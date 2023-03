ST. JOHN'S, NL, le 31 mars 2023 /CNW/ - Par son budget de 2023 et divers investissements de la dernière année, le gouvernement du Canada lutte contre l'inflation mondiale et aide les familles à composer avec le coût de l'épicerie et du chauffage résidentiel. Le ministre du Travail du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a fait le point aujourd'hui sur le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe (PCAMT), d'abord annoncé en novembre 2022, et sur différentes mesures d'abordabilité prévues dans le budget de 2023.

Afin de rendre la vie plus abordable, le budget de 2023 prévoit un nouveau remboursement pour les articles d'épicerie, qui offre un allégement de l'inflation ciblé pour les 11 millions de Canadiennes et de Canadiens qui en ont le plus besoin : cette aide financière supplémentaire peut atteindre 467 $ pour les couples avec enfants admissibles, 234 $ pour les personnes célibataires sans enfant et 225 $ pour les personnes âgées, en moyenne. Le gouvernement prend également des mesures pour sévir contre les frais indésirables et les prêts à conditions abusives, réduire les coûts de transaction de cartes de crédit pour les petites entreprises et faire en sorte que la population canadienne puisse conserver une plus grande part de ses revenus, notamment en dépensant moins pour le chauffage des maisons.

En plus d'être l'une des meilleures façons pour les familles d'économiser sur leurs factures d'énergie, les thermopompes contribuent aussi à la qualité de l'air dans nos villes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada aide les familles à délaisser le coûteux chauffage au mazout au profit de thermopompes électriques écoénergétiques. Dès aujourd'hui, les propriétaires admissibles partout au pays peuvent s'inscrire dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes en vue d'obtenir jusqu'à 10 000 $ d'aides fédérales pour remplacer leur système de chauffage résidentiel au mazout par une thermopompe électrique. Les ménages qui remplacent le chauffage au mazout par la thermopompe peuvent économiser des milliers de dollars par année sur leurs factures de chauffage.

Grâce au PCAMT, les ménages à revenus faibles ou moyens qui chauffent actuellement leur maison au mazout peuvent être admissibles à un paiement forfaitaire unique pouvant atteindre 10 000 $ pour l'achat et l'installation d'une nouvelle thermopompe électrique pour climat froid. Ce paiement comprend une aide pouvant atteindre 5 000 $ offerte dans le cadre de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes. Les propriétaires admissibles pourraient en outre combiner les aides fédérales avec celles qu'offrent déjà les provinces, les territoires et les services d'utilité publique.

Solution importante en matière d'adaptation aux changements climatiques, les thermopompes permettent aux ménages canadiens de chauffer leur maison par temps froid l'hiver et de les rafraîchir pendant nos étés de plus en plus chauds. L'exécution du PCAMT aide le gouvernement à honorer son engagement de rendre la vie plus abordable pour les ménages canadiens tout en bâtissant des collectivités plus résilientes.

À l'heure où des municipalités partout au pays se tournent vers l'électricité, plus abordable, pour le chauffage et les transports, le budget de 2023 encourage également les investissements dans des infrastructures électriques stratégiques, essentielles pour suivre la croissance de la demande. En axant les efforts de la Banque de l'infrastructure du Canada sur l'électricité propre, en investissant dans la production d'électricité propre et la capacité d'alimentation des réseaux et en accordant un nouveau crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre, le gouvernement du Canada aide le secteur de l'électricité à fournir une énergie fiable, propre et abordable aux familles.

Le Canada a connu une reprise remarquable après la récession causée par la COVID-19. La croissance économique du Canada a été la plus forte du G7 au cours de la dernière année; 830 000 Canadiennes et Canadiens de plus occupent un emploi aujourd'hui par rapport à la période précédant la pandémie, dont 11 800 à Terre-Neuve-et-Labrador. L'inflation au pays est en baisse depuis huit mois consécutifs, le taux de chômage est près de son niveau le plus bas jamais enregistré et le taux de participation à la population active des femmes âgées de 25 à 54 ans a atteint un sommet inégalé de 85,7 % en février.

Le budget de 2023 constitue un plan budgétaire responsable qui permettra au Canada de maintenir le plus faible déficit et le plus faible ratio de la dette nette au PIB parmi les pays du G7. Il aidera à bâtir un Canada plus sécuritaire, plus durable et plus abordable pour tout le monde, d'un océan à l'autre.

« Le budget de 2023 est notre plan pour rendre la vie plus abordable, renforcer les soins de santé publics et bâtir une économie canadienne plus forte, plus durable et plus sûre pour tout le monde. Le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe est une mesure importante pour aider les ménages à revenu faible ou moyen à économiser sur leurs factures de chauffage. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, Ministre des Ressources naturelles

« L'électricité est une source de chauffage résidentiel plus économique, plus écologique et plus fiable. Nous voulons que plus de gens remplacent le mazout par des thermopompes électriques afin de réduire leurs factures de chauffage - c'est pourquoi nous aidons à couvrir les coûts. »

L'honorable Seamus O'Regan, Ministre du Travail

