielle de défense, en prévoyant, au titre de la prochaine Stratégie industrielle de défense, 6,6 milliards de dollars sur cinq ans, sur une base de trésorerie, à partir de 2025-2026.

Ces investissements initiaux stimuleront la recherche et l'innovation, renforceront les chaînes d'approvisionnement nationales, accroîtront les stocks de ressources essentielles, et amélioreront l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises canadiennes du secteur de la défense.

L'annonce d'aujourd'hui donne suite à l'engagement du gouvernement du Canada d'augmenter les dépenses de défense pour atteindre 2 % du PIB.

Le Programme d'analyse comparative en matière de quantique du Conseil national de recherches Canada adoptera une approche interdisciplinaire axée sur la science pour évaluer les progrès techniques de chaque entreprise.

Le Canada compte plusieurs entreprises de calibre mondial dans le domaine de l'informatique quantique, notamment Xanadu Quantum Technologies, Anyon Systèmes, Nord Quantique et Photonic, ainsi que des entreprises de premier plan spécialisées dans le matériel informatique et les logiciels quantiques, dont 1QBit, Open Quantum Design et Q-Block Computing. D-Wave, une entreprise fondée au Canada, continue de mener d'importantes activités en Colombie-Britannique. Plusieurs entreprises d'informatique quantique venant de l'étranger mènent également d'importantes activités au Canada.

Un ordinateur quantique qui tolère les pannes est conçu pour fonctionner correctement même en cas d'erreur. Il peut poursuivre ses calculs avec précision, malgré les erreurs qui peuvent survenir dans ses opérations ou ses bits quantiques (qubits), grâce aux techniques de correction d'erreurs intégrées à son architecture.

