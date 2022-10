BUENOS AIRES, Argentine, le 14 oct. 2022 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a conclu un voyage constructif dans trois pays partenaires clés : la Colombie, le Chili et l'Argentine. Ce déplacement était l'occasion pour le Canada de renforcer ses relations environnementales bilatérales et d'engager un dialogue sur les priorités environnementales communes, comme la lutte contre les changements climatiques et la perte de biodiversité.

En Colombie, le ministre a tenu des réunions pour souligner l'importance de maintenir la collaboration relativement aux priorités environnementales, notamment les défis liés à la biodiversité, et la nécessité d'établir un partenariat étroit pour soutenir les objectifs mondiaux ambitieux en vue des négociations dans le cadre de la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies, qui se tiendra à Montréal. Les discussions ont également porté sur d'autres dossiers, notamment l'énergie renouvelable et les transports propres.

Le Canada a également présidé la 20e séance du Conseil de la Commission canado-chilienne de coopération environnementale à Santiago, qui marquait le 25e anniversaire de l'Accord de coopération dans le domaine de l'environnement entre le Canada et le Chili. Le ministre a réaffirmé la solide relation bilatérale avec ses homologues chiliens et les représentants de la société civile, et souligné l'importance de poursuivre la collaboration sur les dossiers environnementaux et de favoriser des mesures climatiques ambitieuses.

En Argentine, les réunions du ministre lui ont permis d'entendre divers points de vue sur le cadre mondial pour la biodiversité pour l'après-2020 et d'apprendre que l'Argentine souhaite tisser des liens pour obtenir de bons résultats lors de la COP15.

En décembre prochain, le Canada accueillera le monde entier à Montréal lors de la COP15, dans le cadre de laquelle il continuera de promouvoir la collaboration internationale en vue de conclure un ambitieux cadre mondial pour la biodiversité pour l'après-2020.

« Tout au long de mon déplacement, les personnes que j'ai rencontrées m'ont fait part, de façon catégorique, d'un fort désir de promouvoir une action ambitieuse lors de la COP15 qui se tiendra en décembre à Montréal. La protection de la nature et la lutte contre la perte de biodiversité au Canada et dans le monde entier sont une priorité absolue pour le pays. J'ai été ravi d'avoir des rencontres productives avec mes homologues sur divers dossiers, comme la protection de la nature, l'inversion de l'appauvrissement alarmant de la biodiversité, la pollution plastique et la lutte contre les changements climatiques à l'approche des réunions internationales qui se dérouleront au cours des prochains mois. Nous continuerons de promouvoir la collaboration internationale pour protéger la nature à l'approche de la COP15. »

Le ministre Guilbeault a tenu des réunions bilatérales avec divers ministres et représentants, notamment :

Susana Muhamad , ministre de l'Environnement et du Développement durable de la Colombie

Irene Velez Torres , ministre des Mines et de l'Énergie de la Colombie

Maisa Rojas , ministre de l'Environnement du Chili

Diego Pardow, ministre de l'Énergie du Chili



Santiago Cafiero , ministre des Relations extérieures, du Commerce international et du Culte de l'Argentine

, ministre des Relations extérieures, du Commerce international et du Culte de l'Argentine Le Canada entretient depuis longtemps de solides relations bilatérales et une étroite collaboration technique dans des dossiers environnementaux avec l'Argentine, le Chili et la Colombie.

entretient depuis longtemps de solides relations bilatérales et une étroite collaboration technique dans des dossiers environnementaux avec l'Argentine, le Chili et la Colombie. Le Canada a conclu des accords environnementaux bilatéraux avec le Chili et la Colombie.

a conclu des accords environnementaux bilatéraux avec le Chili et la Colombie. L'Accord de coopération dans le domaine de l'environnement entre le Canada et le Chili est un mécanisme juridiquement contraignant de collaboration bilatérale en matière d'environnement. L'Accord vise à promouvoir la protection de l'environnement et le développement durable dans les deux pays.

Demain, le ministre Guilbeault rencontrera également Juan Cabandié, ministre de l'Environnement et du Développement durable de l'Argentine.

Le ministre Guilbeault a aussi visité des sites Ramsar d'importance pour la biodiversité, en plus de rencontrer un large éventail d'intervenants dans le domaine de la protection de la biodiversité, tant fédéraux que municipaux, des parlementaires, ainsi que des défenseurs de l'environnement, dont certains participeront à la COP15 à Montréal.

à Montréal. La 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies sera axée sur l'adoption d'un nouveau cadre mondial pour la biodiversité, afin d'orienter les efforts collectifs mondiaux visant à protéger la nature et à mettre fin à la perte de biodiversité dans le monde entier.

