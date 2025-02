Le partenariat renouvelé avec l'Assemblée des Premières Nations renforce l'accès aux services,

la reconnaissance et le soutien adapté sur le plan culturel pour les vétérans et vétéranes des Premières Nations

VANCOUVER, BC, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Les vétérans et vétéranes des Premières Nations ont fièrement servi le Canada en temps de paix et de guerre, mais plusieurs d'entre eux continuent de se heurter à des obstacles systémiques dans l'accès aux avantages et à la reconnaissance qu'ils méritent. Aujourd'hui, l'honorable Darren Fisher, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a réaffirmé l'engagement du Canada à soutenir les vétérans et vétéranes des Premières Nations et leur famille en travaillant en partenariat avec l'Assemblée des Premières Nations (APN).

Le ministre Fisher, accompagné de Cindy Woodhouse Nepinak, grande cheffe de l'APN, et de Percy Joe, président du Conseil des anciens combattants des Premières Nations, ont réaffirmé leur engagement commun en signant une lettre d'entente mise à jour et élaborée conjointement. Ce partenariat renouvelé s'appuie sur les progrès réalisés en collaboration avec l'APN et les efforts déjà déployés pour éliminer les obstacles systémiques de longue date à l'accès aux programmes et services d'Anciens Combattants Canada (ACC).

L'entente renouvelée établit les quatre objectifs prioritaires suivants :

Assurer une inclusion véritable de la culture des Premières Nations dans les cérémonies et les activités commémoratives organisées par l'APN et ACC. Documenter et faire connaître l'histoire des personnes qui ont servi. Offrir aux vétérans un soutien adapté à leur culture. Éliminer les obstacles qui empêchent les membres des Premières Nations d'accéder aux programmes et aux services d'ACC.

Le renouvellement de ce partenariat renforce l'engagement d'ACC à travailler aux côtés de l'APN et de son Conseil des anciens combattants dans le cadre d'initiatives clés. Dans le cadre des efforts continus du Canada en vue de la réconciliation, ce partenariat prévoit des mesures concrètes pour veiller à ce que les vétérans et vétéranes des Premières Nations reçoivent la reconnaissance et le soutien qu'ils méritent.

« Les vétérans et vétéranes des Premières Nations ont servi le Canada avec courage et dévouement, mais un trop grand nombre d'entre eux doivent encore faire face à des obstacles pour recevoir le soutien et la reconnaissance qu'ils méritent. Nous avons fait des progrès, et ce partenariat renouvelé est un pas de plus vers l'avant. En collaborant avec l'Assemblée des Premières Nations et le Conseil des anciens combattants de l'APN, nous veillons à ce que la culture des Premières Nations se reflète dans les activités de commémoration, à ce que l'histoire des vétérans soit préservée et à ce que le soutien soit plus facile d'accès. »

L'honorable Darren Fisher, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Les vétérans et vétéranes des Premières Nations ont fourni d'importantes contributions en servant le Canada, mais pendant trop longtemps, leur histoire et leurs expériences ont été négligées et l'accès au soutien a été difficile. Cette lettre d'entente renouvelée constitue une étape importante pour garantir que les vétérans et vétéranes des Premières Nations et leur famille reçoivent la reconnaissance, les services et le soutien adapté culturellement qu'ils méritent. Nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble pour éliminer les obstacles, améliorer l'accès et veiller à ce que les vétérans des Premières Nations reçoivent du soutien. »

Cheffe nationale Cindy Woodhouse Nepinak, Assemblée des Premières Nations.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre mission en soutenant les vétérans et vétéranes, les citoyens et les communautés. Même s'il reste encore beaucoup de travail à faire, nous avons réalisé des progrès considérables et nous sommes impatients de mettre en place un partenariat significatif et positif. »

Percy Joe, président, Conseil des anciens combattants des Premières Nations

La première lettre d'entente a été signée en 2023 et a jeté les bases d'un renforcement de la mobilisation, de la sensibilisation et de la commémoration. Depuis, ACC et l'APN ont travaillé ensemble pour élargir les initiatives de sensibilisation auprès des vétérans et vétéranes des Premières Nations, faire participer davantage de communautés des Premières Nations aux activités commémoratives et faire rayonner plus d'histoires sur le service militaire des membres des Premières Nations.

a jeté les bases d'un renforcement de la mobilisation, de la sensibilisation et de la commémoration. Depuis, ACC et l'APN ont travaillé ensemble pour élargir les initiatives de sensibilisation auprès des vétérans et vétéranes des Premières Nations, faire participer davantage de communautés des Premières Nations aux activités commémoratives et faire rayonner plus d'histoires sur le service militaire des membres des Premières Nations. L'APN est une organisation nationale de défense des intérêts qui s'efforce de faire avancer les aspirations collectives des individus et des communautés des Premières Nations de tout le Canada sur des questions de nature et de préoccupation nationales et internationales.

sur des questions de nature et de préoccupation nationales et internationales. Le Conseil des anciens combattants de l'APN représente tous les vétérans et toutes les vétéranes des Premières Nations au Canada et aux États-Unis, ainsi que les vétérans et vétéranes des Premières Nations au sein de la Gendarmerie royale du Canada , du ministère de la Défense nationale et des sociétés des gardiens de la paix des Premières Nations. Dans le cadre de la Résolution n o 02/2020, il a reçu le mandat de faire progresser la réconciliation et la guérison avec le concours d'ACC.

des anciens combattants de l'APN représente tous les vétérans et toutes les vétéranes des Premières Nations au et aux États-Unis, ainsi que les vétérans et vétéranes des Premières Nations au sein de la Gendarmerie royale du , du ministère de la Défense nationale et des sociétés des gardiens de la paix des Premières Nations. Dans le cadre de la Résolution n 02/2020, il a reçu le mandat de faire progresser la réconciliation et la guérison avec le concours d'ACC. En 2023, ACC a créé une équipe de mobilisation des vétérans et vétéranes autochtones qui fournit des conseils et des informations sur la meilleure façon de répondre aux besoins des vétérans autochtones et de maintenir un dialogue avec eux en leur offrant de la formation, des informations et des ressources.

