21 nov, 2025, 10:13 ET
OTTAWA, ON, le 21 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, se rendra la semaine prochaine à Regina, en Saskatchewan, pour participer à l'Agribition de l'Ouest du Canada.
Le ministre sera disponible pour répondre aux questions des médias après le discours prononcé à la cérémonie de lancement.
Date
Lundi 24 novembre 2025
Heure
De 10 h à 11 h (HNC)
Lieu
Pavillon Ag Ex
1700, rue Elphinstone
Regina (Saskatchewan) S4P 2Z6
Personnes-ressources : Pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]
