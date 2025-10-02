Le ministre Guilbeault annonce la reconduction du mandat de Mohammed Hashim à titre de directeur général de la Fondation canadienne des relations raciales

Mohammed Hashim a été reconduit dans ses fonctions de directeur général de la Fondation canadienne des relations raciales pour un mandat de cinq ans, entrant en vigueur le 13 octobre 2025.

GATINEAU, QC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé aujourd'hui la reconduction du mandat de Mohammed Hashim à titre de directeur général de la Fondation canadienne des relations raciales (FCRR), et ce, pour un mandat de cinq ans entrant en vigueur le 13 octobre 2025.

M. Hashim agit en qualité de directeur général de la FCRR depuis octobre 2020. Sous sa gouverne, la société d'État a étendu sa présence et renforcé son positionnement au Canada, notamment en faisant progresser, à l'échelle nationale, les discussions de grande importance sur les relations raciales, l'équité et l'inclusion. De plus, M. Hashim dirige le Groupe de travail national sur les crimes haineux en partenariat avec la Gendarmerie royale du Canada. Le Groupe vise à mieux comprendre et à relever les défis systémiques dans la lutte contre les crimes haineux, à soutenir les communautés, et à outiller le système de justice pour enquêter sur les crimes motivés par la haine et intenter des poursuites.

Fort de plus de 20 ans d'expérience en défense des droits de la personne, M. Hashim a mené une carrière multidisciplinaire dans le secteur sans but lucratif, les organismes communautaires, le mouvement syndical, le gouvernement et les services-conseils en communications. Son travail s'est toujours concentré sur des approches innovantes en matière de politiques publiques et de législation visant à améliorer la vie des Canadiens et Canadiennes. Fervent défenseur et leader stratégique, il a contribué à l'élaboration de multiples programmes législatifs et stratégiques ayant pour but d'enrayer le racisme et la haine au Canada.

La FCRR est une société d'État créée par le gouvernement du Canada en 1996 - dans le contexte de l'Entente de redressement à l'égard des Canadiens japonais - afin de réaffirmer les principes de justice et d'égalité pour tout le monde au Canada. La FCRR relève du portefeuille du Patrimoine canadien.

Citations

« Félicitations à Mohammed Hashim pour la reconduction de son mandat à titre de directeur général de la Fondation canadienne des relations raciales. Leader stratégique et passionné, M. Hashim s'emploie à faire avancer les droits de la personne, en plus de lutter contre le racisme et la haine au Canada. Je suis convaincu que, grâce à son expérience et à son dévouement, la Fondation continuera de jouer un rôle de chef de file dans le renforcement des relations entre les Canadiens et Canadiennes de divers horizons, et dans la promotion de l'équité à travers le pays. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Mes collègues du conseil d'administration et moi souhaitons féliciter Mohammed Hashim à l'occasion du renouvellement de son mandat à titre de président, directeur général de la Fondation canadienne des relations raciales. Nous avons hâte de continuer à profiter du solide leadership de Mohammed dans nos efforts visant à mettre en place des solutions systémiques et à faire progresser les politiques publiques en matière de lutte contre le racisme en soutenant les organisations d'un bout à l'autre du Canada dans leur combat contre le racisme et en créant des occasions de dialogues constructifs. »

- Teresa Woo-Paw, présidente, Fondation canadienne des relations raciales

Les faits en bref

La Fondation canadienne des relations raciales (FCRR) est une société d'État fédérale dont le mandat consiste à sensibiliser la population aux causes et aux manifestations du racisme au Canada. La FCRR travaille à renforcer le tissu social au Canada en aidant, en soutenant et en rassemblant les groupes et les organismes communautaires grâce à des subventions, des services et un réseau de partenaires dans le milieu de la recherche, dans les secteurs privé et communautaire.

La FCRR est régie par la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales. En vertu de la Loi, le directeur général de la Fondation est nommé par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre.

Liens connexes

