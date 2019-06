Le ministre Goodale souligne l'investissement du gouvernement du Canada dans la recherche innovatrice axée sur la découverte à l'Université de Regina

La subvention appuiera des étudiants et des chercheurs dans des domaines aussi variés que le génie, les sciences naturelles, la psychologie, la géologie, les mathématiques et l'informatique

REGINA, le 31 mai 2019 /CNW/ - Les nouvelles idées ont le pouvoir de changer notre façon de voir le monde et de mener à des découvertes qui nous aident à relever certains de nos plus grands défis. Les investissements dans le travail novateur et créatif des scientifiques et des chercheurs contribuent à l'amélioration de la santé, de l'environnement, de l'économie et des collectivités.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Ralph Goodale, a annoncé, au nom de la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, un investissement de 4 404 750 millions de dollars à l'appui de la recherche axée sur la découverte à l'Université de Regina. La subvention permettra de soutenir les travaux de 32 chercheurs et étudiants dans le domaine des processus écologiques des zones humides des prairies, de l'exploration de données et de la transformation des déchets, entre autres.

De ce montant, 4 036 400 millions de dollars sont octroyés au titre du Programme de subventions à la découverte. Ce financement fait partie d'une enveloppe sans précédent de plus de 588 millions de dollars pour le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), laquelle a fait l'objet d'une annonce de la ministre Duncan le 21 mai. Le financement servira notamment à appuyer plus de 4 850 chercheurs et étudiants au pays afin qu'ils puissent continuer à faire des découvertes de calibre mondial. Il servira également à appuyer près de 500 chercheurs en début de carrière qui apporteront de nouveaux points de vue et de nouvelles perspectives dans leur domaine.

Le reste des fonds est octroyé au titre de subventions de recherche et développement coopérative, de subventions d'engagement partenarial, de bourses d'études supérieures du Canada Alexander-Graham-Bell et de bourses d'études supérieures du Canada au niveau de la maîtrise. Ces investissements s'inscrivent dans la vision scientifique du Canada et dans l'engagement du gouvernement du Canada de consacrer plus de 10 milliards de dollars aux sciences, ce qui représente la plus importante augmentation à ce jour du financement de la recherche fondamentale.

« La recherche et l'innovation stimulent le progrès dans notre société. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer un important investissement dans les chercheurs de l'Université de Regina pour les aider à faire des découvertes qui permettront de surmonter les défis actuels, comme ceux liés à l'extraction des ressources et au filtrage de l'eau. Notre gouvernement est heureux de soutenir la recherche de calibre mondial à l'Université de Regina. »

- Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Regina-Wascana, l'honorable Ralph Goodale

« Le financement annoncé aujourd'hui témoigne de notre engagement ferme et durable envers les sciences et les chercheurs. Notre gouvernement a travaillé fort pour redonner aux sciences et à la recherche la place qui leur revient, et cet investissement sans précédent dans les découvertes de demain n'est qu'un exemple des mesures que nous avons prises pour atteindre cet objectif. »

- La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan

« Les subventions à la découverte et les bourses du CRSNG constituent une base solide pour les programmes de recherche de milliers de chercheurs exceptionnels à chaque étape de leur carrière. Ces étudiants, stagiaires postdoctoraux et professeurs sont les piliers du milieu de la recherche en sciences et en génie au Canada. »

- Le président par intérim du CRSNG, Digvir S. Jayas, Ph. D.

« Les subventions du CRSNG mettent en valeur la curiosité, l'engagement et la passion de la communauté de la recherche, et ce qui compte peut-être plus encore, c'est qu'elles favorisent également la tenue d'importants travaux scientifiques qui n'auraient pas pu être lancés autrement. De la recherche sur la résistance aux antibiotiques à la gestion des déchets, en passant par les facteurs de stress environnementaux sur la faune et la flore et les études géologiques à Madagascar, nos scientifiques changent les choses pour le mieux au Canada et aux quatre coins du monde. Le soutien qu'ils obtiennent du gouvernement fédéral est essentiel à leurs travaux. »

- La rectrice et vice-chancelière de l'Université de Regina, Vianne Timmons

Les faits en bref

L'investissement annoncé le 21 mai comprend 426 millions de dollars au titre des subventions à la découverte qui seront attribuées à plus de 2 295 chercheurs œuvrant dans toutes les disciplines des sciences et du génie, par exemple la biologie, la chimie, le génie des matériaux de pointe ou l'astrophysique.

De plus, 6,2 millions de dollars seront attribués sous forme de suppléments Tremplin vers la découverte à 499 chercheurs en début de carrière au cours de la première année de leur subvention à la découverte pour les aider à démarrer leur carrière.

L'investissement comporte également 83 millions de dollars en bourses pour appuyer près de 1 700 étudiants des deuxième et troisième cycles et stagiaires postdoctoraux en début de carrière.

Le gouvernement du Canada a récemment lancé le programme Dimensions : équité, diversité et inclusion au Canada . Le programme pilote, qui s'inspire de la charte britannique Athena SWAN (anglais) reconnue à l'échelle mondiale, vise à abattre des obstacles systémiques dans le milieu de la recherche, notamment ceux qui touchent les groupes sous-représentés ou désavantagés.

