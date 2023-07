GATINEAU, QC, le 28 juill. 2023 /CNW/ - Le monde est aux prises avec la triple crise des changements climatiques, de la perte de la nature et de la pollution, et pour sa part le Canada s'efforce de créer une dynamique internationale pour favoriser des progrès environnementaux plus importants et plus rapides dans les forums mondiaux. L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, conclut une visite fructueuse en Inde, où il s'est arrêté à Delhi et à Chennai, où il a représenté le Canada à la réunion des ministres du G20 responsables de l'environnement et de la durabilité du climat.

Le Canada a assisté à la réunion du G20 pour soutenir le programme de l'Inde et promouvoir le fait d'avoir récemment tenu deux engagements importants. Le Canada est le premier pays du G20 à avoir rendu publics un cadre et des lignes directrices transparents pour l'élimination progressive des subventions inefficaces au secteur des combustibles fossiles, documents qui ont fait l'objet d'une annonce en début de semaine, avec deux ans d'avance sur le calendrier. Récemment, le Canada a également annoncé une contribution de 450 millions de dollars dans le cadre de la deuxième reconstitution du Fonds vert pour le climat, le plus grand fonds mondial consacré aux changements climatiques et un mécanisme de financement crucial de l'Accord de Paris. Cette contribution représente une augmentation de 50 p. 100 par rapport à l'engagement pris par le Canada en 2019 pour la première reconstitution du Fonds vert pour le climat et s'inscrit dans l'engagement de 5,3 milliards de dollars pris par le Canada pour le financement de la lutte contre les changements climatiques.

Au cours de trois jours de réunions à Delhi et à Chennai, le Canada a exprimé son soutien pour les éléments suivants :

une ambition climatique accrue, notamment à l'approche de la 28 e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) , afin que l'objectif d'une augmentation de la température de 1,5 degré reste réalisable;

Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques , afin que l'objectif d'une augmentation de la température de 1,5 degré reste réalisable; l'initiative du G20 de s'engager à éliminer progressivement les combustibles fossiles non atténués;

la mise en œuvre complète et efficace de l'historique Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, et le lancement réussi du fonds associé à ce cadre afin de soutenir les pays en développement;

un travail efficace en vue de conclure des négociations sur un nouvel instrument mondial juridiquement contraignant visant à mettre fin à la pollution par le plastique d'ici 2024.

Le Canada et l'Inde entretiennent des liens de longue date et collaborent depuis longtemps dans le domaine des changements climatiques et de l'environnement. Le ministre Guilbeault a eu l'occasion de poursuivre ce travail important et a rencontré son homologue, Bhupender Yadav, ministre de l'Environnement, des Forêts et des Changements climatiques, ainsi que Gajendra Singh Shekhawat, ministre de Jal Shakti (eau). Ces réunions ont porté sur des intérêts communs et des aspirations pour la région indo-pacifique et ont renforcé le besoin de travailler ensemble aujourd'hui et dans les années à venir pour s'attaquer aux problèmes des changements climatiques, de la perte de biodiversité et de la pollution.

Conscient de l'importance de la prochaine génération de défenseurs du climat et de l'environnement en Inde, le ministre Guilbeault a organisé une discussion avec de jeunes agents de changement indiens en matière d'environnement, à laquelle s'est joint, en mode virtuel depuis l'Alberta, Michael Girum, membre du Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques, pour faire part de son point de vue comme jeune canadien. À l'Institut indien de technologie de Madras, à Chennai, le ministre Guilbeault a prononcé un discours devant le corps enseignant et les étudiants sur la route à parcourir depuis le G20 jusqu'à la COP28. En outre, le ministre Guilbeault a participé à des tables rondes avec des chefs d'entreprise indiens et des organisations non gouvernementales de premier plan dans le domaine de l'environnement, au cours desquelles il a pris connaissance de leurs points de vue sur des questions clés que le G20 devrait faire avancer.

Le Canada remercie l'Inde d'avoir présenté un programme ambitieux. L'aboutissement de cette réunion montre à quel point le G20 a du pain sur la planche pour assurer le succès d'une COP28 ambitieuse. Tout au long de cette réunion ministérielle du G20, le ministre Guilbeault a insisté sur le fait qu'il est essentiel que tous les pays reconnaissent le besoin d'accélérer l'action climatique fondée sur des données scientifiques au cours de cette décennie afin d'éviter les pires conséquences des changements climatiques, et il a applaudi l'engagement du G20 quant à la mise en œuvre intégrale et efficace de l'historique Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal.

