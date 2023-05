OTTAWA, ON, le 24 mai 2023 /CNW/ - La protection des espèces et des aires naturelles qui sont chères aux Canadiens est importante pour les collectivités d'un océan à l'autre et la planète tout entière. La conservation de la nature est un élément fondamental de nos efforts visant à lutter contre la triple crise de la perte de la biodiversité, des changements climatiques et de la pollution.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que le gouvernement du Canada réunira les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les organisations autochtones nationales les 25 et 26 mai afin de discuter des moyens de freiner et d'inverser de la perte de biodiversité au Canada. L'objectif est de garder le cap sur le rétablissement de la nature d'ici 2050, notamment en élaborant la stratégie de 2030 pour la biodiversité du Canada. Il s'agira de la première réunion ministérielle en personne depuis la COP15 de décembre, où le monde s'est mis d'accord sur le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal.

Le Cadre mondial a adopté certaines des principales priorités du Canada, notamment la protection de 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030, le respect des droits et des rôles des peuples autochtones et la lutte contre les principaux facteurs de perte de biodiversité, comme la pollution et la surexploitation de la nature. Le Canada entend continuer à faire preuve de leadership en étant l'un des premiers pays à élaborer et à mettre en œuvre sa stratégie nationale, et le ministre Guilbeault invite les provinces et les territoires à soutenir l'objectif national de conservation de 30 p. 100 d'ici 2030 au moyen de contributions opportunes et appropriées. Les provinces et les territoires ont un rôle essentiel à jouer dans ce domaine, car ils disposent d'une autorité considérable en matière d'utilisation des terres sur leur territoire.

Le gouvernement du Canada a récemment publié un document de discussion intitulé « Vers une stratégie canadienne 2030 pour la biodiversité », et invite tous les Canadiens à exprimer leurs priorités en matière de biodiversité en répondant à un sondage en ligne. Ce document de discussion renseigne les Canadiens sur certains des principaux enjeux et défis ainsi que sur les possibilités liées à la protection de la biodiversité.

La réunion avec les partenaires et le lancement du sondage visent à garantir que l'élaboration de la stratégie de 2030 pour la biodiversité du Canada tienne compte de la diversité des points de vue, des expériences et de l'expertise.

Citation

« Chaque Canadien peut se rallier à la protection et à la restauration de la nature et de la biodiversité, et ce n'est qu'en travaillant en partenariat avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et la population canadienne que nous verrons de véritables progrès à l'égard de la réalisation de nos objectifs ambitieux. Malgré tous ses investissements, le gouvernement fédéral ne peut à lui seul relever ce défi. Lorsque nous plaçons la nature et la biodiversité au cœur du processus décisionnel au sein des gouvernements, des administrations, des collectivités autochtones, des milieux de travail et de la société civile, tous les secteurs de la société peuvent participer à l'effort, et ainsi, chaque secteur et chaque région peut en ressentir les bénéfices. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous devons accélérer nos progrès. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le Canada a coorganisé la COP15 et y a négocié avec succès un accord mondial sur la biodiversité en décembre 2022, à Montréal, et il accueillera la prochaine Assemblée du Fonds pour l'environnement mondial, au cours de laquelle les gouvernements devraient lancer le Fonds-cadre mondial pour la biodiversité.

a coorganisé la et y a négocié avec succès un accord mondial sur la biodiversité en décembre 2022, à Montréal, et il accueillera la prochaine Assemblée du Fonds pour l'environnement mondial, au cours de laquelle les gouvernements devraient lancer le Fonds-cadre mondial pour la biodiversité. Le soutien fédéral aux objectifs du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal comprend les éléments suivants :

Un investissement pouvant atteindre 800 millions de dollars pour soutenir jusqu'à quatre initiatives de conservation dirigées par les Autochtones, dans le cadre d'un modèle de financement novateur, le financement de projets pour la permanence, qui mise sur le partenariat pour cerner des objectifs communs afin de protéger la nature.



Un nouvel investissement supplémentaire de 350 millions de dollars pour aider les pays en développement à protéger la nature.



Un financement de 255 millions de dollars pour soutenir des projets visant à aider les pays en développement à s'assurer d'un avenir solide, notamment en luttant contre les changements climatiques, en protégeant la nature et en soutenant des économies locales résilientes .



Un financement supplémentaire de 227,5 millions de dollars pour soutenir la restauration et la conservation des océans, ainsi que la recherche scientifique dans ce domaine partout au Canada.

Le Canada fait également progresser l'interdiction nationale des plastiques néfastes à usage unique afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent dans notre environnement naturel.

