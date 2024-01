VANCOUVER, BC, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour rendre la vie plus abordable pour la population canadienne. Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement appuient la croissance économique et créent de bons emplois pour la classe moyenne canadienne, tout en veillant à ce qu'elles soient résilientes et qu'elles s'adaptent aux effets des changements climatiques.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé un investissement pouvant atteindre 74,3 millions de dollars, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, pour un projet d'agrandissement à l'aéroport international de Vancouver. Cela permettra à l'aéroport d'être équipé pour traiter des volumes de fret plus élevés, d'améliorer ses installations et son efficacité, et de réduire la pollution.

Ce projet permettra le déplacement d'aéronefs plus gros entre les installations de fret et la piste. Il contribuera à :

augmenter la capacité de l'aire de stationnement pour accueillir quatre autres avions-cargos gros porteurs;

mettre à niveau une route d'accès; et

préparer le site pour la construction d'un nouvel entrepôt de fret aérien.

Ce projet soutiendra également la croissance des activités des transporteurs canadiens, notamment Air Canada, WestJet et Cargojet. On estime que le projet réduira les déplacements des camions et cela représente jusqu'à 229 millions de kilomètres sur 30 ans, car les exportateurs locaux n'auront pas besoin de transporter leurs produits vers un aéroport plus éloigné. Cela améliorera la sécurité routière et réduira les émissions de gaz à effet de serre.

Les marchandises exportées par l'aéroport international de Vancouver soutiennent des secteurs clés de la croissance économique tels que la fabrication de pointe et les produits pharmaceutiques. En outre, les secteurs traditionnels tels que l'agriculture et la pêche ont besoin d'expéditions de fret aérien fiables pour garantir que les produits périssables puissent atteindre les marchés mondiaux en temps voulu.

Au total, les améliorations augmenteront la capacité de manutention du fret de l'aéroport de 160 000 tonnes, ce qui représente une augmentation de 22 milliards de dollars par an du potentiel commercial du Canada.

De plus, en créant de l'espace pour de gros avions-cargos porteurs à faible consommation de carburant à l'aérogare, la pollution générée par le transport du fret aérien à l'aéroport international de Vancouver sera réduite de jusqu'à 25 %. Cela permettra à l'aéroport de traiter des volumes de fret aérien plus élevés, tout en contribuant à créer un réseau de transport plus écologique au Canada.

« Ce projet nous permet d'améliorer nos chaînes d'approvisionnement en augmentant la capacite de traitement des volumes de fret aérien plus élevés et à accroître l'efficacité à l'aéroport international de Vancouver, tout en réduisant la pollution. »

Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Investir dans des chaînes d'approvisionnement solides signifie que les Canadiens de la classe moyenne ont accès aux biens dont ils ont besoin à des prix équitables, mais cet investissement à Vancouver crée et soutient également de bons emplois dans notre communauté, et profite aux entreprises locales qui dépendent d'un centre commercial solide pour servir leurs clients. »

Wilson Miao

Député de Richmond Centre

« Le fret et l'accent que nous mettons sur la croissance et l'optimisation sont au service direct de notre communauté et de l'économie qui la soutient. Le financement substantiel accordé dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux pour les installations de fret à l'aéroport YVR renforcera notre rôle de porte d'entrée pour les transporteurs de fret nationaux et internationaux. Grâce à l'amélioration de la capacité et de l'infrastructure, nous pourrons traiter plus de marchandises essentielles et contribuer à bâtir une chaîne d'approvisionnement plus solide et plus résiliente entre le Canada et les marchés mondiaux, ce qui profitera aux entreprises et aux consommateurs locaux. »

Tamara Vrooman

Présidente-directrice générale, Administration de l'aéroport international de Vancouver

Les faits en bref

Le projet profitera aux expéditeurs en leur offrant plus de souplesse en ce qui a trait à la taille des expéditions, moins de restrictions sur le transport des machines et des produits électriques, et moins de restrictions imposées par les horaires des passagers et la demande. Le projet permettra aussi de réduire les déplacements des camions, ce qui améliorera la sécurité routière et diminuera les émissions de gaz à effet de serre.

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens d'infrastructure essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens d'infrastructure essentiels qui appuient l'activité économique au . Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

afin de favoriser le commerce national et international. L'appel de propositions Accroître la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada , dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, favorise la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le Canada et les marchés mondiaux, ainsi que les corridors de commerce intérieur.

