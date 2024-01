Le ministre LeBlanc annonce le renouvellement du mandat de la présidente de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes

OTTAWA, ON, le 9 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé le renouvellement du mandat de Mme Michelaine Lahaie au poste de présidente de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes (CCETP). Son mandat a été renouvelé pour une durée d'un an à compter du 2 janvier 2024.

Mme Lahaie va être en mesure de poursuivre le travail qu'elle a accompli pour aider à renforcer la confiance du public et la responsabilisation organisationnelle au sein de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

La confiance du public est essentielle au travail de la GRC. En tant qu'organisme d'examen indépendant, la CCETP veille à ce que les plaintes déposées par le public au sujet de la conduite des membres de la GRC soient examinées de façon impartiale et équitable.

Citations

« J'aimerais remercier Mme Lahaie pour son engagement continu envers la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes. Son travail en tant que présidente va continuer d'être crucial au renforcement de la relation entre les membres de la GRC et les communautés qu'ils s'efforcent de garder en sécurité ».

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Nous remercions Mme Lahaie pour son travail important. Nous nous réjouissons de poursuivre cet effort de collaboration afin de maintenir les normes de professionnalisme les plus élevées au sein de la GRC ».

- Mike Duheme, commissaire de la Gendarmerie royale du Canada

En bref

Michelaine Lahaie a été nommée présidente de la CCETP pour un mandat de cinq ans le 2 janvier 2019.

a été nommée présidente de la CCETP pour un mandat de cinq ans le 2 janvier 2019. La CCETP est un organisme indépendant. Créée par le Parlement en 1988, la CCETP veille à ce que les plaintes du public concernant la conduite des membres de la GRC soient examinées de manière équitable et impartiale.

La Commission reçoit les plaintes du public, procède à des examens lorsque les plaignants ne sont pas satisfaits de la manière dont la GRC a traité leurs plaintes et examine certaines activités de la GRC.

La Commission peut également déposer des plaintes et mener des enquêtes sur la conduite de la GRC lorsque cela est dans l'intérêt du public.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 343 574-8116, [email protected]; Relations avec les médias : Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]