BURNABY, BC, le 12 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, a visité aujourd'hui Nano One Materials à Burnaby pour discuter des investissements du budget de 2023 destinés à la création de bons emplois et à la croissance d'une économie propre. Déposé le 28 mars par la vice-première ministre Freeland, le budget de 2023 est un plan canadien visant à réduire les coûts pour les Canadiens, à investir dans les soins de santé et les soins dentaires et à créer des emplois dans nos collectivités.

Créer des emplois et des possibilités en Colombie-Britannique

Dans le but de lutter contre les changements climatiques et de créer des possibilités pour les Canadiennes et les Canadiens, le budget de 2023 comprend des mesures qui produiront de l'énergie propre et abordable, soutiendront les investissements dans nos collectivités et créeront des emplois bien rémunérés. Pour accélérer les investissements dans la fabrication de technologies propres, le budget de 2023 propose un crédit d'impôt remboursable égal à 30 % du coût des investissements dans les machines et équipements utilisés pour fabriquer ou traiter des technologies propres clés. Cette économie propre sera axée sur les travailleurs et créera de bons emplois syndiqués dans les collectivités partout au Canada.

Le budget de 2023 vise également à rendre la vie plus abordable pour les Canadiennes et les Canadiens, notamment grâce au nouveau remboursement pour l'épicerie. Cette mesure ciblée visant à alléger le fardeau de l'inflation remettra 467 $ dans les poches de familles admissibles avec enfants. Le gouvernement prend également des mesures pour sévir contre les frais indésirables et les prêts à conditions abusives, réduire les coûts de transaction de cartes de crédit pour les petites entreprises et mettre en place de nouveaux outils pour aider les Canadiennes et les Canadiens à faible revenu à recevoir les prestations fiscales auxquelles ils ont droit.

Le budget prévoit des investissements importants dans le système universel et public de soins de santé du Canada, dont 28,56 milliards de dollars ici, en Colombie-Britannique. Ce financement réduira les retards et élargira l'accès aux services de santé familiale. Le budget de 2023 instaure aussi un nouveau Régime canadien de soins dentaires, veillant ainsi à ce que personne au pays n'ait à choisir entre sa santé dentaire et le paiement des factures mensuelles.

Miser sur notre réussite

Le budget de 2023 tire parti de la reprise remarquable du Canada après la récession causée par la COVID-19. La croissance économique du Canada a été la plus forte parmi les pays du G7 au cours de la dernière année ; 830 000 Canadiennes et Canadiens de plus occupent un emploi aujourd'hui par rapport à la période précédant la pandémie. L'inflation au pays est en baisse depuis huit mois consécutifs, le taux de chômage est près de son niveau le plus bas jamais enregistré à 5 % et le taux de participation des femmes âgées de 25 à 54 ans au marché du travail a atteint un sommet inégalé de 85,7 % en février, grâce au soutien du système pancanadien de services abordables d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Le budget de 2023 constitue un plan budgétaire responsable qui permettra au Canada de maintenir le plus faible déficit et le plus faible ratio de la dette nette au PIB parmi les pays du G7. Il aidera à bâtir un Canada plus durable et plus abordable, et ce, d'un océan à l'autre.

Citations

« En cette période difficile dans un monde exigeant, il n'y a pas de meilleur endroit que le Canada. Les priorités de notre gouvernement ont toujours été de faire croître l'économie, de renforcer notre filet de sécurité sociale et d'améliorer la qualité de vie de la population canadienne. Toutefois, l'inflation continue de compliquer la vie de plusieurs Canadiennes et Canadiens. C'est pourquoi le budget de 2023 prévoit un nouvel allégement de l'inflation pour aider les Canadiennes et les Canadiens les plus vulnérables, dont beaucoup ici en Colombie-Britannique. Le budget de 2023 est notre plan pour rendre la vie plus abordable, renforcer les soins de santé et dentaires et créer des emplois ici à Burnaby. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

