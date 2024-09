QUÉBEC, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Avec la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), le gouvernement du Canada stimule la croissance économique, crée de bons emplois et veille à la sécurité nationale en s'assurant que la Marine royale canadienne (MRC) et la Garde côtière canadienne (GCC) disposent des navires dont elles ont besoin pour s'acquitter de leur travail important.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a participé à la conférence annuelle de Naval Québec, le rendez-vous annuel de la chaine d'approvisionnement de la construction navale du Québec.

Le ministre Duclos a annoncé que le Canada avait attribué un deuxième contrat auxiliaire sous la SNCN de 16,47 millions de dollars (taxes incluses) à Chantier Davie de Lévis (Québec) pour l'avancement de travaux liés à un brise-glace de classe polaire pour la GCC.

Dans le cadre du plan de renouvellement de sa flotte, la GCC fait l'acquisition de 2 brise-glaces polaires. L'un d'eux sera construit par Chantier Davie, tandis que l'autre sera construit par Vancouver Shipyards Co. Ltd. .Ces navires permettront à la GCC de naviguer dans l'Arctique canadien tout au long de l'année pour y compléter les missions à l'appui des peuples autochtones et des communautés nordiques, de la souveraineté du Canada dans l'Arctique et de la recherche scientifique dans l'Extrême-Arctique, et pour y intervenir lors de situations d'urgence.

Le ministre Duclos a aussi fait le point sur l'acquisition d'un maximum de 12 sous-marins pour la MRC. Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a publié, au nom du ministère de la Défense nationale, une demande de renseignements (DR) visant à recueillir plus d'information sur l'achat et la construction de sous-marins pour le Canada, les délais de livraison de ceux-ci et les capacités opérationnelles des fournisseurs éventuels.

Outre la DR, le Canada continue, dans le cadre de ce processus d'approvisionnement, à rencontrer les représentants des pays alliés, des entreprises et des marines d'Europe et d'Asie qui sont en train ou en voie de construire des sous-marins susceptibles de répondre aux besoins du Canada.

Dans son discours, le ministre Duclos a fait le point sur le Pacte de collaboration sur les brise‑glaces, soit un partenariat trilatéral renforcé avec les États-Unis et la Finlande qui porte sur les brise-glaces polaires et les autres capacités nécessaires au maintien de la sécurité économique, climatique et nationale de nos pays dans l'Arctique. Le Canada, la Finlande et les États-Unis continuent de se rencontrer régulièrement pour avancer l'élaboration du protocole d'accord, dans le but de le ratifier avant la fin de 2024. Ce partenariat permettra de s'assurer que l'expertise et les capacités canadiennes peuvent profiter à nos alliés, alors que nous déployons tous des efforts pour protéger les règles, normes et standards internationaux afin de maintenir la paix et la stabilité dans les régions arctique et antarctique pour les générations à venir.

Le Canada demeure déterminé à travailler avec ses partenaires internationaux et les chantiers navals canadiens pour revitaliser notre industrie maritime, créer de bons emplois pour la classe moyenne, maximiser les retombées économiques et renforcer la sécurité collective dans l'ensemble de l'Arctique.

Citations

« Notre industrie domestique de construction navale est florissante et le partenariat entre Naval Québec et le gouvernement canadien est essentiel à notre sécurité et capacité opérationnelle. En travaillant ensemble, nous œuvrons à la création et au maintien de bons emplois pour la classe moyenne tout en aidant la Marine royale canadienne et la Garde côtière canadienne à protéger et appuyer nos communautés, et aider à exporter le produit des talents et des efforts de nos travailleuses et nos travailleurs. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Les annonces d'aujourd'hui nous rappellent que notre gouvernement s'est engagé à faire en sorte que la Marine royale canadienne et la Garde côtière canadienne puissent continuer de protéger la souveraineté et les intérêts de notre pays, et aussi qu'il fait tout pour favoriser l'innovation et la création de possibilités pour la population canadienne d'un océan à l'autre. Ces mesures stratégiques contribueront non seulement à rehausser nos capacités maritimes, mais aussi à générer des emplois de grande qualité au sein de notre secteur maritime et de la chaîne d'approvisionnement. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« En continuant à construire notre flotte du futur, nous respectons les engagements pris par la Garde côtière canadienne envers les Canadiens pour protéger nos voies navigables, qui restent vitales pour le commerce, la pêche et les activités d'importation et d'exportation. Je suis encouragé de voir que la planification du deuxième brise-glace polaire se poursuit ».

