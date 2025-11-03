OTTAWA, ON, le 3 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, s'est rendu en Chine la semaine dernière pour s'entretenir avec de hauts fonctionnaires et se réunir avec des dirigeants canadiens et chinois de l'industrie dans l'objectif de favoriser de nouveaux débouchés et de promouvoir les produits agricoles et agroalimentaires de haute qualité du Canada. Cette visite réaffirme la volonté du Canada de travailler avec la Chine pour renforcer notre relation en matière de commerce agricole.

S'appuyant sur les récentes réunions de haut niveau entre dirigeants canadiens et chinois, le ministre MacDonald a rencontré de hauts fonctionnaires afin d'évoquer les priorités commerciales du Canada et de multiplier les façons d'approfondir la coopération.

À Beijing, il a rencontré le ministre de l'Administration générale des douanes de la République populaire de Chine (GACC), Sun Meijun. Ensemble, ils ont mis l'accent sur nos priorités communes en matière de santé animale, de santé végétale et de sécurité alimentaire. Ils ont donc convenu de renouveler le protocole d'accord entre l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et la GACC et d'améliorer la collaboration technique. Des fonctionnaires se réuniront pour cela en groupes de travail techniques ce mois-ci. Selon les ministres, ces efforts contribueront à répondre aux priorités communes en matière de sécurité alimentaire mondiale et à engendrer de la prospérité économique pour les deux pays. Le ministre MacDonald a également souligné l'importance de rétablir l'accès au marché chinois pour les produits agricoles canadiens.

Le ministre a également rencontré Huang Sanwen, président de l'Académie chinoise des sciences agricoles et du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales. La discussion a porté sur le renforcement de la collaboration entre les établissements du Canada et de la Chine dans des domaines agricoles d'intérêt commun, dont la durabilité et la sécurité alimentaire mondiale.

Le ministre MacDonald a aussi prononcé un discours à l'occasion de l'ouverture du Bureau canadien de promotion de la viande, dans lequel il a souligné la réputation de confiance que l'industrie a bâtie avec les consommateurs chinois. Il a souligné l'importance de ce nouveau bureau, qui permettra au secteur d'être présent en Chine afin de mieux travailler avec les intermédiaires locaux pour garantir l'accès des produits de viande canadiens.

À l'instar d'autres activités de promotion, l'ouverture du Bureau canadien de promotion de la viande a été rendue possible grâce, entre autres, au soutien financier du programme Agri-marketing d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Le Conseil des viandes du Canada dispose d'un financement pour cerner et surmonter les défis commerciaux et les enjeux d'accès au marché afin d'assurer la croissance continue du marché pour l'industrie canadienne de la viande rouge.

À Shanghai, le ministre MacDonald s'est entretenu avec des parties prenantes du Canada et de la Chine. Il a assisté à l'ouverture d'une nouvelle adresse des Rôtisseries Benny, chaîne de restaurants basée au Québec, et visité Hema (une épicerie haut de gamme qui propose des produits canadiens comme le homard de l' Î.-P.-É.), CoolFarms (une serre verticale qui utilise les technologies canadiennes) et McCain Foods. Ces visites lui ont permis d'acquérir des connaissances précieuses sur le marché chinois, les modèles de vente au détail et l'évolution des tendances de consommation. Le savoir ainsi acquis contribuera à orienter les efforts visant à élargir les débouchés pour le secteur agricole et agroalimentaire canadien à l'étranger.

À Qingdao, le ministre MacDonald a visité le pavillon du Canada à la China Fisheries and Seafood Expo (CFSE), l'un des sept grands salons professionnels du programme du Pavillon du Canada d'AAC. Sur place, le ministre a entendu des exposants canadiens parler de leurs produits, de leur expérience avec la marque Canada et de l'intérêt du marché. La marque Canada offre aux exportateurs un avantage sur la scène internationale, en soulignant la réputation de confiance du Canada en matière de qualité, de durabilité et d'innovation afin d'attirer les acheteurs et d'établir des partenariats durables.



Pour conclure sa mission, le ministre a prononcé un discours lors du Forum des gens d'affaires du Conseil commercial Canada-Chine (CCCC), où il a parlé directement aux dirigeants d'entreprises de sa visite en Chine et réaffirmé son engagement à renforcer les relations commerciales entre le Canada et la Chine et à explorer de nouveaux moyens de collaborer de manière concrète et constructive.

Les liens qui unissent le Canada et la Chine ne datent pas d'hier, et ce pays continue de représenter un marché commercial important pour nos entreprises. Tout au long de sa mission, le ministre MacDonald a réaffirmé que le Canada s'engage à entretenir un dialogue constructif avec la Chine sur les questions de commerce bilatéral.

Citation

« Notre gouvernement travaille fort afin de multiplier les débouchés pour les produits agricoles canadiens. La Chine reste un marché important pour nos exportateurs, et ma présence m'a permis de rencontrer mes homologues, d'entendre nos parties prenantes et de voir de mes yeux les possibilités et les défis à surmonter. Je m'engage à maintenir le dialogue ouvert et à chercher des moyens de soutenir nos vaillants agriculteurs et producteurs. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

La Chine, qui a importé pour une valeur d'environ 9,7 milliards de dollars en 2024, est le deuxième plus important partenaire commercial du Canada pour ce qui est des produits de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la mer.

La région indo-pacifique, qui comprend la Chine, regroupe 40 économies, plus de quatre milliards de personnes et 47,19 billions de dollars en activité économique. C'est la région qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Elle abrite par ailleurs six des 13 principaux partenaires commerciaux du Canada.

Le pavillon du Canada 2025 à la CFSE, au sein duquel la marque Canada était mise en valeur, a servi d'écrin à 36 exposants (représentant 50 catégories de produits de la mer canadiens) et cinq gouvernements provinciaux. Suite à leur participation à l'événement, les exposants ont rapporté 663 prises de contact, 40,8 millions de dollars de ventes sur place et 100,6 millions de dollars de ventes à prévoir au cours des 12 prochains mois.

Le Bureau canadien de promotion de la viande est un partenariat entre le Conseil des viandes du Canada, le Conseil canadien du porc et l'Association canadienne des bovins qui bénéficie du soutien du Conseil commercial Canada-Chine et d'un financement du programme fédéral Agri-marketing.

