De : Environnement et Changement climatique Canada

LIONS BAY, BC, le 1er sept. 2022 /CNW/ - Les Canadiens dépendent de la nature pour pouvoir boire de l'eau potable, respirer de l'air pur, s'alimenter et profiter du plein air dans des espaces de qualité. La conservation de la nature est essentielle pour protéger les espèces en péril, lutter contre les changements climatiques et bâtir une économie forte et durable.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, et le député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, Patrick Weiler, ont annoncé un investissement de plus de 926 000 dollars sur quatre ans pour accroître les efforts de conservation de la biodiversité dans la région de la biosphère d'Átl' k a7tsem / baie Howe.

Ce financement, tiré du programme du Patrimoine naturel bonifié du Canada, soutiendra les activités de gestion et de conservation de la biodiversité dans la région de la biosphère qui regorge de milieux naturels et d'espèces sauvages, dont de rares et fragiles récifs d'éponges siliceuses, et qui abrite la riche culture des Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Nation des Squamish) et d'autres peuples salish du littoral. La région s'étend sur plus de 200 000 hectares de terre et de mer, et abrite au moins 39 espèces inscrites sur la liste des espèces en péril en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

En collaboration avec les partenaires de la conservation, dont des groupes locaux des Premières Nations, le financement servira à accroître la compréhension à l'échelle locale de la biodiversité, d'autres mesures de conservation efficaces et des aires protégées et de conservation autochtones. Le financement permettra également de repérer et de prioriser les zones présentant une grande biodiversité à protéger, en plus de soutenir dans ces zones cibles des projets pour la restauration de l'habitat, la connectivité des espèces sauvages et la surveillance des espèces en péril.

Au cours des quatre prochaines années, on prévoit qu'un plus grand nombre d'aires protégées et de conservation dans la région de la biosphère viendront servir l'objectif du Canada de protéger 25 p. 100 des terres et des eaux du pays d'ici 2025, pour viser ensuite 30 p. 100 d'ici 2030.

Les efforts du gouvernement du Canada pour protéger davantage la nature arrivent à point nommé, alors qu'il se prépare à accueillir le monde entier à Montréal, en décembre 2022, à la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. La COP15 est une occasion pour le Canada de faire état de son leadership, conjointement avec ses partenaires internationaux, en prenant des mesures pour conserver la nature et freiner la perte de diversité biologique partout dans le monde, en partenariat avec les peuples autochtones, les premiers gardiens de la terre. Les réserves de la biosphère désignées par l'UNESCO, telles que la région de la biosphère d'Átl' k a7tsem / baie Howe, sont des contributions essentielles à la réalisation de cet objectif.

Citations

« Les réserves de la biosphère de l'UNESCO sont un modèle reconnu internationalement pour rassembler les communautés afin qu'elles se rapprochent de la nature et la protègent. La région de la biosphère de la baie Howe correspond naturellement à des aires de conservation accrue, puisqu'elle présente une riche diversité d'espèces et qu'elle est importante pour les communautés locales. En investissant dans cette région de la biosphère, nous protégeons des espaces naturels appréciés des communautés, tout en contribuant à notre objectif de conservation national visant à protéger 30 p. 100 des terres et des eaux au Canada d'ici 2030. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'annonce d'aujourd'hui est un exemple des grandes choses qui peuvent se produire lorsque les communautés unissent leurs efforts pour appuyer l'environnement. Les réserves de la biosphère constituent une profonde contribution au développement durable et à la conservation de la nature, et elles établissent une norme pour la manière dont la population et la nature peuvent prospérer conjointement. »

- Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

« Ce financement offert par Environnement et Changement climatique Canada marque un tournant dans l'histoire du réseau et de l'Association canadienne des réserves de la biosphère. C'est l'occasion de renouveler les partenariats, de renforcer la capacité au sein de l'organisation et de créer davantage de résultats pour la biodiversité dans les dix-neuf biosphères de l'UNESCO au Canada, ce qui rejoint l'essence même des réserves de la biosphère. »

- Kate Potter, directrice générale, Association canadienne des réserves de la biosphère

« Ce financement du gouvernement fédéral témoigne de l'importance des organisations qui gèrent les régions de la biosphère de l'UNESCO au Canada. Au sein de notre biosphère, 175 espèces sont considérées comme menacées ou en voie de disparition, et la perte de biodiversité et d'habitats est au cœur de cet enjeu. Ce financement renforce considérablement notre capacité à soutenir d'importants projets régionaux visant à restaurer, à maintenir et à améliorer la conservation de la biodiversité dans les zones qui en ont le plus besoin. »

- Ruth Simmons, directrice générale, région de la biosphère d'Átl' k a7tsem / baie Howe

« Átl' k a7tsem marie parfaitement beauté et espoir avec développement durable et conservation. Toutes les communautés d'Átl' k a7tsem continuent de se rassembler dans cette région de la biosphère pour prendre des décisions éclairées, et les gens peuvent se rendre sur cette terre. L'établissement de ce lien avec le territoire et la terre nous incitera tous à mieux honorer et respecter l'environnement, mais aussi la vie présente en ces lieux. »

- Joyce Williams, conseillère Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw et coprésidente du conseil d'administration de la Howe Sound Biosphere Region Initiative Society.

Faits en bref

La biodiversité englobe l'interconnexion entre tous les êtres vivants, y compris les êtres humains, et leurs relations mutuelles.

Les réserves de la biosphère, qui sont reconnues à l'échelle internationale par le Programme sur l'Homme et la biosphère de l'UNESCO, rapprochent l'homme de la nature d'une manière durable et respectueuse de l'environnement. Elles soutiennent la conservation de la biodiversité et encouragent les gens à s'informer et à prendre des mesures d'intendance pour soutenir le développement durable.

Chacune des réserves de biosphère du Canada dispose de diverses sources de financement, notamment des subventions des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et des municipalités, ainsi que des dons de fondations privées et de particuliers.

dispose de diverses sources de financement, notamment des subventions des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et des municipalités, ainsi que des dons de fondations privées et de particuliers. Il existe actuellement 738 réserves de la biosphère réparties dans 134 pays qui font partie du Réseau mondial des réserves de la biosphère. Environ 257 millions de personnes vivent dans des réserves de la biosphère dans le monde. Au Canada, plus de 2,5 millions de personnes vivent dans des réserves de la biosphère.

Le gouvernement du Canada s'est également engagé à s'efforcer de mettre fin au déclin de la nature et de renverser la vapeur d'ici 2030 au pays et de parvenir à un rétablissement complet des milieux naturels d'ici 2050.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]