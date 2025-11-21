OTTAWA, ON, le 21 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, se rendra la semaine prochaine à Regina, en Saskatchewan, pour participer à l'Agribition de l'Ouest du Canada.

Le ministre sera disponible pour répondre aux questions des médias après le discours prononcé à la cérémonie de lancement.

Date

Lundi 24 novembre 2025

Heure

De 10 h à 11 h (HNC)

Lieu

Pavillon Ag Ex

1700, rue Elphinstone

Regina (Saskatchewan) S4P 2Z6

Personnes-ressources : Pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]