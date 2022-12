Le ministre Drainville doit venir à la rescousse du réseau de l'éducation

MONTRÉAL, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La CSN et ses fédérations estiment que le réseau de l'éducation va continuer à accumuler les problèmes si un coup de barre important n'est pas donné rapidement. Il faut une intervention proactive du ministre de l'Éducation si l'on veut pouvoir donner une éducation de qualité à tous les élèves. C'était l'un des messages clés livrés par la CSN, la FNEEQ-CSN et la FEESP-CSN lors de leur discussion avec le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, dans une rencontre plus tôt aujourd'hui.

Dans son discours de victoire électorale, le premier ministre François Legault a déclaré que l'éducation était « la priorité des priorités », mais quelle sera la priorité précise du gouvernement dans les années à venir? Le financement sera-t-il à la hauteur pour pouvoir embaucher et retenir tout le personnel nécessaire, des employé-es de soutien aux professionnel-les en passant bien entendu par les enseignantes et les enseignants ?

À ce propos, le gouvernement devrait consulter davantage celles et ceux qui transmettent quotidiennement le savoir aux élèves fréquentant nos établissements publics et privés. Ces experts de l'enseignement sont les mieux placés pour garantir leur réussite.

CITATIONS

- CAROLINE SENNEVILLE, présidente de la CSN

« Il faut cesser de s'intéresser seulement aux manchettes qui accaparent l'attention des médias. Le ministre Drainville devra se rendre compte que le réseau de l'éducation public est en danger par manque de personnel et par manque d'investissements. Il faudra continuer à parler aux syndicats pour trouver des solutions pérennes et globales afin d'assurer un meilleur avenir à nos enfants en améliorant de façon notable les conditions de travail et l'organisation de celui-ci. »

- BENOÎT MALENFANT, président de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

« Sans le personnel de soutien, l'école prend le bord. Sans les services de garde, les services directs aux élèves (éducatrices spécialisées, préposé-es aux élèves handicapés, surveillantes d'élèves, etc.), l'entretien des bâtiments et le personnel administratif, le réseau de l'éducation cesse tout simplement de fonctionner. C'est le message que nous portons aujourd'hui au nouveau ministre. Nous lui demandons de reconnaître concrètement l'apport essentiel des employé-es de soutien dans nos établissements scolaires en travaillant avec nous à trouver des solutions aux graves problèmes d'attraction et de rétention qui sévissent actuellement dans le réseau. Il faut améliorer la rémunération et aussi s'attaquer à la surcharge de travail, notamment en fixant des ratios réalistes personnel/élèves dans l'ensemble des services, y compris pour les secrétaires d'école. L'intégration des services de garde au projet éducatif doit aussi faire partie des priorités du ministre. »

- CAROLINE QUESNEL, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

« Pas une semaine ne passe sans que plusieurs de nos membres ne vantent les mérites d'instaurer de façon permanente un calendrier scolaire divisé en deux étapes. Cette modification au régime pédagogique s'avère nécessaire pour améliorer la qualité des apprentissages et la consolidation des acquis par les élèves. Dans cet esprit, nous demandons également au ministre Drainville qu'il reporte d'un an (en septembre 2024) l'implantation du cours de Culture et citoyenneté québécoise afin de bien outiller le personnel enseignant et d'assurer le succès de ce nouveau cours. »

Pour consulter la plateforme de la CSN en éducation et en enseignement supérieur

https ://bit.ly/3EAf0PY

À propos

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise et elle compte près de 80 000 membres dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui sont répartis dans trois fédérations.

La FEESP-CSN représente près de 40 000 employé-es de soutien dans le réseau de l'éducation et de l'enseignement supérieur. La FNEEQ-CSN regroupe quelque 35 000 professeurs, chargé-es de cours ainsi que tutrices et tuteurs, principalement en enseignement supérieur.

SOURCE CSN

Renseignements: Thierry Larivière, Service des communications de la CSN, [email protected], 514 966-4380; Katerine Desgroseilliers, conseillère aux communications, FEESP-CSN [email protected], 514 265-4250; Martin Robert, conseiller aux communications, FNEEQ-CSN, [email protected], 514 377-6985