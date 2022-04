Déclaration

GATINEAU, QC, le 4 avril 2022 /CNW/ - « J'aimerais remercier la délégation canadienne d'avoir participé à la 56e séance du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ainsi que les nombreux auteurs canadiens qui ont contribué à la préparation du rapport axé sur l'atténuation des changements climatiques. La science des changements climatiques est complexe et a une portée mondiale. La collaboration avec des experts scientifiques du monde entier est nécessaire pour mieux comprendre les enjeux.

« Les données scientifiques montrent qu'il est vital que les pays en fassent davantage et agissent plus rapidement pour lutter contre les changements climatiques et garder le cap sur l'objectif de l'Accord de Paris, qui est de limiter la hausse de température à 1,5 °C. Nous devons nous fixer des cibles plus ambitieuses afin d'éviter des changements climatiques catastrophiques et d'exploiter le plein potentiel économique offert par des mesures ambitieuses.

« Le Canada se réchauffe deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale, et jusqu'à trois fois plus rapidement dans le Nord. Les Canadiens subissent régulièrement les effets dévastateurs des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, qui touchent les collectivités, l'économie et l'environnement.

« Partout au pays, les Canadiens réclament des mesures climatiques ambitieuses qui permettront de réduire les gaz à effet de serre tout en favorisant la vitalité de l'économie, pour aujourd'hui et pour demain. Il est essentiel, pour le bien-être économique et social du Canada, que nous agissions rapidement pour lutter contre les changements climatiques.

« Avec le Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur, une économie forte, le Canada a tracé la voie pour atteindre sa cible, qui est de réduire ses émissions d'au moins 40 p. 100 sous les niveaux de 2005 d'ici 2030. Ce plan s'appuie sur les progrès importants qui ont été réalisés à l'échelle du pays dans la lutte contre les changements climatiques, y compris les mesures énoncées dans le plan climatique renforcé du Canada publié en décembre 2020, intitulé Un environnement sain et une économie saine. En agissant de la sorte, le Canada assure à la population canadienne transparence et imputabilité alors que le gouvernement s'emploie à atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050.

« Le Canada a agi sur plusieurs fronts pour relever son ambition climatique, notamment en prenant des mesures afin de réduire de manière importante les émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier, des sites d'enfouissement et de diverses sources agricoles, de passer à un réseau électrique carboneutre d'ici 2035, et d'aider les Canadiens à adopter des véhicules zéro émission. Enfin, le Canada a doublé son engagement dans le financement climatique pour le porter à 5,3 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, dans le but d'aider les pays en développement à lutter contre les changements climatiques, à s'y adapter et à protéger la biodiversité.

« Ce rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est une ressource des plus importantes pour comprendre les options qui s'offrent à nous pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les éliminer de l'atmosphère. Le travail accompli continuera de guider les efforts déployés par le gouvernement du Canada afin d'améliorer la résilience, de réduire les émissions et de créer l'économie carboneutre de demain. »

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]