Le ministre Lionel Carmant souligne la Semaine de prévention des dépendances

QUÉBEC, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, tient à souligner la Semaine de prévention des dépendances 2022.

Dans le cadre de cette semaine thématique, le ministère de la Santé et des Services sociaux met à la disposition du personnel enseignant et des autres intervenants des outils pour sensibiliser et informer les jeunes sur les risques et conséquences selon les types de consommation d'alcool, de cannabis ou d'autres substances, l'utilisation des écrans et la pratique des jeux de hasard et d'argent (JHA).

Des activités ont été élaborées pour les clientèles des 13 à 16 ans et des 17 à 24 ans. Elles sont conçues pour être présentées en classe. Un feuillet explicatif pour les intervenants est disponible, de même qu'une version anglaise des outils. Ceux-ci peuvent être utilisés en continuité et en complémentarité avec les activités de prévention des dépendances déployées, pour la plupart, par des organismes communautaires dans les écoles secondaires.

Soulignons que, cette année, les activités mettent l'accent sur la gestion des émotions. En étant outillés pour bien reconnaître et gérer leurs émotions, les jeunes sont davantage en mesure de faire des choix éclairés, notamment en ce qui a trait à la consommation de substances psychoactives, à l'utilisation des écrans ou à la pratique des JHA. Cela les aide aussi à miser sur des stratégies d'adaptation adéquates lorsqu'ils vivent des moments difficiles.

« À l'occasion de la Semaine de prévention des dépendances, je tiens à souligner et à remercier l'engagement de tous les organismes communautaires qui travaillent avec dévouement dans les écoles publiques et privées en prévention des dépendances. Rappelons que différentes ressources sont disponibles. N'hésitez pas à faire appel à elles si vous êtes préoccupé par vos habitudes de consommation, d'utilisation des écrans ou de jeu ou par celles d'un proche. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

