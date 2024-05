OTTAWA, ON, le 30 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a assisté à l'exposition CANSEC 2024, soit le plus important événement au Canada en matière de sécurité, de défense et de nouvelles technologies. Il a profité de l'occasion pour s'adresser aux participants et faire des annonces importantes concernant les approvisionnements liés à la défense et à l'aérospatiale.

Le ministre Duclos a souligné l'importance de la participation des entreprises à l'établissement et au maintien de chaînes d'approvisionnement résilientes, car celles-ci sont essentielles à la défense de notre pays. L'industrie canadienne de la défense compte des centaines d'entreprises essentielles qui soutiennent et équipent les forces armées du Canada et de ses alliés. Comme il a été annoncé dans Notre Nord, fort et libre, le gouvernement du Canada procède à un examen de l'approvisionnement de défense, y compris des stratégies et des initiatives industrielles de défense, pour faire en sorte que les entreprises canadiennes aient des occasions à saisir dans la chaîne d'approvisionnement, et pour soutenir l'innovation canadienne au sein de l'industrie de la défense.

Le ministre Duclos a également fait le point sur le programme canadien de certification en cybersécurité à venir, qui aidera les entreprises canadiennes à soumissionner différents marchés au pays et à l'étranger en démontrant qu'elles sont prêtes à faire face à des cybermenaces sophistiquées qui évoluent rapidement.

Dans son allocution, le ministre Duclos a annoncé la prolongation de 3 contrats de soutien en service pour la flotte actuelle d'appareils CH-149 Cormorant et CP-140 Aurora de l'Aviation royale canadienne. L'une de ces modifications est apportée au contrat d'IMP Aerospace pour prolonger le soutien en service des CH-149 Cormorant jusqu'en 2032. Les 2 autres modifications sont apportées aux contrats d'IMP Aerospace et de L3 Harris Technologies MAS afin de prolonger le soutien en service des CP-140 Aurora jusqu'en 2030, lorsque la flotte atteindra la fin de sa durée de vie prévue.

Le prolongation de ces contrats permettra non seulement de soutenir ces aéronefs importants, mais aussi de stimuler la croissance et la compétitivité des secteurs canadiens de l'aérospatiale et de la défense. Grâce à l'application de la Politique des retombées industrielles et technologiques du Canada, IMP Aerospace et L3Harris Technologies MAS maintiendront une forte capacité industrielle au Canada, établissant ainsi les chaînes d'approvisionnement solides nécessaires à l'entretien des flottes de CH-149 Cormorant et de CP-140 Aurora du Canada.

La présence du ministre Duclos à cet événement d'envergure montre l'engagement du gouvernement du Canada à échanger de manière continue avec les experts de l'industrie de la défense et de l'aérospatiale et à les soutenir. En outre, le ministre a profité de sa présence pour visiter l'exposition, rencontrer les représentants de l'industrie et en apprendre plus sur les technologies, l'équipement et les services nouveaux et récents.

« L'industrie canadienne de l'aérospatiale et de la défense, qui est l'une des pierres angulaires de notre économie, génère des emplois hautement spécialisés et bien rémunérés pour les travailleurs canadiens. Un partenariat solide entre le gouvernement et l'industrie est essentiel à la sécurité et à la disponibilité opérationnelle du Canada. CANSEC présente une excellente occasion d'en apprendre plus sur l'offre d'aujourd'hui et les possibilités de demain, afin d'appuyer les Forces armées canadiennes pour les années à venir. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Ces investissements contribueront au maintien en puissance des flottes de CH-149 Cormorant et de CP-140 Aurora du Canada - garantissant ainsi que l'Aviation royale canadienne puisse continuer de dissuader, de détecter et de contrer les menaces visant la population canadienne, ainsi qu'exécuter des missions de recherche et sauvetage. En partenariat avec les industries canadiennes de la défense et de l'aérospatiale, nous dotons nos militaires des outils dont ils ont besoin pour mener à bien leurs missions essentielles. »

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Défense nationale

« Ces partenariats stratégiques avec IMP Aerospace et L3Harris Technologies MAS nous permettent non seulement de prolonger les contrats de soutien en service essentiels aux flottes de l'Aviation royale canadienne, mais aussi d'assurer la compétitivité continue de notre industrie nationale. Grâce à la Politique des retombées industrielles et technologiques, les prolongations de contrat annoncées aujourd'hui à CANSEC créeront des emplois de haut calibre et contribueront à la croissance économique partout au Canada.»

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Les faits en bref

CANSEC est le principal événement au Canada dans les domaines de la sécurité, de la défense et des nouvelles technologies. Organisé par l'Association des industries canadiennes de défense et de sécurité, il a lieu à Ottawa chaque année depuis 1998. C'est le meilleur endroit pour se renseigner sur les technologies, les produits et les services de pointe destinés aux unités militaires terrestres, navales, aérospatiales et interarmées.

dans les domaines de la sécurité, de la défense et des nouvelles technologies. Organisé par l'Association des industries canadiennes de défense et de sécurité, il a lieu à chaque année depuis 1998. C'est le meilleur endroit pour se renseigner sur les technologies, les produits et les services de pointe destinés aux unités militaires terrestres, navales, aérospatiales et interarmées. Concernant le Programme de certification en cybersécurité du Canada , une demande de renseignements a été publiée sur AchatsCanada le 2 mai 2024. Le nouveau programme viendra renforcer la protection des renseignements contractuels non classifiés du gouvernement du Canada qui se trouvent dans les réseaux, les systèmes et les applications des fournisseurs du secteur de la défense, ce qui est d'une importance capitale pour la résilience du Canada contre les cybermenaces.

, une demande de renseignements a été publiée sur AchatsCanada le 2 mai 2024. Le nouveau programme viendra renforcer la protection des renseignements contractuels non classifiés du gouvernement du qui se trouvent dans les réseaux, les systèmes et les applications des fournisseurs du secteur de la défense, ce qui est d'une importance capitale pour la résilience du contre les cybermenaces. Concernant la flotte d'hélicoptères CH-149 Cormorant, l'actuel contrat de soutien en service d'IMP Aerospace a été prolongé de 6 ans, auxquels s'ajoutent 2 options d'un an et une extension de 6 mois, portant ainsi son échéance du 1er avril 2024 au 30 septembre 2032. Cette prolongation du contrat est nécessaire pour soutenir la flotte jusqu'à ce que le projet de modernisation à mi-vie du Cormorant atteigne la capacité opérationnelle totale visée. Sa valeur est estimée à 1,02 milliard de dollars.

La prolongation du contrat d'IMP Aerospace pour le soutien en service des CH‑149 Cormorant pourrait créer ou maintenir annuellement près de 210 emplois, ainsi que contribuer au produit intérieur brut du Canada à hauteur d'au moins 23 millions de dollars par an sur une période de 9 ans.

à hauteur d'au moins 23 millions de dollars par an sur une période de 9 ans. Concernant les avions CP-140 Aurora, la durée du contrat d'IMP Aerospace a été prolongée pour le véhicule aérien principal (VAP), de même que celle du contrat de L3 Harris Technologies MAS Inc. pour le système d'avionique (SA). Les modifications contractuelles permettront de prolonger de 5 ans la prestation des services à la flotte, soit du 1er avril 2025 au 31 mars 2030. Leur valeur totale est estimée à 639 millions de dollars.

La prolongation des contrats pour le VAP et le SA des CP-140 Aurora pourrait créer ou maintenir annuellement 1 140 emplois, ainsi que contribuer au produit intérieur brut du Canada à hauteur de 120 millions de dollars par an sur une période de 5 ans.

