OTTAWA, ON, le 14 déc. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a lancé le plan du gouvernement fédéral visant à planter deux milliards d'arbres sur 10 ans grâce à un investissement de 3,16 milliards de dollars. Cet engagement aidera le Canada à lutter contre les changements climatiques en réduisant la pollution par le carbone. Il constitue également un élément clé des efforts déployés par le Canada pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Tous les chemins qui mènent à la carboneutralité passent par nos forêts. La plantation d'arbres est une solution climatique naturelle qui permet de réduire le bilan du Canada en matière d'émissions de gaz à effet de serre du Canada tout en procurant d'autres avantages tels qu'une amélioration de la qualité de l'air et de l'eau, particulièrement en milieu urbain, une réduction du risque de feux de forêt pour les collectivités rurales et un soutien à la biodiversité. Cette solution offre également des espaces destinés aux possibilités récréatives qui améliorent la qualité de vie et font partie de notre culture et de notre identité en tant que Canadiens.

Le plan du Canada qui vise à planter deux milliards d'arbres au cours des 10 prochaines années devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 12 mégatonnes d'ici 2050. Il permettra également de créer jusqu'à 4300 bons emplois.

Planter un arbre peut paraître simple, mais pour le faire à grande échelle, de façon durable et inclusive, il faut une planification rigoureuse. Le processus de plantation d'arbres s'étend sur plusieurs années et commence par la commande de semences des espèces d'arbres désirées. Par la suite, nous devons augmenter la capacité des pépinières, faire pousser des semis jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour être plantés dans le sol, repérer et préparer du terrain disponible en milieux urbains et ruraux pour en faciliter l'accès et en optimiser les conditions, et surveiller les semis plantés pour en assurer la santé et la survie.

Le plan du gouvernement permettra de mettre en terre les arbres à partir du printemps prochain dans des zones urbaines partout au pays. Le gouvernement a également commencé à établir des partenariats à long terme afin que le Canada dispose de l'infrastructure, en particulier des pépinières, pour mener à bien l'ensemble de son plan de plantation d'arbres. Ces démarches comprennent notamment le renforcement de nos relations avec :

les organisations et les collectivités autochtones;

les autres ordres de gouvernement tels que les gouvernements provinciaux, territoriaux, municipaux et autochtones;

l'industrie, notamment les entreprises de gestion forestière et de sylviculture, les associations du secteur forestier et les pépinières/vergers à graines;

les agriculteurs et les intervenants du secteur;

les agents d'exécution du programme, les organisations dotées de programmes de plantation d'arbres, comme les offices de protection de la nature et les organismes sans but lucratif;

les sociétés privées et les organisations philanthropiques qui souhaitent soutenir les initiatives de plantation d'arbres à grande échelle et d'écologisation;

d'autres organismes comme les associations de propriétaires de boisés, les propriétaires de terres privées et de lots boisés, les associations communautaires, les universités et les collèges, les entreprises privées et autres organisations non gouvernementales.

Le plan gouvernemental comprend également des travaux ayant pour but de garantir que nous sommes en mesure de surveiller la survie des arbres plantés et de rendre compte du carbone qu'ils séquestrent.

Investir dans la nature est l'une des mesures climatiques les plus abordables que peuvent prendre les États. Le Canada a la chance d'avoir un vaste éventail d'écosystèmes sains et résilients, y compris des forêts et des parcs urbains, qui favorisent le bien-être des Canadiens. Ces écosystèmes contribuent également à absorber et à stocker d'énormes quantités de carbone, ce qui peut atténuer les répercussions des changements climatiques et préserver la qualité de notre air.

Ressources naturelles Canada met en œuvre ce plan avec l'aide d'Environnement et Changement climatique Canada et d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Cette démarche, qui représente une augmentation de 40 % du nombre d'arbres plantés au Canada sur une base annuelle, ciblera aussi bien les régions urbaines que les régions rurales du pays. En dix ans, les deux milliards d'arbres supplémentaires couvriront plus de 1,1 million d'hectares, une superficie deux fois supérieure à celle de l'Île-du-Prince-Édouard.

Ces mesures font partie d'une approche plus globale du gouvernement du Canada qui vise à adopter le pouvoir de la nature et qui a récemment été annoncée dans le cadre du plan climatique renforcé intitulé Un environnement sain et une économie saine. Le gouvernement mettra également sur pied un comité consultatif d'experts en matière de solutions climatiques axées sur la nature, qui offrira des conseils sur les considérations relatives à l'exécution des programmes afin de maximiser les réductions d'émissions et de fournir des avantages clés pour la biodiversité et le bien-être humain qui contribueront à améliorer la qualité de vie des Canadiens.

L'arrivée de la pandémie de COVID-19 a compliqué le lancement du programme de plantation d'arbres, mais nous a aussi rappelé l'importance de nos espaces verts, ravivant l'enthousiasme des Canadiens et d'éventuels partenaires pour la mise en branle de cette initiative louable. Le gouvernement du Canada a déjà un certain nombre de programmes de plantation d'arbres mis en place :

Il travaille avec les collectivités locales pour planter des centaines de milliers d'arbres avec l'aide du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes;

Il s'associe aux provinces et aux territoires pour planter 150 millions de semis d'ici 2022 grâce au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone;

Il a versé 30 millions de dollars aux provinces en vue d'aider les PME du secteur forestier à assumer les coûts des mesures de santé et de sécurité mises en place pour assurer le succès de la saison de plantation 2020 malgré la COVID-19, saison au terme de laquelle 600 millions d'arbres ont été plantés;

Il a soutenu la campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros, qui a permis de planter plus de 750 000 des deux millions d'arbres prévus entre Trenton et Toronto , en Ontario .

Citations

« Planter deux milliards d'arbres représente bien plus qu'un plan de lutte contre les changements climatiques. Il s'agit d'un plan pour créer des milliers de bons emplois verts. Nous devons faire face à l'urgence des changements climatiques et planter des arbres à partir du printemps prochain. »

Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les Canadiens souhaitent avoir un air plus pur, une eau plus propre et des emplois stables et de qualité alors que nous nous remettons de la pandémie. Planter deux milliards d'arbres constitue un élément important du plan de notre gouvernement pour y parvenir. Ces arbres absorberont la pollution, assainiront notre air et notre eau et aideront les collectivités à s'adapter aux répercussions des changements climatiques. »

Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Liens connexes

Planter deux milliards d'arbres

Document d'information : Un environnement sain et une économie saine

Solutions fondées sur la nature afin d'atténuer les effets des changements climatiques et de s'y adapter

Énoncé économique de l'automne

Discours du Trône de 2020

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

Les communiqués et les documents d'information de RNCan sont accessibles au www.nouvelles.gc.ca.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected] ; Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca