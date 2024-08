Le ministre Jean Boulet souligne la formation du Comité des maladies professionnelles oncologiques ainsi que la nomination de ses membres par le Conseil des ministres

QUÉBEC, le 16 août 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, souligne la formation du Comité des maladies professionnelles oncologiques ainsi que la nomination de ses quatre membres et la désignation de sa présidente par le Conseil des ministres.

À la suite des modifications apportées à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles par la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité au travail, le gouvernement annonce la formation du Comité. Les travaux du Comité pourront débuter à l'automne.

Le mandat du Comité est de déterminer si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle oncologique. Le Comité donne également son avis sur le lien entre la maladie professionnelle et les caractéristiques ou risques particuliers d'un travail exercé par le travailleur. À cette fin, il documente l'exposition du travailleur à un contaminant dans le cadre de l'exercice de son travail ou à tout autre facteur de risque.

Le ministre Jean Boulet tient à féliciter Mme Marie-Laure Hemery pour sa nomination à titre de membre et présidente du Comité ainsi que Mme Geneviève Payette, M. Pierre Blanchette et M. Armand Didier Foguieng Saha, nommés membres de ce comité.

« Je salue la formation du Comité par le Conseil des ministres. Le Comité jouera un rôle important dans la détermination de la relation de causalité entre le travail et le développement d'un cancer et, de ce fait, dans l'établissement de l'admissibilité à une indemnisation pour une maladie professionnelle. Cela représente une étape importante dans l'élargissement de l'accès aux indemnisations liées aux maladies professionnelles, notamment en ce qui concerne l'augmentation du nombre de cancers développés chez les pompiers. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

M me Marie-Laure Hemery est détentrice d'un certificat de spécialiste en médecine du travail délivré par le Collège des médecins du Québec. Elle est médecin au Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière et au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Elle est également professeure adjointe de clinique à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal.

Mme Geneviève Payette détient un certificat de spécialiste en médecine interne générale délivré par le Collège des médecins du Québec. Elle est hémato-oncologue à l'Hôpital Pierre-Le Gardeur.

M. Pierre Blanchette détient un certificat de spécialiste en oncologie médicale délivré par le Collège des médecins du Québec. Il est hémato-oncologue au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

M. Armand Didier Foguieng Saha est titulaire d'un diplôme universitaire de deuxième cycle en santé environnementale et santé au travail. Il est hygiéniste du travail au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

