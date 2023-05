Le ministre Jean Boulet souligne une hausse historique du salaire minimum

QUÉBEC, le 1er mai 2023 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, souligne l'entrée en vigueur de la hausse de 1,00 $ l'heure du taux général du salaire minimum, qui atteint ainsi 15,25 $ l'heure à compter d'aujourd'hui.

La hausse, dont le montant est sans précédent, permettra au taux général du salaire minimum d'atteindre le seuil de 50 % du salaire moyen au Québec au cours de la période 2023-2024. Elle correspond à une augmentation de 7,02 % par rapport à 2022, une progression qui s'applique à l'ensemble des taux du salaire minimum.

Ainsi, le 1er mai 2023 :

le taux général du salaire minimum passe à 15,25 $ l'heure (+1,00 $);

le taux du salaire minimum payable à un salarié au pourboire passe à 12,20 $ l'heure (+0,80 $);

le taux du salaire minimum payable à un salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à la cueillette de framboises ou de fraises passe respectivement à 4,53 $ (+0,30 $) et à 1,21 $ (+0,08 $) du kilogramme.

Citation

« Je suis fier que notre gouvernement ait entériné une hausse historique du salaire minimum qui permettra à des centaines de milliers de personnes, dont une majorité de femmes, de mieux faire face à la montée du coût de la vie et de mieux répondre à leurs besoins. La hausse de cette année, d'un montant sans précédent, tient compte des besoins des salariés rémunérés à ce taux et aussi du contexte économique et de la capacité de payer des entreprises. C'est un exemple de plus des nombreuses manières dont notre gouvernement travaille pour aider l'ensemble des Québécoises et des Québécois à faire face au contexte économique actuel. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants

Cette hausse de 1,00 $ l'heure augmentera le pouvoir d'achat de 298 900 salariés, dont 164 100 femmes.

Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail a fait l'objet d'une publication à la Gazette officielle du Québec le 25 janvier 2023, laquelle a été suivie d'une période de consultation de 45 jours s'étant terminée le 10 mars 2023.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Travail, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/ministeretravail

https://www.linkedin.com/travailquebec/

SOURCE Ministère du Travail

Renseignements: Source, Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, Tél. : 438 526-8750 ; Renseignements, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, Tél. : 418 643-9796