En marge du G20, le ministre Guilbeault a participé à un dialogue ministériel Canada-Japon sur le climat et l'environnement avec Akihiro Nishimura, ministre de l'Environnement du Japon. Les discussions ont porté notamment sur les objectifs communs des réunions du G7 et du G20, les progrès réalisés en matière de pollution par le plastique, les mesures prises en faveur de la nature et de la biodiversité, dont la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, et les objectifs communs en prévision de la COP28 qui se tiendra en novembre. Il a également tenu une réunion avec Chris Bowen, ministre australien des Changements climatiques et de l'Énergie, Virginijus Sinkevičius, commissaire de l'Union européenne chargé de l'Environnement, des Océans et de la Pêche, Siti Nurbaya Bakar, ministre indonésien de l'Environnement et des Forêts, ainsi que John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat.

Le ministre Guilbeault a également participé à un lancement par la coalition de l'industrie pour l'efficacité des ressources et l'économie circulaire, à l'occasion duquel il a évoqué l'engagement du Canada en faveur de l'efficacité des ressources et de l'économie circulaire, ainsi que la nécessité permanente de lutter contre la pollution par le plastique.

La réunion du G20 à Chennai a permis au ministre Guilbeault de rencontrer ses homologues pour faire avancer l'action mondiale sur les questions clés liées au climat et à l'environnement. Il a également condamné la guerre d'agression que la Russie mène en Ukraine, ainsi que les coûts catastrophiques pour le peuple ukrainien, lesquels entraînent toujours des effets environnementaux et climatiques importants.

Citations

« Le Canada et l'Inde reconnaissent l'importance d'amener le monde à faire front commun et à réagir pour faire face aux menaces mondiales amplifiées par les changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution par le plastique. Je suis reconnaissant au président indien pour son leadership, à la fois pour avoir établi un programme ambitieux pour le G20 et pour avoir travaillé avec tous les membres afin de trouver des solutions réalisables qui changent la vie des Indiens, des Canadiens, et des citoyens de partout dans le monde. En travaillant ensemble, nous pouvons faire tomber les barrières et contribuer à favoriser une plus grande coopération mondiale pour progresser avant la tenue de la COP28 et dans les années à venir. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Pendant son séjour en Inde, le ministre Guilbeault a également visité deux institutions scientifiques nationales, le National Center for Coastal Research (centre national de recherche côtière) et le National Center for Sustainable Coastal Management (centre national de gestion côtière durable), pour s'informer sur les innovations de l'Inde dans ses efforts de protection et de conservation de la biodiversité côtière et de lutte contre la pollution marine.

Le Sommet des dirigeants du G20 se tiendra à Delhi les 9 et 10 septembre 2023. Avant sa tenue, l'Inde organise une série de réunions ministérielles sur des thèmes précis, comme il est d'usage sous chaque présidence du G20.

des dirigeants du G20 se tiendra à les 9 et 10 septembre 2023. Avant sa tenue, l'Inde organise une série de réunions ministérielles sur des thèmes précis, comme il est d'usage sous chaque présidence du G20. Le G20 est composé des pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, États-Unis, France , Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie, Turquie et de l'Union européenne. Les pays suivants ont été invités cette année : Bangladesh , Danemark, Égypte, Espagne, Maurice, Oman , Pays-Bas, Singapour, et Émirats arabes unis (le président de la COP28 ).

, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie, Turquie et de l'Union européenne. Les pays suivants ont été invités cette année : , Danemark, Égypte, Espagne, Maurice, , Pays-Bas, Singapour, et Émirats arabes unis (le président de la ). Collectivement, les membres du G20 représentent 80 p. 100 de la production économique mondiale, 60 p. 100 de la population mondiale et les trois quarts des échanges internationaux.

En juin 2022, le Canada et l'Inde ont signé un protocole d'entente visant à renforcer la coopération bilatérale en matière d'action climatique, de protection de l'environnement et de conservation. Au titre du protocole d'entente, les deux pays ont convenu de collaborer, d'échanger des renseignements et de l'expertise, et de soutenir leur ambition respective dans une foule de domaines, y compris le renforcement de la capacité de production d'énergie renouvelable, la décarbonation des industries lourdes, la réduction de la pollution plastique, l'appui à une saine gestion des produits chimiques et la consommation durable.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias : Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]