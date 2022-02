Plus de 300 personnes de partout au pays ont participé activement aux discussions sur les défis liés à l'offre de logements et les solutions de collaboration possibles au Canada. Parmi elles, des partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux, des dirigeants autochtones ainsi que des représentants des secteurs sans but lucratif et privé.

Pour prononcer les discours-programmes, le ministre Hussen était accompagné entre autres du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada. Parmi les autres participants clés du gouvernement, citons l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les praires et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural, Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement), et Paul Chiang, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Diversité et Inclusion). La présidente de la FCM, Mme Joanne Vanderheyden, et la cheffe de la direction de la FCM, Mme Carole Saab, ont également participé à l'évènement.

D'autres personnes de marque ont pris la parole, notamment l'honorable Rochelle Squires, ministre des Familles du Manitoba, Mike Savage, maire de la municipalité régionale de Halifax, Valérie Plante, mairesse de Montréal, Romy Bowers, présidente et première dirigeante de la SCHL, et Kaitlin Schwan, directrice nationale du Women's National Housing and Homelessness Network, ainsi que plusieurs autres intervenants et spécialistes du secteur du logement.

Tous et toutes ont convenu que la collaboration est essentielle pour relever le défi complexe de l'offre de logements et de l'abordabilité au Canada.

Les personnes présentes se sont attaquées à des questions complexes, dont les besoins particuliers des communautés marginalisées et racisées, les besoins des communautés autochtones vivant en milieu urbain, rural ou nordique, les défis liés à la planification dans les collectivités rurales et éloignées, ainsi que les innovations qui permettraient dès maintenant de transformer le système d'offre de logements.

Le ministre Hussen a réaffirmé l'engagement du gouvernement fédéral à améliorer le secteur du logement au Canada en s'attaquant aux défis sous tous les angles au moyen de la Stratégie nationale sur le logement. Cette semaine seulement, le ministre a pris part, d'un bout à l'autre du pays, à des annonces assurant le soutien du gouvernement fédéral pour répondre aux différents besoins des régions.

Qu'il s'agisse des 80 millions de dollars ciblant des solutions d'approvisionnement pour le logement dans le Nord et en région éloignée, dans le cadre du Défi d'offre de logement; de la création de centaines de nouveaux logements abordables à Vancouver grâce à un investissement de 44,5 millions de dollars du Fonds national de co-investissement pour le logement ou de la production de plus de 1 400 nouveaux logements pour les personnes en situation d'itinérance dans la province de Québec dans le cadre l'Initiative pour la construction rapide de logement, la Stratégie permet de répondre aux besoins uniques en matière de logement d'un océan à l'autre.

Le Sommet national sur l'offre de logements de 2022 a permis un dialogue ouvert et fructeux qui mènera à d'importantes collaborations au cours des semaines, des mois et des années à venir. Dans son allocution de clôture, le ministre Hussen a mentionné que l'incidence que cette collaboration aura sur le secteur du logement n'était qu'un début.

Citations

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable et pour que ce souhait devienne une réalité nous devons construire rapidement un plus grand nombre de logements. Depuis 2015, notre gouvernement a aidé à loger plus de 2 millions de Canadiens et de Canadiennes grâce à la construction, la réparation et la rénovation de logements et à des subventions au loyer. Le Sommet d'aujourd'hui était l'occasion idéale pour les personnes représentant l'ensemble du secteur canadien de l'habitation de se réunir en vue d'éliminer les obstacles à la création d'une offre de logements et de mettre à profit les progrès que nous avons réalisés jusqu'à présent. C'est ce que la Stratégie nationale sur le logement représente. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Le rôle des municipalités face aux problèmes de l'offre de logements abordables est fondamental. Pour favoriser une croissance économique inclusive, il est essentiel que chaque personne au Canada ait accès à des options de logement abordable. Les progrès réalisés et l'atteinte de notre objectif commun de mettre fin à l'itinérance chronique exigent le genre de partenariat que le Sommet d'aujourd'hui incarne. La FCM est fière de travailler avec les gouvernements et les différents partenaires pour s'assurer que la population canadienne a accès aux types de logements dont elle a besoin. - Joanne Vanderheyden, présidente de la Fédération canadienne des municipalités, et mairesse de la municipalité de Strathroy-Caradoc (Ontario)

