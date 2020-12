ST. JOHN'S, NL, le 16 déc. 2020 /CNW/ - Pendant que le gouvernement du Canada continue d'offrir protection et soutien aux Canadiens pour les aider à traverser la pandémie de COVID-19, il est important que le pays regarde aussi vers l'avenir. Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a lancé aujourd'hui la Stratégie canadienne pour l'hydrogène, un cadre ambitieux qui vise à transformer le Canada en chef de file mondial de l'hydrogène et ainsi à faire de ce combustible à faible teneur en carbone et à émissions nulles un élément essentiel de notre démarche pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

La stratégie s'appuie sur un investissement fédéral de 1,5 milliard de dollars dans un fonds pour les combustibles à faible teneur en carbone et à émissions nulles destiné à accroître la production et l'utilisation des carburants à faible teneur en carbone, dont l'hydrogène. L'hydrogène à faible teneur en carbone et à émissions nulles pourrait réduire nos émissions de gaz à effet de serre annuelles jusqu'à 45 millions de tonnes métriques par an en 2030 et pourrait créer jusqu'à 350 000 nouveaux emplois au Canada d'ici 2050.

La stratégie vise à attirer des investissements et des partenariats pour faire du Canada un fournisseur mondial d'hydrogène et à augmenter la production nationale, ce qui transformera notre secteur énergétique. Figurant parmi les dix premiers producteurs d'hydrogène en importance dans le monde, le Canada bénéficiera de la croissance de la demande mondiale d'hydrogène - un marché qui devrait valoir 12 000 milliards de dollars d'ici 2050. La stratégie sera également complétée par la Norme sur les combustibles propres. Celle-ci permettra de stimuler davantage les investissements et la croissance dans le secteur des carburants au Canada tout en encourageant le développement et l'adoption de combustibles propres tels que l'hydrogène.

La stratégie mise sur l'expertise canadienne pour créer de nouvelles voies d'approvisionnement en hydrogène qui propulseront notre pays vers un avenir énergétique propre. L'utilisation d'hydrogène un peu partout au pays réduira l'empreinte carbone de certains secteurs tels que l'extraction de ressources, les transports, la production d'énergie et le secteur manufacturier.



La stratégie est le fruit de trois années de recherche et d'analyse pendant lesquelles ont été consultés plus de 1 500 experts de renom et divers intervenants issus de la main-d'œuvre, de l'industrie, des divers ordres de gouvernement, d'organisations autochtones et d'établissements universitaires. Elle soutiendra le plan climatique Un environnement sain et une économie saine qui a récemment été annoncé par le gouvernement du Canada. Elle s'inscrit également dans le prolongement de l'initiave relative à l'hydrogène élaborée et lancée par 23 pays à l'occasion de la 10e Conférence ministérielle sur l'énergie propre, en mai 2019. Sous la direction du Canada, cette initiative visait principalement à accélérer la commercialisation mondiale des technologies de l'hydrogène et des piles à combustible dans tous les secteurs de l'économie.

Citations

« L'heure de l'hydrogène est venue. Ce combustible offre de véritables possibilités aux travailleurs et aux collectivités sur les plans économique et environnemental. Un mouvement se dessine à l'échelle mondiale, et le Canada en tire parti. »

Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« De plus en plus nombreux à viser la carboneutralité d'ici 2050, des pays se tournent vers l'hydrogène pour répondre à leurs besoins en énergie propre. Le Canada est bien placé pour figurer parmi les chefs de file mondiaux de la production d'hydrogène, ce qui permettra de créer des milliers d'emplois, de stimuler notre économie, de réduire la pollution et de faire en sorte que notre pays sera en mesure de dépasser sa cible pour 2030 aux termes de l'Accord de Paris. »

Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada

Liens pertinents

Liens connexes