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le Canada, pays de l'Arctique, de l'Atlantique et du Pacifique doté du plus long littoral du monde, a besoin d'une nouvelle flotte de sous-marins. L'acquisition d'un maximum de 12 sous-marins à propulsion classique, capables de naviguer sous la glace, destinés à la Marine royale canadienne, renforcera la capacité du Canada à détecter et à dissuader les menaces maritimes, à contrôler ses approches maritimes et à projeter sa puissance et ses capacités de frappe plus loin de ses côtes. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires de l'industrie de la mise en œuvre de ce projet crucial, qui s'inscrit dans le cadre des priorités énoncées dans le document intitulé "Notre Nord, fort et libre". »

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Défense nationale

Faits en bref

La SNCN du gouvernement du Canada est un programme à long terme de plusieurs milliards de dollars qui vise à renouveler les flottes de la GCC et de la Marine royale canadienne (MRC) pour faire en sorte que les organismes maritimes du Canada disposent des navires modernes dont ils ont besoin pour remplir leurs missions, tout en revitalisant l'industrie maritime du Canada, en créant de bons emplois pour la classe moyenne et en générant les retombées économiques les plus avantageuses possibles dans tout le pays.

La GCC dispose actuellement plus d'une douzaine brise-glaces de tailles et de capacités diverses, ce qui en fait la deuxième flotte de brise-glaces au monde.

En mai 2021, le Canada a annoncé la construction de 2 nouveaux brise-glaces polaires dans le cadre de la SNCN. Ces 2 brise-glace auront une capacité supérieure à celle du plus gros brise‑glace canadien à l'heure actuelle, le navire de la GCC Louis S. St‑Laurent.

En avril 2023, au terme d'un processus de qualification approfondi en plusieurs étapes, le gouvernement du Canada a désigné Chantier Davie à titre de troisième partenaire stratégique de la SNCN.

En mars 2024, le Canada a attribué un contrat auxiliaire pour la réalisation des travaux initiaux liés aux nouveaux brise-glaces de programme de la GCC.

Chantier Davie a déjà joué un rôle essentiel dans le soutien des flottes canadiennes. De 2012 à 2023, l'entreprise a obtenu pour plus de 2,887 milliards de dollars en contrats pour la réalisation de divers types de travaux sur des navires de la GCC, de la MRC et de Transports Canada.

Les 3 premiers sous-marins de la classe Victoria ont été acceptés en vue de leur mise en service dans la MRC entre 2000 et 2003. Le quatrième sous-marin a subi un incendie en transit vers le Canada en 2004, ce qui a retardé sa mise en service dans la MRC jusqu'en 2015.

ont été acceptés en vue de leur mise en service dans la MRC entre 2003. Le quatrième sous-marin a subi un incendie en transit vers le Canada en 2004, ce qui a retardé sa mise en service dans la MRC jusqu'en 2015. La flotte de sous-marins actuelle demeurera en service jusqu'à la deuxième moitié des années 2030 dans le cadre du projet de modernisation de la classe Victoria .

. La MRC demande que son premier nouveau sous-marin soit livré au plus tard au milieu des années 2030 afin d'assurer la transition entre les classes de sous-marins sans rupture de capacité.

La DR vise également à consulter sur le soutien en service et l'infrastructure pour la nouvelle flotte, y compris la manière dont des partenariats avec l'industrie canadienne permettraient d'inclure les technologies et les capacités industrielles canadiennes dans la production de sous-marins et de générer des retombées économiques au Canada tout au long du cycle de vie de la flotte de sous‑marins.

Le 11 juillet 2024, le Canada a annoncé l'établissement du Pacte de collaboration sur les brise‑glaces avec les États-Unis et la Finlande.

Ce partenariat stratégique permettra de rehausser la coopération existante entre ces 3 importants pays de l'Arctique en renforçant les industries maritimes de chaque pays et en permettant d'accélérer la production de nouveaux équipements et de nouvelles capacités. Le Canada , la Finlande et les États-Unis comptent renforcer la collaboration technique et l'échange de renseignements, mais également collaborer plus étroitement en vue d'inciter leurs Alliés et partenaires à répondre à la future demande mondiale en matière de navires polaires.

, la Finlande et les États-Unis comptent renforcer la collaboration technique et l'échange de renseignements, mais également collaborer plus étroitement en vue d'inciter leurs Alliés et partenaires à répondre à la future demande mondiale en matière de navires polaires. Ce partenariat s'appuie sur la volonté du Canada d'affirmer sa souveraineté dans l'Arctique et les régions du Nord. Il repose sur les priorités établies dans la mise à jour de la politique de défense du Canada, Notre Nord , fort et libre.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Guillaume Bertrand, Conseiller principal aux communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, 418-564-9571, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]