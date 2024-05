WASHINGTON, D.C., le 17 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a conclu une visite fructueuse à Washington. Comme le Canada et les États‑Unis dépendent de relations commerciales solides et d'objectifs communs en matière de sécurité, cette visite visait à renforcer la coopération qui unit les 2 pays, ainsi que l'importance de constituer et de maintenir des chaînes d'approvisionnement résilientes, en particulier dans le secteur canadien de la défense.

Au cours de sa visite à Washington, le ministre Duclos a rencontré des représentants du gouvernement des États-Unis, ainsi que des représentants stratégiques de l'industrie de la défense et de l'aérospatiale. Ces rencontres visaient à promouvoir et à faire avancer les priorités communes du Canada et des États-Unis concernant l'économie et la sécurité. Les nouveaux fonds affectés à la Défense dans le Budget de 2024 s'appuient sur les investissements sans précédent que le gouvernement a réalisés jusqu'à présent pour soutenir les membres de nos forces armées, renforcer les capacités de défense du Canada et s'attaquer aux enjeux mondiaux. Les entreprises canadiennes doivent être en mesure de jouer un rôle clé dans les partenariats actuels et à venir avec nos voisins américains. La viabilité de nos chaînes d'approvisionnement nationales en dépend.

Comme il est indiqué dans Notre Nord, fort et libre : Une vision renouvelée pour la défense du Canada, le gouvernement du Canada a l'intention de réformer l'approvisionnement de défense, notamment en permettant davantage le recours aux ententes entre gouvernements lorsqu'il est judicieux d'établir des partenariats stratégiques avec les alliés du Canada, en particulier les États-Unis.

Le ministre Duclos a par ailleurs profité de l'occasion pour rencontrer Kirsten Hillman, ambassadrice du Canada aux États-Unis, ainsi que le Secteur de Washington de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), afin de discuter de la meilleure façon de faire avancer cette priorité et de souligner le rôle important que l'ambassadrice et le Secteur jouent dans la réalisation des objectifs d'approvisionnement de défense du Canada auprès du gouvernement des États‑Unis.

Citations

« Face à l'évolution rapide et à la complexité grandissante des menaces à la sécurité mondiale, il importe plus que jamais que nous renforcions nos partenariats avec notre voisin et plus proche allié. Ces rencontres ont permis de confirmer les intérêts économiques et les priorités en matière de sécurité que nous partageons dans le maintien d'une industrie de la défense et de l'aérospatiale forte en Amérique du Nord. Le Canada renforce ainsi le rôle clé qu'il joue sur le plan de la sécurité, tout en veillant à ce qu'il y ait des débouchés pour les entreprises canadiennes et des emplois hautement spécialisés et bien rémunérés au Canada. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref

Il s'agissait de la première visite du ministre Duclos à Washington à titre de ministre responsable des services publics et de l'approvisionnement.

à titre de ministre responsable des services publics et de l'approvisionnement. Au cours de son voyage, le ministre Duclos a rencontré des représentants du département de la Défense des États-Unis pour discuter des priorités communes, y compris des faits nouveaux concernant la certification des fournisseurs du secteur de la défense au Canada en ce qui concerne la cybersécurité.

Le Secteur de Washington de SPAC gère toutes les acquisitions que le Canada réalise dans le cadre du programme américain de ventes de matériel militaire à l'étranger. À l'heure actuelle, le Secteur administre un portefeuille d'une valeur de 13,5 milliards de dollars américains et soutient les projets concernant, par exemple, l'aéronef multimissions canadien, le navire de combat canadien et les aéronefs pilotés utilisés aux fins de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.

de SPAC gère toutes les acquisitions que le Canada réalise dans le cadre du programme américain de ventes de matériel militaire à l'étranger. À l'heure actuelle, le Secteur administre un portefeuille d'une valeur de 13,5 milliards de dollars américains et soutient les projets concernant, par exemple, l'aéronef multimissions canadien, le navire de combat canadien et les aéronefs pilotés utilisés aux fins de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Le ministre Duclos a également rencontré les représentants d'entreprises comme Boeing Defense, Space and Security, Lockheed Martin et RTX.

Liens connexes

