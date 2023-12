OTTAWA, ON, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Les Canadiens et Canadiennes de partout au pays comptent sur le transport maritime pour livrer des produits de façon abordable, sûre, et efficace. En construisant des corridors maritimes avec des pratiques plus propres et plus durables, nous contribuons à la croissance d'une économie forte, nous apportons aux gens les biens dont ils ont besoin, en plus de garder notre eau et notre air propres.

En marge de la COP28, le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui que le Canada a signé un protocole d'entente pour poursuivre l'établissement d'un corridor maritime vert entre la côte Ouest du Canada et des ports des Émirats arabes unis, de la Corée et du Japon.

Le corridor maritime vert dans l'Ouest présentera les caractéristiques suivantes :

Un emplacement géographique unique, puisqu'il s'agit de la route la plus courte entre l'Amérique du Nord et l'Asie;

Des technologies de pointe à faibles émissions de carbone : centre de transbordement carboneutre et conteneur zéro émission;

Des navires de pointe qui sont plus rapides, plus petits et conçus pour faire des allers-retours entre deux ports seulement et qui font appel aux technologies zéro émission les plus novatrices (p. ex., des carburants propres, de nouvelles conceptions de coque, et une logistique et une efficacité améliorées);

La distribution, l'utilisation et l'exportation de carburants propres tels que l'ammoniac, l'hydrogène ou le méthanol, tous produits au Canada.

Ce protocole d'entente met en valeur la force des partenariats dans le secteur maritime. Les partenaires comprennent des groupes autochtones, des gouvernements, des expéditeurs, des constructeurs de navires, des exploitants de ports et de terminaux, des producteurs de carburants propres et des entreprises de technologies propres. Toutes les parties ont convenu de collaborer au développement de ce corridor, qui est la route la plus courte entre l'Amérique du Nord et l'Asie. Ce partenariat tire parti des technologies propres de pointe déjà utilisées ou dont l'utilisation est prévue dans chaque port.

Le protocole d'entente s'appuie sur les mesures importantes prises par le Canada au cours des dernières années. Publié l'an dernier, le Cadre canadien sur les corridors maritimes verts sert à guider l'industrie et les organisations canadiennes dans la création de corridors maritimes verts. Le Programme de corridors maritimes verts, lancé le 1er décembre 2023, investira dans le développement de ces corridors, en particulier sur les côtes Est et Ouest du Canada, les Grands Lacs et la Voie maritime du Saint-Laurent.

Les corridors maritimes verts joueront un rôle essentiel dans la réduction des émissions provenant de l'ensemble des activités de transport maritime. Ils encourageront :

les technologies maritimes novatrices;

les carburants marins propres;

l'utilisation d'électricité propre et d'autres technologies à faibles émissions de carbone dans les activités portuaires.

En travaillant ensemble pour construire des routes maritimes propres et durables, nous soutenons nos entreprises et les travailleurs de la classe moyenne, et nous aidons à protéger notre environnement.

Citation

« Travailler ensemble est essentiel pour un avenir plus vert et plus durable. Par ce protocole d'entente, nous tirons parti de notre volonté collective, de nos investissements et de notre élan pour faire en sorte que le secteur maritime mondial soit sûr, fiable et durable. Nous nous engageons sur la voie d'un avenir carboneutre. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

Faits en bref

Lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) de 2021, le Canada a signé la Déclaration de Clydebank (en anglais seulement) pour appuyer l'établissement de routes maritimes carboneutres entre deux ports ou plus, appelées « corridors maritimes verts ».

de 2021, le Canada a signé la Déclaration de Clydebank (en anglais seulement) pour appuyer l'établissement de routes maritimes carboneutres entre deux ports ou plus, appelées « corridors maritimes verts ». Les parties prenantes canadiennes ont été des leaders dans le développement précoce de corridors maritimes verts en signant des ententes visant à assurer la création de tels corridors sur des routes comme celles de Montréal - Anvers , d' Halifax - Hambourg et du Nord-Ouest du Pacifique - Alaska . Le Canada travaille également avec plusieurs partenaires pour trouver d'autres corridors maritimes verts.

Liens connexes

