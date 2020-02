Le ministre Duclos dépose les Rapports sur les résultats ministériels de 2018-2019

OTTAWA, le 26 févr. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est engagé à s'assurer que les Canadiens soient informés de ses engagements, de ses plans et des résultats qu'il obtient.

Aujourd'hui, le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, a déposé les Rapports sur les résultats ministériels annuels.

Ces rapports mesurent les progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs indiqués dans les Plans ministériels et permettent aux Canadiens d'avoir un clair aperçu des résultats obtenus par les organisations du gouvernement du Canada et des ressources utilisées à cette fin.

Les Rapports sur les résultats ministériels sont également reliés à l'InfoBase du GC, un outil en ligne qui regroupe des données sur les résultats et les indicateurs du rendement qui, auparavant, étaient éparpillées dans près de100 rapports annuels.

Le gouvernement continue d'offrir plus d'information aux Canadiens, dont aux députés, afin de leur permettre de surveiller la planification et les dépenses et de suivre l'argent des contribuables.

« Notre gouvernement croit fermement que les députés et les Canadiennes et les Canadiens doivent disposer des outils dont ils ont besoin pour comprendre et étudier la planification et les dépenses de leur gouvernement, ainsi que les résultats obtenus par ce dernier. Je crois également que la transparence est essentielle pour un meilleur gouvernement. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor

Les Rapports sur les résultats ministériels font partie du cycle annuel du Budget des dépenses et du processus d'approvisionnement.

Ils comprennent des détails sur le mandat et les engagements d'une organisation et sur les résultats obtenus par cette dernière.

L'InfoBase du GC permet un accès facile aux résultats obtenus par 87 ministères gouvernementaux.

