OTTAWA, le 7 mars 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada croit en une représentation efficace et inclusive au Sénat. Le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat (Comité consultatif indépendant) a pour mandat d'assurer une telle représentation. Pour ce faire, il fournit au premier ministre des recommandations fondées sur le mérite, non partisanes et non contraignantes en ce qui concerne les nominations au Sénat, et ce, selon un degré d'intégrité très élevé.

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé aujourd'hui la nomination de huit membres au Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, pour un mandat renouvelable d'un an.

Voici les nouveaux membres nommés au Comité consultatif indépendant :

M me Kathryn Berge , à titre de membre provincial pour la Colombie-Britannique. M me Berge, avocate, arbitre et médiatrice, est conseillère de la reine.

, à titre de membre provincial pour la Colombie-Britannique. M Berge, avocate, arbitre et médiatrice, est conseillère de la reine. M me Linda Locke , à titre de membre provincial pour la Colombie-Britannique. M me Locke, qui dirige la Upper Skeena Counselling and Legal Assistance Society, à Hazelton , est la première femme autochtone conseillère de la reine en Colombie-Britannique.

, à titre de membre provincial pour la Colombie-Britannique. M Locke, qui dirige la Upper Skeena Counselling and Legal Assistance Society, à , est la première femme autochtone conseillère de la reine en Colombie-Britannique. M. David Chartrand , à titre de membre provincial pour le Manitoba . M. Chartrand est président et chef de la direction du gouvernement de la Fédération des Métis du Manitoba et membre de l'Ordre du Manitoba .

, à titre de membre provincial pour le . M. Chartrand est président et chef de la direction du gouvernement de la Fédération des Métis du et membre de l'Ordre du . M me Ashleigh Everett , à titre de membre provincial pour le Manitoba . M me Everett est présidente, secrétaire générale et administratrice de Royal Canadian Securities Limited.

, à titre de membre provincial pour le . M Everett est présidente, secrétaire générale et administratrice de Royal Canadian Securities Limited. Voici les membres du Comité consultatif indépendant dont le mandat a été renouvelé :

M. Riel Bellegarde , à titre de membre provincial pour la Saskatchewan . M. Bellegarde est président-directeur général du Saskatchewan Indian Institute of Technologies.

, à titre de membre provincial pour la . M. est président-directeur général du Saskatchewan Indian Institute of Technologies. M. Greg Poelzer , à titre de membre provincial pour la Saskatchewan . M. Poelzer est chercheur, auteur, responsable du programme d'énergie renouvelable dans les communautés autochtones et éloignées et professeur à la School of Environment and Sustainability de l'Université de la Saskatchewan .

, à titre de membre provincial pour la . M. Poelzer est chercheur, auteur, responsable du programme d'énergie renouvelable dans les communautés autochtones et éloignées et professeur à la School of Environment and Sustainability de l'Université de la . M. Anthony Primerano , à titre de membre provincial pour l' Ontario . M. Primerano, dirigeant communautaire actif et chef d'entreprise, cumule plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de succès stratégiques dans les secteurs privé et public.

, à titre de membre provincial pour l' . M. Primerano, dirigeant communautaire actif et chef d'entreprise, cumule plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de succès stratégiques dans les secteurs privé et public. M. Murray Segal , à titre de membre provincial pour l' Ontario . M. Segal, avocat et expert-conseil indépendant, est ancien sous-procureur général de l' Ontario .

Les recommandations du Sénat sont formulées selon les critères d'évaluation établis. En tout temps, les Canadiens sont invités à poser leur candidature, s'ils sont admissibles, ou à proposer des candidats pour siéger au Sénat. Les candidatures sont conservées pendant deux ans, et les candidats qualifiés sont invités à poser leur candidature de nouveau.

« Je suis heureux d'accueillir ces éminentes personnes au sein du Comité consultatif indépendant. Nos estimées personnes nommées apporteront à leurs rôles un degré élevé d'intégrité et d'expérience. J'encourage les Canadiens qualifiés à poser leur candidature au Sénat, car c'est une façon de contribuer à nos institutions fédérales et d'orienter leurs travaux. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

