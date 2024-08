Le ministre Jean Boulet salue la nomination de Anouk Gagné à titre de présidente-directrice générale de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

QUÉBEC, le 14 août 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, salue la nomination par le Conseil des ministres de Anouk Gagné au poste de présidente-directrice générale de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Titulaire d'une maîtrise en psychologie et d'un MBA, Anouk Gagné a occupé de nombreux postes au sein de la fonction publique du Québec. Depuis 2016, elle a rempli différentes fonctions à la CNESST, dont celles de directrice générale des ressources humaines et de vice-présidente à l'équité salariale. Depuis octobre 2023, elle y occupe le poste de vice-présidente à la transformation numérique.

Possédant une solide expérience dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail, Anouk Gagné saura jouer un rôle clé dans la connaissance des normes minimales du travail ainsi que dans la promotion des droits et des obligations des travailleurs et des employeurs. En plus de ses compétences techniques, elle est reconnue pour son leadership mobilisateur et sa capacité à établir des relations de confiance avec diverses parties prenantes. Anouk Gagné incarne bien les valeurs et la mission de la CNESST.

Le ministre Jean Boulet remercie Bruno Labrecque, qui a agi à titre de président-directeur général par intérim depuis le 26 février 2024.

Citation

« Anouk Gagné est la personne toute désignée pour occuper le poste de présidente-directrice générale de la CNESST. Son expérience et ses valeurs démontrent la qualité de son engagement envers les normes du travail, l'équité salariale ainsi que la santé et la sécurité dans les milieux de travail du Québec. Grâce à son leadership mobilisateur, elle saura certainement cultiver le paritarisme et poursuivre le dialogue nécessaire à la réalisation des objectifs stratégiques de la CNESST. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Travail, suivez-le sur les médias sociaux :

Facebook https://www.facebook.com/ministeretravail

LinkedIn https://www.linkedin.com/travailquebec

SOURCE Ministère du Travail

Source: Frédérique Verreault, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi‑Témiscamingueet de la région du Nord-du-Québec, Tél. : 581 997-0273; Renseignements, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, Tél. : 418 643-9796