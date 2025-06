La participation du Canada en tant que pays de l'année témoigne de la robustesse de l'écosystème canadien d'intelligence artificielle

PARIS, le 13 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, a conclu avec succès son voyage à Paris, où il a rencontré des leaders clés de l'industrie et des dirigeants politiques pour faire avancer le programme de croissance du Canada.

Le ministre Solomon présidait la délégation canadienne lors du lancement de la 9e édition de VivaTech. Il a accueilli le président Emmanuel Macron au pavillon du Canada, le premier jour de la conférence et a présenté certains des principaux innovateurs du Canada à la délégation française. À l'invitation du président Macron, le ministre Solomon a ensuite participé à un dîner d'affaires au Palais de l'Élysée en compagnie de dirigeants d'entreprises françaises.

Le ministre Solomon a participé à l'annonce d'une entreprise montréalaise, Hypertec, portant sur une initiative de 5 milliards de dollars pour bâtir l'un des plus vastes réseaux d'infrastructure d'intelligence artificielle souveraine en Europe. On prévoit que cette initiative offrira une capacité de centres de données supérieure à deux gigawatts et soutiendra le déploiement d'environ 100 000 unités centrales graphiques de NVIDIA en France, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni. Cette initiative démontre le leadership canadien sur la scène internationale et se traduira par un investissement de 250 millions de dollars de l'entreprise au Québec pour aménager des installations de serveurs de prochaine génération et pour créer plus de 100 emplois spécialisés dans des domaines liés à l'IA.

Durant sa visite, le ministre Solomon a également eu des discussions bilatérales avec la ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique en France, Clara Chappaz; le ministre de l'Économie, des PME, de l'Énergie et du Tourisme du Luxembourg, Lex Delles; et le ministre de l'Économie des Émirats arabes unis, son excellence Abdulla Bin Touq Al Marri. Ces discussions témoignent de l'engagement du Canada à mettre en œuvre des initiatives de recherche-développement concertées, à faciliter et à accélérer la commercialisation des produits et services canadiens, et à bâtir une infrastructure informatique supplémentaire au Canada.

Lors des discussions ciblées qu'il a eues avec des leaders industriels et des dirigeants politiques, notamment avec le vice-président exécutif des opérations commerciales mondiales chez NVIDIA, Jay Puri, le ministre Solomon a présenté les priorités du Canada en lien avec l'IA et le numérique. Il a aussi indiqué son désir de favoriser la croissance de nos entreprises et de nos écosystèmes, de débloquer la productivité par l'adoption des technologies, de rehausser la confiance à l'endroit de l'économie numérique, et de doter le pays des capacités nécessaires pour atteindre la souveraineté numérique.

En raison de sa désignation de pays de l'année, le Canada a pu étendre considérablement son empreinte physique à VivaTech. Il disposait notamment d'une surface de 500 mètres carrés pour son pavillon, et sa délégation commerciale comptait plus de 230 entreprises canadiennes. L'événement nous a permis de mettre en valeur les innovations des entreprises canadiennes et la maturité de l'écosystème canadien d'IA, mais aussi de renforcer la réputation de notre pays en tant que chef de file mondial en matière d'IA. La présence du Canada et la délégation canadienne à l'édition de 2025 de VivaTech étaient dirigées par Scale AI, une des grappes d'innovation mondiales du Canada.

Le pavillon du Canada a offert aux entreprises canadiennes un espace privilégié pour mettre en valeur leurs technologies et leurs réussites et pour poursuivre la diversification commerciale dont le Canada a besoin pour ses produits et ses entreprises. Le monde a pu y découvrir des entreprises innovatrices canadiennes, comme Airudi, CGI, Cohere (anglais), Farpoint Technologies (anglais), IVADO Labs, Mappedin (anglais), Pontosense (anglais), Trusting Pixels (anglais), Videns et Vooban.

L'IA transforme déjà notre monde et continuera de le faire en ouvrant sans cesse de nouvelles avenues, et même des avenues auxquelles on ne se serait pas attendues. C'est pourquoi le gouvernement du Canada cherche à exploiter les possibilités offertes par l'IA, tout en réduisant les risques et en instaurant la confiance. Le Canada effectuera des investissements stratégiques et soutiendra l'adoption responsable de l'IA afin de renforcer son écosystème d'IA et de rehausser la productivité dans tout le pays.

Citation

« Le cadre stratégique de notre gouvernement vise à faire croître notre industrie de l'intelligence artificielle en soutenant nos leaders en innovation. Nous voulons stimuler les taux d'adoption de l'IA et la croissance économique, renforcer la confiance des Canadiens en l'utilisation responsable de l'IA et bâtir un Canada plus sécuritaire en dotant notre pays de centres de données souveraines et d'une infonuagique sécuritaire. Dans le cadre de ma première visite internationale, j'ai concentré mes efforts sur la mise en valeur de l'écosystème canadien pour amener les entreprises vers de nouveaux marchés internationaux. En collaborant avec des partenaires de confiance, nous pourrons créer de la valeur à partir de nos valeurs communes. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

Faits en bref

Le Canada et la France ont publié une déclaration commune en juillet 2018, dans laquelle étaient jetées les bases pour la création du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, ou PMIA, qui compte maintenant 29 membres, dont 28 pays et l'Union européenne.

et la ont publié une déclaration commune en juillet 2018, dans laquelle étaient jetées les bases pour la création du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, ou PMIA, qui compte maintenant 29 membres, dont 28 pays et l'Union européenne. VivaTech est le plus grand événement européen consacré aux entreprises en démarrage et aux technologies. Lors de la 9 e édition cette année, plus de 165 000 participants venus de 160 pays y étaient réunis.

9 édition cette année, plus de 165 000 participants venus de 160 pays y étaient réunis. Le programme des Grappes d'innovation mondiales est un investissement conjoint avec l'industrie pour bâtir des écosystèmes innovants dynamiques qui permettront aux innovateurs de progresser plus rapidement et plus efficacement grâce à la collaboration.

Scale AI, l'une des cinq grappes d'innovation mondiales du Canada, exploite les technologies de l'IA pour créer des chaînes d'approvisionnement résilientes et durables, dans le but de créer une économie canadienne innovante et compétitive.

