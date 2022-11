Le ministre Lionel Carmant annonce la nomination de Shirley Dorismond comme adjointe gouvernementale aux Services sociaux

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de Shirley Dorismond à titre d'adjointe gouvernementale aux Services sociaux.

Madame Dorismond appuiera ainsi le ministre responsable dans les dossiers relevant des services sociaux dont il a la responsabilité, notamment l'amélioration des soins et des services en santé mentale, la protection de la jeunesse et le programme Agir tôt.

Citations :

« Je suis très heureux de pouvoir bénéficier du soutien et de l'apport de madame Dorismond comme adjointe gouvernementale aux Services sociaux. Sa riche expérience, son humanité et son dynamisme sont assurément des atouts qui nous permettront de continuer à trouver des solutions concrètes afin d'améliorer l'offre de soins et de services et mieux soutenir les personnes qui en ont besoin. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« C'est un privilège pour moi de travailler aux côtés du ministre responsable des Services sociaux. Dans notre société qui vise l'inclusivité, les dossiers des services sociaux sont d'une grande importance. Ils peuvent faire une réelle différence dans la vie des citoyens et des citoyennes de tous âges. Certains de nos concitoyens sont particulièrement vulnérables et nécessitent une plus grande attention dans les interventions pour qu'on réponde à leurs besoins. En amont, notre écoute est essentielle puisque leur voix porte moins fort. Ainsi, notre responsabilité dans ces dossiers devient primordiale. C'est dans un esprit de collaboration et de détermination que je mettrai à profit mes 20 ans d'expérience en santé et services sociaux auprès du ministre Carmant au cours des prochaines années afin de porter ces voix. »

Shirley Dorismond, adjointe gouvernementale aux Services sociaux

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Renseignements: Source : Mathieu Noël, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 438 225-4456