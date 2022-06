De : Environnement et Changement climatique Canada

GATINEAU, QC, le 21 juin 2022 /CNW/ - En cette Journée nationale des peuples autochtones, Environnement et Changement climatique Canada donne le coup d'envoi, sur ses comptes de médias sociaux, à un festival spécial d'une semaine, le festival du film autochtone sur la conservation de la nature, mettant en vedette neuf courts métrages sur des initiatives de conservation de la nature de partout au Canada. Des dirigeants autochtones nous présenteront les terres, les espèces sauvages et les cultures qu'ils protègent depuis des millénaires et dont ils continueront de prendre soin pour les années à venir. Les vidéos soulignent le partenariat renforcé entre les peuples autochtones et le gouvernement du Canada pour officialiser la protection et la conservation d'une plus grande superficie de terres et d'océans dans l'ensemble du pays.

Le festival du film commencera par un clavardage en direct sur Facebook aujourd'hui, à 16 h (HAE), alors que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, s'entretiendra avec Valérie Courtois et Dahti Tsetso, respectivement directrice et directrice adjointe de l'Initiative de leadership autochtone, au sujet des gardiens autochtones.

Qu'il s'agisse des efforts de la Première Nation de Fort Folly au Nouveau-Brunswick pour protéger ses terres traditionnelles ou du travail de gardiens de la Première Nation Dene Tha' au lac Bistcho, en Alberta, le festival nous fera découvrir toute la beauté de la musique, des mots, des paysages et de l'engagement envers la conservation de la nature qui sont au cœur de chacune de ces histoires uniques.

Les gardiens autochtones sont une initiative autochtone dirigée par les communautés de Premières Nations, d'Inuits et de Métis partout au pays. Ce travail met en lumière ce que les peuples autochtones ont toujours fait sur ces terres, ces eaux et ces glaces afin de surveiller la santé écologique et climatique, de préserver les sites culturels et de protéger les endroits et les espèces vulnérables sur leurs territoires traditionnels.

Citations

« Les partenariats avec les nations autochtones sont au cœur de la stratégie du Canada pour protéger et conserver la nature. Le Canada prévoit protéger 30 p. 100 de nos terres et de nos eaux d'ici 2030. Il sera impossible de mener à bien cette stratégie sans le soutien, le leadership et les connaissances des communautés autochtones. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« On dit souvent que les gardiens sont les mocassins et les mukluks sur le terrain. Ils représentent leurs nations et leurs communautés. Et ils touchent à tout, de la gestion des terres à la surveillance de la qualité de l'eau, en passant par l'étude du climat et la création de relations avec l'industrie et les autres utilisateurs des terres. »

- Valérie Courtois, directrice, Initiative de leadership autochtone

Faits en bref

Depuis 2018, le gouvernement du Canada soutient l'initiative des gardiens autochtones, lui qui a investi au-delà de 25 millions de dollars pour financer plus de 100 initiatives communautaires ayant permis aux peuples autochtones de créer des emplois, tout en protégeant la nature et les espèces sauvages. Le gouvernement fédéral accroît le programme, ayant affecté 173 millions de dollars en 2021 aux initiatives de gardiens autochtones nouvelles et existantes et à la mise sur pied de réseaux de gardiens autochtones pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

Essentiellement, les initiatives de gardiens permettent aux peuples autochtones de renouveler leur relation avec les terres, les eaux et les glaces de leur territoire traditionnel. Cette connexion entraîne de profonds avantages tant pour la nature que pour les humains qui en dépendent - des avantages qui ont des échos sur plusieurs générations, que ce soit par la guérison des communautés, la création de débouchés pour les jeunes ou la mise à profit des conseils des aînés.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]