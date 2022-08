De : Environnement et Changement climatique Canada

ST. JOHN'S, NL, le 16 août 2022 /CNW/ - Mettre à profit la puissance du vent peut aider à fournir de l'électricité propre et abordable à nos maisons et à nos entreprises, à créer des emplois et de la croissance économique locale et à lutter contre les changements climatiques pour les générations à venir. Il est temps d'assurer un avenir solide et sain pour les Canadiens.

Le Canada atlantique, particulièrement en zone extracôtière, possède certaines des meilleures ressources éoliennes en Amérique du Nord, et le gouvernement du Canada s'est engagé à l'aider à devenir un chef de file mondial du secteur des énergies renouvelables extracôtières.

Cette semaine, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, est de passage à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse pour lancer les discussions en personne sur la planification et la conception de l'évaluation régionale de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière, annoncée plus tôt ce printemps. Cette évaluation permettra d'éclairer les travaux de planification et les processus décisionnels futurs en ce qui a trait à l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière dans ces provinces. Le ministre rencontrera des organisations autochtones et environnementales et des organismes de pêche, du milieu universitaire et de l'industrie à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, le 16 août, puis à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, le 18 août, dans le cadre de son voyage de quatre jours au Canada atlantique.

Les précieux commentaires que le ministre recueillera au cours de ces discussions appuieront les travaux en cours d'élaboration de la version provisoire de l'entente ou des ententes et de la version provisoire des modalités connexes de l'évaluation régionale. Élaborée par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et ses partenaires provinciaux, la version provisoire de l'entente établira le but, les objectifs, les limites géographiques et les résultats prévus de l'évaluation régionale, ainsi que les principaux aspects de sa gouvernance et de son administration.

L'évaluation régionale permettra de faire une analyse préliminaire et de discuter de l'exploitation future de l'énergie éolienne dans certains secteurs à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse et de ses possibles effets et avantages environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques. Elle éclairera les travaux de planification et les processus décisionnels futurs, y compris les évaluations d'impact des projets éoliens lorsque ces derniers auront été proposés.

Si vous voulez ajouter votre nom à la liste de distribution par courriel afin d'obtenir des mises à jour sur l'évaluation régionale, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

« L'énergie éolienne est propre, crée des emplois et jouera un rôle clé pour fournir de l'électricité abordable et fiable aux résidences dans l'ensemble de la région de l'Atlantique. En étroite collaboration avec nos partenaires provinciaux, nous progressons rapidement vers une nouvelle ère fondée sur l'exploitation de l'énergie éolienne au Canada atlantique. Cette évaluation régionale accroîtra l'efficacité et l'efficience des futures évaluations d'impact fédérales visant les projets d'énergie éolienne en mer à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les forts vents et le vaste littoral qui caractérisent la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador offrent à ces provinces d'énormes possibilités économiques liées au développement de leur capacité de production d'énergie éolienne. Nous voulons donner aux investisseurs la certitude dont ils ont besoin pour que les projets se mettent en branle dès que possible. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

Les évaluations régionales sont des études réalisés dans les secteurs de projets existants ou d'exploitation prévue pour éclairer la planification et la gestion des effets cumulatifs ainsi que les évaluations d'impact des projets futurs. Elles constituent un élément important du cadre de mise en œuvre de la Loi sur l'évaluation d'impact du gouvernement fédéral.

du gouvernement fédéral. Le public et les groupes autochtones auront de multiples occasions de fournir des commentaires et de participer aux activités de mobilisation au cours de la planification et de la réalisation future de l'évaluation régionale. Plus tard au cours du processus, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada s'attend à établir une période de commentaires sur la version provisoire de l'entente ou des ententes et des modalités connexes au début de cet automne.

Le 5 juillet 2022, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada a annoncé que de l'aide financière était à la disposition du public et des groupes autochtones pour favoriser leur participation à ces activités.

Une autre étape importante vers l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière dans ces deux provinces a été l'annonce faite plus tôt cette année par le Canada, Terre-Neuve-et- Labrador et la Nouvelle-Écosse de leur intention d'élargir le mandat des offices des hydrocarbures extracôtiers existants pour y inclure la réglementation de l'énergie éolienne extracôtière. Le mandat revu des offices aidera également à créer un cadre réglementaire prévisible et simplifié et à inspirer la confiance des investisseurs dans le déploiement de projets d'énergie renouvelable extracôtière, tout en faisant en sorte que les examens réglementaires demeurent rigoureux et efficaces.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir un réseau électrique carboneutre d'ici 2035. L'utilisation d'électricité propre pour le transport, le chauffage des bâtiments et des activités industrielles en nombre croissant est essentiel pour parvenir à une économie carboneutre d'ici 2050.

