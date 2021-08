OTTAWA, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada croit en une représentation dynamique et inclusive au Sénat. Le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat a pour mandat d'assurer une telle représentation. Pour ce faire, il fournit au premier ministre des recommandations fondées sur le mérite, non partisanes et non contraignantes en ce qui concerne les nominations au Sénat, et ce, selon un degré d'intégrité et de collaboration très élevé.

L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, a annoncé aujourd'hui la nomination de deux nouveaux membres au Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, pour un mandat renouvelable d'un an.

Voici les nouveaux membres nommés au Comité consultatif indépendant :

M. Gerald Glavine , à titre de membre provincial pour Terre-Neuve-et- Labrador . M. Glavine, un enseignant à la retraite, est vice-président du développement des affaires pour l'entreprise Exploits Valley Air Services, un ancien président et chef de la direction de Newfoundland and Labrador Liquor Corporation et un ancien chef de cabinet du premier ministre Brian Tobin .

Mme Sandra Kelly , à titre de membre provincial pour Terre-Neuve-et- Labrador . Ancienne mairesse de la ville de Gander, Mme Kelly a été élue députée de Gander à l'Assemblée législative, où elle a été ministre du Tourisme, de la Culture et des Loisirs; ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; ministre de l'Éducation postsecondaire et de la Jeunesse; et ministre de la Condition féminine.

Les recommandations du Sénat sont formulées selon les critères d'évaluation établis. En tout temps, les Canadiennes et les Canadiens sont invités à poser leur candidature, s'ils sont admissibles, ou à proposer des candidats pour siéger au Sénat. Les candidatures sont conservées pendant deux ans, et les candidats qualifiés sont invités à poser leur candidature de nouveau.

Citation

« Je suis heureux d'accueillir ces éminentes personnes au sein du Comité consultatif indépendant. M. Glavine et Mme Kelly apportent à leurs rôles un haut niveau d'intégrité et de collaboration. J'encourage les Canadiennes et Canadiens qualifiés à poser leur candidature au Sénat, car c'est une façon de contribuer à notre pays et d'aider à le façonner. »



- L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

Liens connexes

SOURCE Ministre des Institutions démocratiques

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communication, Cabinet du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, 343-574-8116; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420

