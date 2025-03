GATINEAU, QC, le 7 mars 2025 /CNW/ - Des jeunes de partout au Canada mettent à profit leur dévouement et leur créativité pour trouver des solutions audacieuses et novatrices afin de relever les défis actuels en matière d'environnement, de biodiversité et de climat. Le gouvernement du Canada comprend que pour réaliser des progrès significatifs dans la lutte contre les changements climatiques, la restauration de la nature et la protection de l'environnement pour le bien de tous, il faut faire participer les jeunes aux décisions qui ont une incidence sur leur avenir.

C'est pourquoi l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd'hui les membres de la prochaine cohorte du Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatique. Ce groupe est composé de jeunes leaders de partout au Canada qui fourniront leurs points de vue et leurs conseils sur une variété de sujets allant de la remise en état de la nature à la protection de l'environnement, en passant par la résilience, l'action climatique et bien d'autres encore, pour ainsi contribuer à éclairer les décideurs fédéraux.

Le Conseil des jeunes appuie la politique jeunesse du Canada, qui donne aux jeunes la possibilité de réellement faire entendre leur point de vue. Il offre aux jeunes un lieu où ils peuvent collaborer, échanger leurs idées, acquérir des compétences, faire progresser leur carrière et élargir leurs réseaux de pairs de partout au Canada.

Cette cohorte entame son mandat en position de force grâce au travail des premiers membres du Conseil des jeunes. La première cohorte du Conseil des jeunes a accompli de nombreuses réalisations, notamment la prestation de conseils sur l'élaboration du cadre national axé sur l'apprentissage environnemental et la contribution aux priorités de négociation du Canada lors de conférences des Nations Unies sur les changements climatiques et la biodiversité. Lisez la biographie des nouveaux membres pour en apprendre plus sur eux.

Citations

« Le Conseil des jeunes offre à de jeunes Canadiennes et Canadiens une tribune importante qui leur permet de faire connaître leurs points de vue en discutant avec moi et d'autres décideurs fédéraux d'enjeux climatiques et environnementaux cruciaux. Ces jeunes qui ont le pouvoir d'agir jouent un rôle énorme pour guider notre pays sur la voie de la réussite alors que nous bâtissons un avenir plus durable pour eux et les générations à venir. J'ai hâte de travailler avec cette cohorte dévouée de jeunes leaders. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les jeunes ont été à la tête du combat contre les changements climatiques depuis des années. Ainsi, il va de soi que nous les impliquions alors que nous nous efforçons d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Ce conseil offre aux jeunes une excellente occasion de collaborer en vue d'élaborer des solutions concrètes pour lutter contre les changements climatiques. À la nouvelle cohorte ainsi qu'à tous les jeunes qui continuent d'apporter leur contribution, merci de faire preuve de leadership et de fournir les efforts nécessaires pour bâtir un avenir plus propre et plus durable pour nous tous. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien

Faits en bref

Les membres du Conseil des jeunes seront en poste pour un mandat de deux ans, à titre de bénévoles.

Les membres ont été choisis parmi des candidats de partout au Canada âgés de 18 à 29 ans, dans le cadre d'un processus fondé sur le mérite visant à inclure les points de vue autochtones, les perspectives régionales variées et l'expérience de formation et de travail sous divers angles.

âgés de 18 à 29 ans, dans le cadre d'un processus fondé sur le mérite visant à inclure les points de vue autochtones, les perspectives régionales variées et l'expérience de formation et de travail sous divers angles. Les membres auront l'occasion de donner des conseils sur les politiques environnementales et climatiques du Canada et d'établir des relations avec d'autres jeunes dynamiques et engagés.

Le Conseil des jeunes répond aux objectifs de la politique jeunesse pour le Canada, qui définit une vision pour garantir que les voix des jeunes sont entendues et prises en compte dans le processus décisionnel du gouvernement.

des jeunes répond aux objectifs de la politique jeunesse pour le , qui définit une vision pour garantir que les voix des jeunes sont entendues et prises en compte dans le processus décisionnel du gouvernement. Selon le Rapport sur l'état de la jeunesse 2021, l'environnement et la lutte contre les changements climatiques figurent parmi les grandes priorités des jeunes au Canada .

