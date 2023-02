OTTAWA, ON, le 16 févr. 2023 /CNW/ - À la suite de la décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick de cesser d'appliquer sa redevance provinciale sur les combustibles, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a fait la déclaration suivante :

« L'imposition d'un prix sur la pollution demeure l'un des moyens les plus efficaces de lutter contre les changements climatiques, tout en rendant la vie des Canadiens plus abordable. Non seulement la tarification de la pollution fait en sorte qu'il y a un prix à payer pour polluer au Canada, mais en plus, dans les administrations où le système fédéral de tarification de la pollution est appliqué, elle remet plus d'argent dans les poches des Canadiens par le truchement des paiements de l'Incitatif à agir pour le climat.

« Depuis 2019, l'ensemble des provinces et des territoires au Canada se sont dotés d'un système de tarification du carbone. L'approche canadienne est souple : chaque province ou territoire peut concevoir son propre système de tarification adapté aux besoins locaux, ou peut choisir d'utiliser le système de tarification fédéral.

« En novembre 2022, le gouvernement du Canada a confirmé que le plan du Nouveau-Brunswick de mettre à jour son système de tarification de la pollution respectait les normes minimales nationales renforcées qui s'appliquent à tous les systèmes de tarification pour la période de 2023 à 2030. Le Nouveau-Brunswick demande aujourd'hui que soit appliquée la redevance sur les combustibles du filet de sécurité fédéral, à la place d'une redevance sur les combustibles du Nouveau-Brunswick. L'application de la redevance fédérale sur les combustibles fera en sorte que tous les produits de la tarification de la pollution seront remis directement aux Néo-Brunswickois par les paiements de l'Incitatif à agir pour le climat, comme c'est le cas dans les autres provinces de la région de l'Atlantique. Le Nouveau-Brunswick continuera d'appliquer son propre système de tarification de la pollution pour les émetteurs industriels.

« Je vois d'un bon œil la demande du Nouveau-Brunswick, et le gouvernement fédéral agira rapidement pour y donner une réponse officielle. La demande d'utiliser le système fédéral est une bonne nouvelle pour les Néo-Brunswickois, qui commenceraient à recevoir des paiements de l'Incitatif à agir pour le climat tous les trois mois, soit par chèque, soit par dépôt direct, une fois le système en place. Ces paiements veillent à ce que l'argent recueilli soit remis directement aux familles, afin de rendre leur vie plus abordable. À titre de comparaison, tous les trois mois au cours de la prochaine année, une famille de quatre personnes recevra 328 dollars à Terre-Neuve-et-Labrador, 248 dollars en Nouvelle-Écosse et 240 dollars à l'Île-du-Prince-Édouard. Dans l'ensemble du pays, huit Canadiens sur dix reçoivent plus d'argent que ce qu'ils ont déboursé, et ce sont les ménages à revenus faibles et moyens qui bénéficient le plus de cette approche.

« Le versement des remboursements de l'Incitatif à agir pour le climat n'est qu'un outil que notre gouvernement utilise pour remettre de l'argent dans les poches des Canadiens, tout en luttant contre les changements climatiques. Récemment, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de plus d'un demi-milliard de dollars pour aider les Canadiens à délaisser les fournaises au mazout au profit de thermopompes dans leur résidence, une mesure que réclamaient les familles du Canada atlantique afin de les aider à réduire leurs factures mensuelles. De plus, des milliers de Canadiens de la région de l'Atlantique ont déjà profité des programmes pour des maisons plus vertes, qui visent à les aider à payer pour des portes, des fenêtres et d'autres rénovations écoénergétiques.

« Le gouvernement du Canada s'empressera de donner une réponse officielle, et il collaborera étroitement avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour déterminer quand la redevance fédérale sur les combustibles pourra entrer en vigueur et quand il pourra commencer à verser des paiements de l'Incitatif à agir pour le climat au Nouveau-Brunswick.

« La tarification de la pollution fonctionne, et de plus en plus de provinces dans l'ensemble du pays optent pour le système fédéral. L'approche fédérale de tarification du carbone est une bonne nouvelle pour les familles qui recevront des remboursements de plusieurs centaines de dollars tous les trois mois, ainsi qu'une bonne nouvelle pour la qualité de l'air, et donc, pour notre environnement. »

