La Fondation Les Fleurons glorieux est nommée parmi les bénéficiaires du Fonds pour le bien‑être des vétérans et de leur famille en 2024-2025 à l'occasion du symposium sur l'emploi des vétérans.

VANCOUVER, BC, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Grâce à leur capacité à travailler en équipe, à leur leadership et à leur faculté d'adaptation, les vétérans et vétéranes possèdent des compétences uniques qui en font des membres précieux de la population active. C'est pourquoi Anciens Combattants Canada (ACC) investit plus de 15 millions de dollars sur trois ans dans le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBVF) afin d'appuyer des programmes novateurs qui aident les vétérans et vétéranes à réussir leur transition vers la vie après le service.

Hier, l'honorable Darren Fisher, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé un autre bénéficiaire du financement en 2024-2025 : La Fondation Les Fleurons glorieux. Grâce à un investissement de 910 000 $, La Fondation Les Fleurons glorieux créera un réseau national d'employeurs prêts à accueillir des vétérans et des vétéranes, ce qui contribuera à améliorer les pratiques de recrutement, d'embauche, d'intégration et de maintien en poste à l'échelle du Canada.

L'annonce a été faite lors du symposium sur l'emploi des vétérans, qui est organisé en partenariat avec La Fondation Les Fleurons glorieux, et qui coïncide avec la tenue des Jeux Invictus 2025. Le symposium a réuni des vétérans et vétéranes, ainsi que des dirigeants d'entreprises et de collectivités de partout au Canada et d'autres nations qui participent aux Jeux Invictus, afin de renforcer les possibilités d'emploi pour ceux et celles qui ont servi.

Depuis le lancement du FBVF en 2018, ACC a fourni plus de 42 millions de dollars en financement pour la recherche et des initiatives novatrices qui soutiennent le bien-être des vétérans et de leur famille. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de plusieurs annonces à venir liées au FBVF, puisque d'autres bénéficiaires seront annoncés dans les semaines à venir.

« Nous parlons souvent de l'importance de soutenir les vétérans et les vétéranes après leur service, mais un véritable soutien implique d'investir dans leur avenir. Chaque année, plus de 8 000 militaires quittent les forces armées, prêts à mettre à profit leur leadership, leur discipline et leur résilience dans de nouvelles carrières. Les employeurs sont toujours à la recherche de personnes compétentes et dévouées, et les vétérans et vétéranes répondent exactement à ces critères. C'est pourquoi notre gouvernement fait cet investissement. Permettre aux vétérans et aux vétéranes d'obtenir un emploi intéressant n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est aussi une bonne chose pour le Canada. La Fondation Les Fleurons glorieux est un chef de file dans ce domaine, et je suis fier de soutenir son travail et qu'elle figure parmi les bénéficiaires du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. »

L'honorable Darren Fisher, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« La Fondation Les Fleurons glorieux reconnaît les compétences et le talent extraordinaires de nos militaires et de nos vétérans, tout en sachant qu'ils peuvent avoir de la difficulté à trouver le nouveau rôle qui leur convient lorsque vient le temps de quitter les Forces armées. Nous sommes ravis d'obtenir ce soutien d'Anciens Combattants Canada par l'intermédiaire du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, qui nous permettra de mettre à l'essai des façons de renforcer le soutien à l'embauche et à la transition auprès d'employeurs partout au Canada, ce qui aidera nos vétérans et vétéranes à réussir dans leur nouvelle carrière. »

Nick Booth, PDG, La Fondation Les Fleurons glorieux

La Fondation Les Fleurons glorieux est une fondation canadienne pour la communauté militaire qui vise à soutenir les militaires, les vétérans et leur famille à chaque étape de leur parcours.

Entre 2018 et 2023, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a accordé 42,6 millions de dollars en financement dans le cadre de 123 initiatives.

2023, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a accordé 42,6 millions de dollars en financement dans le cadre de 123 initiatives. Le budget de 2024 prévoyait 6 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à compter de 2024-2025, à Anciens Combattants Canada pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. Plus précisément, un financement de base de 3 millions de dollars par année, plus 2 millions de dollars supplémentaires par année de 2024-2025 à 2026-2027 sera offert, pour un total de 15 millions de dollars sur trois ans.

