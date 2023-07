Cette nouvelle stratégie amènera la croissance et la compétitivité du secteur canadien du tourisme vers de nouveaux sommets

OTTAWA, ON, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Le tourisme joue un rôle crucial. Il alimente l'économie canadienne et crée de bons emplois dans toutes les régions du pays, des communautés rurales, éloignées et autochtones, aux plus grandes villes. En raison de sa nature inclusive, le tourisme emploie une proportion plus importante de femmes, de jeunes, de Canadiens noirs et racisés, de nouveaux arrivants, de personnes de la communauté 2ELGBTQI+ et de personnes handicapées que les autres secteurs. La riche diversité du Canada fait qu'il y a des activités pour tous les goûts : aventures en plein air à couper le souffle, villes dynamiques à découvrir ou expériences uniques de tourisme autochtone. En raison de l'intérêt renouvelé pour les voyages, les acteurs de l'économie des visiteurs au pays peuvent maintenant saisir l'occasion sans précédent qui s'offre à eux, aller au-delà du simple rétablissement pour prospérer et être concurrentielles sur la scène internationale. Le gouvernement du Canada a l'intention de profiter de cette occasion et d'assurer la réussite à long terme de l'industrie du tourisme pour les générations à venir.

Aujourd'hui, le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, a terminé une tournée pancanadienne qui visait à promouvoir la nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, intitulée Canada 365 : Accueillir le monde entier au quotidien. La Stratégie a été dévoilée le 4 juillet à Niagara Falls, en Ontario. Le ministre a ensuite fait des arrêts à Peggy's Cove, en Nouvelle-Écosse; à Banff, à Calgary et à Edmonton, en Alberta; et à Vancouver et à Whistler, en Colombie-Britannique. Durant sa tournée, le ministre Boissonnault était accompagné de représentants de divers ordres de gouvernement, ainsi que d'intervenants clés et de partenaires autochtones de l'industrie du tourisme.

La nouvelle stratégie vise à favoriser la croissance et la compétitivité mondiale de l'industrie. Elle est le fruit de consultations approfondies menées auprès d'entreprises du tourisme, d'associations de l'industrie, d'ordres de gouvernement, de partenaires autochtones et d'organisations de marketing de destination d'un peu partout au pays. Les précieux commentaires qu'ils ont formulés au sujet des défis et des possibilités au sein de l'industrie canadienne du tourisme ont grandement contribué à l'élaboration de la vision et des objectifs de la nouvelle stratégie.

La nouvelle stratégie met de l'avant des priorités précises pour débloquer tout le potentiel du secteur canadien du tourisme : investir dans les atouts touristiques du Canada, mettre à profit les loisirs et les activités de plein air, établir des partenariats pour développer le tourisme autochtone, inciter la tenue d'un plus grand nombre d'événements internationaux et améliorer la coordination fédérale par l'intermédiaire d'un conseil ministériel fédéral. La Stratégie fera ainsi du Canada un chef de file mondial en matière de tourisme et ouvrira la porte à de nouvelles possibilités pour l'économie des visiteurs au Canada.

Le ministre Boissonnault a exprimé sa gratitude à l'endroit des intervenants et des représentants des communautés, des organisations autochtones et des entreprises touristiques qui se sont joints à lui ponctuellement à chaque étape de sa tournée. Il a indiqué que le succès de la stratégie reposait sur la collaboration soutenue de tous les ordres de gouvernement, de l'industrie et des communautés et sur l'établissement de partenariats. Le ministre continuera de faire connaître la nouvelle stratégie durant la période estivale.

La nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme a été bien accueillie par les partenaires. Le gouvernement du Canada est persuadé que cette stratégie soutiendra la croissance soutenue du tourisme canadien et améliorera sa compétitivité, en permettant au Canada de prospérer en tant que destination touristique de premier plan à l'échelle mondiale.

« La semaine dernière, j'ai présenté la nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme à toute la population canadienne, d'un océan à l'autre. Cette stratégie permettra de propulser la croissance de l'économie canadienne des visiteurs vers de nouveaux sommets et nous aidera à exploiter son potentiel économique sans précédent. Si nous conjuguons les forces de tous, et notamment celles de tous les ordres de gouvernement et de l'industrie, nous pourrons mettre en valeur les offres touristiques diversifiées du Canada et accueillir chaleureusement les visiteurs du monde entier qui afflueront chaque jour de l'année au pays. »

- Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault

« La Nouvelle-Écosse offre sur tout son territoire des expériences touristiques authentiques. La Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme aura une grande incidence sur le tourisme dans la province en établissant des conditions propices à la croissance future et à la stabilité du secteur du tourisme, ainsi qu'aux investissements qui lui sont destinés. La population canadienne a maintenant un outil incroyable pour attirer les touristes et leur permettre de découvrir leur magnifique pays et les merveilles naturelles qu'il contient. »

- Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et député de Nova-Centre, l'honorable Sean Fraser

« Les paysages de nos villes côtières, l'hospitalité caractéristique des régions atlantiques et notre riche patrimoine culturel attirent des gens du monde entier, et font en sorte que l'industrie du tourisme est un maillon important de notre économie locale. Cette stratégie nous permettra de veiller à ce que l'industrie du tourisme à Halifax, y compris nos nombreux magasins, restaurants et attractions, se redresse et continue de croître alors que nous accueillons chez nous des visiteurs des quatre coins du monde. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et député de Halifax, en Nouvelle-Écosse, Andy Fillmore

« L'industrie du tourisme est vitale pour les communautés néo-écossaises, car elle emploie des milliers de personnes de tous les horizons. La nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme est le résultat d'un travail de collaboration qui présente un plan de croissance pour l'industrie essentiel au succès de notre province. La stratégie aidera notre industrie et nos travailleurs à prospérer, et aidera le Canada à remporter la course mondiale pour attirer les visiteurs. Je sais que la Nouvelle-Écosse est prête à accueillir le monde, et cette stratégie va nous aider à y parvenir. »

- La députée de Halifax-Ouest, Lena Metlege Diab

« Le tourisme est essentiel à l'Alberta, particulièrement dans les Rocheuses. Il fait rouler notre économie, emploie nos citoyens et enrichit nos communautés. La nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme aidera notre secteur du tourisme à prospérer. L'ensemble de nos communautés et de nos citoyens en profiteront. Nous ferons valoir encore plus nos atouts existants, relèverons avec brio les défis qui se présentent à nous et accueillerons à bras ouverts les nouvelles occasions qui nous permettront de nous épanouir. »

- La sénatrice pour l'Alberta et co-présidente du Caucus parlementaire multipartite sur le tourisme, la sénatrice Karen Sorensen

« La Colombie-Britannique offre des expériences touristiques incomparables, qu'il s'agisse de ses majestueux pics montagneux, de ses côtes magnifiques ou de l'accueil caractéristique que nous réservent les gens de la côte ouest. Le tourisme est un moteur économique important pour nos communautés locales. Il soutient nos petites et moyennes entreprises, et emploie des centaines de milliers de personnes. La nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme orientera nos efforts futurs dans ce secteur. Elle nous permettra de nous assurer que les travailleurs, l'industrie et les communautés puissent prospérer, attirer de nouveaux investissements et établir les conditions propices au succès à long terme de ce secteur vital. Le Canada est fin prêt à montrer au monde tout ce qu'il a à offrir. »

- Le coprésident du Caucus parlementaire multipartite sur le tourisme et député de West-Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, Patrick Weiler

« Notre secteur du tourisme attire chaque année de nombreux visiteurs du monde entier en Colombie-Britannique et ailleurs au Canada. Nous avons beaucoup à leur offrir, qu'il s'agisse de leur première ou de votre douzième visite. La Stratégie illustre bien la vigueur du secteur et jette les bases pour sa réussite future. Grâce à elle, Vancouver pourra continuer d'accueillir le monde sur son territoire, au quotidien. »

- Le député de Vancouver Granville,Taleeb Noormohamed

Faits en bref

Le tourisme est un moteur clé de l'économie canadienne. En 2022, le secteur maintenait environ 623 375 emplois directs et 1,9 million d'emplois au total.

En 2022, le tourisme a contribué pour près de 38 milliards de dollars du PIB du Canada et près de 13 % des exportations de services. Il a généré des revenus de près de 94 milliards de dollars pour les entreprises.

En 2022, il y avait 218 041 entreprises dans le secteur du tourisme.

En 2022, les dépenses touristiques des non-résidents ont augmenté de près de 321 % par rapport à l'année précédente, une reprise supérieure de plus de 70 % au sommet de 28,6 milliards de dollars atteint en 2019.

Destination Canada prévoit que les dépenses touristiques se rétabliront pleinement d'ici 2024, et l'afflux de visiteurs du monde entier reviendra au niveau prépandémique d'ici 2026.

l'afflux de visiteurs du monde entier reviendra au niveau prépandémique d'ici 2026. En 2022, environ 33,2 % des travailleurs du secteur du tourisme étaient des jeunes, comparé à la moyenne de 13,3 % de l'ensemble de l'économie.

En 2022, la main-d'œuvre touristique était composée à 29,2 % d'immigrants, un taux légèrement plus élevé que celui de l'ensemble de l'économie, qui est de 27,6 %.

