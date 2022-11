WINDSOR, ON, le 8 nov. 2022 /CNW/ - Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022, le gouvernement du Canada a dévoilé les dernières étapes de son plan visant à offrir aux Canadiennes et Canadiens une vie plus abordable tout en poursuivant la gestion saine de l'économie. Afin d'aider les familles à faire face à la hausse des prix, notamment les prix plus élevés à la caisse, le gouvernement accorde une aide ciblée aux personnes qui en ont le plus besoin.

Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a rejoint le programme LiUNA 625 afin d'examiner les moyens par lesquels l'Énoncé économique de l'automne contribuera à rendre la vie plus abordable pour les travailleurs et les familles de la région de Windsor-Essex. Il s'agit notamment de mettre plus d'argent dans les poches d'environ 11 millions de Canadiens en doublant le crédit pour la TPS, de mieux soutenir les travailleurs en bonifiant l'Allocation canadienne pour les travailleurs et d'aider les diplômés d'aujourd'hui et de demain en éliminant les intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants et aux apprentis.

L'Énoncé économique de l'automne de 2022 souligne les prochaines étapes du plan du gouvernement qui vise à rendre le logement plus abordable, notamment en aidant les personnes à économiser en vue d'acheter une maison et en sévissant contre la revente précipitée de propriétés. Il présente également un plan directeur pour créer de bons emplois et renforcer le secteur de l'énergie propre du Canada tout en bâtissant une économie carboneutre. Enfin, l'énoncé prévoit l'affectation de 137 millions de dollars supplémentaires à l'Agence des services frontaliers du Canada afin d'accroître les ressources à la frontière canadienne de manière à assurer la fluidité du commerce et des déplacements tout en luttant contre la contrebande.

L'économie canadienne fait face à des vents contraires ressentis à l'échelle mondiale d'une position de force. Cette année, le Canada affiche la plus forte croissance économique des pays du G7, une cote de crédit triple A et un ratio de la dette au PIB parmi les plus faibles du G7. De plus, notre taux de chômage frôle un creux historique, avec au moins 500 000 Canadiens de plus qu'avant la pandémie qui travaillent aujourd'hui.

Citation

« L'Énoncé économique de l'automne est un plan responsable qui vise à rendre la vie plus abordable, à faire croître l'économie et à créer de bons emplois à Windsor-Essex. Les Canadiennes et Canadiens de cette région, et de tout le pays, peuvent compter sur notre gouvernement pour rester à leurs côtés et leur offrir un soutien substantiel afin de mettre de l'argent dans les poches des personnes qui en ont le plus besoin ».

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref



Le point d'ancrage budgétaire du gouvernement fédéral, soit l'élimination des déficits liés à la COVID-19 et la réduction du ratio de la dette fédérale au PIB à moyen terme, demeure le même. Le ratio de la dette fédérale au PIB devrait reculer continuellement et suivre une trajectoire à la baisse plus prononcée que celle prévue dans le budget de 2022.

Les nouvelles mesures proposées dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022 comprennent ce qui suit :

Éliminer les intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants et aux apprentis de façon permanente.



Créer une nouvelle Allocation canadienne pour les travailleurs trimestrielle pourvue de paiements anticipés automatiques afin de remettre plus d'argent plus rapidement dans les poches des travailleurs les moins bien payés.



Donner suite aux piliers clés du plan du gouvernement pour rendre le logement plus abordable, y compris la création d'un nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, le doublement du crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation et l'assurance que ceux qui procèdent à la revente précipitée de propriétés paient leur juste part.



Réduire les frais de transaction des cartes de crédit pour les petites entreprises.

