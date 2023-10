OTTAWA, ON, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Le projet de train à grande fréquence sera le plus grand projet d'infrastructure canadien depuis des générations. Une fois opérationnelle, la ligne ferroviaire couvrira le corridor Québec-Toronto, avec des voies ferrées réservées aux voyageurs et voyageuses. Ce projet de transformation permettra de voyager de façon propre, sûre et efficace, tout en stimulant notre économie et en solidifiant nos partenariats avec les communautés autochtones.

Aujourd'hui, Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec a annoncé le lancement de la demande de propositions (DP). Le processus de DP se poursuivra jusqu'à l'été 2024. À l'issue de la période d'évaluation, le gouvernement du Canada sélectionnera le groupe qui deviendra le partenaire promoteur du secteur privé qui travaillera en collaboration avec VIA TGF à la conception et à l'élaboration du projet de train à grande fréquence.

Pour maximiser les avantages pour le public et l'innovation, les soumissionnaires à la DP devront élaborer deux solutions en matière de vitesse. Une solution doit comprendre des trains pouvant atteindre une vitesse maximale de 200 kilomètres à l'heure, ce qui est plus rapide que le service offert aujourd'hui. L'autre solution doit comprendre des segments à grande vitesse pour des trajets plus rapides. Cela permettra d'évaluer rigoureusement les coûts et les avantages d'intégrer une grande vitesse ferroviaire sur chaque segment du corridor.

Faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones est une priorité pour le gouvernement du Canada, et un engagement précoce avec les communautés autochtones est déjà en cours. La participation des populations autochtones est essentielle à la réussite du projet. Au cours du processus de DP, les soumissionnaires devront détailler leurs plans de participation des populations autochtones au projet de train à grande fréquence et la manière dont ils comptent permettre le partage des avantages socio-économiques avec les populations autochtones.

Le processus d'approvisionnement pour le projet de train à grande fréquence respecte les normes les plus strictes en matière d'équité et de transparence. Il est supervisé par un contrôleur indépendant de l'équité, qui agit comme observateur tiers objectif pour préserver l'intégrité du processus d'approvisionnement. La sécurité nationale et les risques qui y sont liés ainsi que les mesures à prendre pour faire face à ces risques seront aussi évalués.

Le train à grande fréquence est un projet de transformation qui changera fondamentalement la façon dont les Canadiennes et les Canadiens se déplacent dans le sud du Québec et de l'Ontario, notamment pour les communautés nouvellement desservies par un service ferroviaire voyageurs, comme Trois-Rivières et Peterborough.

« Le lancement de la demande de propositions pour le projet de train à grande fréquence marque un jalon important. À l'avenir, plus de Canadiens et de Canadiennes choisiront de voyager en train parce que, grâce au TGF, les trajets en train seront plus rapides, les départs plus fréquents et les voyages plus écologiques. J'ai hâte de voir comment les équipes qui participent à ce processus relèveront le défi de rapprocher les communautés, d'honorer la réconciliation avec les peuples autochtones et d'améliorer les déplacements dans le corridor Québec-Toronto. »

Pablo Rodriguez

Ministre des Transports et lieutenant du Québec

« Au cours des derniers mois, notre gouvernement a travaillé en étroite collaboration avec des experts de renommée mondiale pour mener à bien ce grand projet d'infrastructure et faire en sorte que les Canadiens aient accès à un service ferroviaire rapide et fiable. Le train à grande fréquence contribuera au développement économique des régions desservies, notamment la région de Québec, tout en favorisant la mobilité de la main-d'œuvre et la mobilité verte. Le lancement de cette demande de propositions marque une étape cruciale dans le processus d'approvisionnement et nous rapproche de la réalisation de cet important projet. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et député de Québec

« Ce projet transformateur vise à rapprocher nos vies et nos villes dans le corridor le plus densément peuplé du Canada. Notre équipe est déterminée à faire en sorte que les voyages en train de passagers soient plus flexibles. En déplaçant les trains de voyageurs sur leurs propres voies dédiées, nous allons offrir des trains plus rapides, plus fréquents et qui arrivent à l'heure de façon fiable. Notre service contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. »

Martin Imbleau

Président-directeur général, VIA HFR - VIA TGF Inc.

Les faits en bref

Un jalon important a été franchi le 20 juillet 2023 quand on a annoncé le nom des trois équipes retenues à l'issue de la phase de demande de qualification du processus d'approvisionnement.

VIA TGF est une filiale en propriété exclusive de VIA Rail.

Comme pour tout projet d'infrastructure de grande envergure, le gouvernement du Canada utilise une approche progressive pour tirer parti des commentaires recueillis tout au long du processus d'approvisionnement et pour éclairer les prochaines étapes et les décisions concernant la mise en œuvre du projet de train à grande fréquence.

utilise une approche progressive pour tirer parti des commentaires recueillis tout au long du processus d'approvisionnement et pour éclairer les prochaines étapes et les décisions concernant la mise en œuvre du projet de train à grande fréquence. Le gouvernement du Canada met en œuvre une stratégie vigoureuse de gestion des coûts pour chaque phase du projet afin de s'assurer que les coûts sont contrôlés. Cette stratégie comprendra des mises à jour annuelles des coûts, des examens récurrents de la diligence raisonnable et des rapports à livre ouvert pour gérer les coûts et signaler les changements. Les partenaires seront également incités à innover et à chercher à réduire les coûts afin de créer un meilleur rapport qualité-prix, tout en protégeant l'intérêt public.

met en œuvre une stratégie vigoureuse de gestion des coûts pour chaque phase du projet afin de s'assurer que les coûts sont contrôlés. Cette stratégie comprendra des mises à jour annuelles des coûts, des examens récurrents de la diligence raisonnable et des rapports à livre ouvert pour gérer les coûts et signaler les changements. Les partenaires seront également incités à innover et à chercher à réduire les coûts afin de créer un meilleur rapport qualité-prix, tout en protégeant l'intérêt public. Le budget de 2022 a accordé à Transports Canada et à Infrastructure Canada près de 400 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour continuer à faire progresser les activités clés et entreprendre la phase d'approvisionnement du projet.

a accordé à Transports Canada et à Infrastructure Canada près de 400 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour continuer à faire progresser les activités clés et entreprendre la phase d'approvisionnement du projet. Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire participer le public, y compris les communautés actuellement servies par VIA Rail entre Québec et Toronto , et à tisser des relations significatives, de nation à nation et de gouvernement à gouvernement, avec les peuples autochtones, afin de contribuer en permanence à la conception et à l'élaboration du projet. Toute personne intéressée à faire part de ses commentaires sur le projet, à poser des questions ou à s'inscrire aux mises à jour du projet est invitée à consulter le site Web de VIA TGF.

s'est engagé à faire participer le public, y compris les communautés actuellement servies par VIA Rail entre Québec et , et à tisser des relations significatives, de nation à nation et de gouvernement à gouvernement, avec les peuples autochtones, afin de contribuer en permanence à la conception et à l'élaboration du projet. Toute personne intéressée à faire part de ses commentaires sur le projet, à poser des questions ou à s'inscrire aux mises à jour du projet est invitée à consulter le site Web de VIA TGF. Le gouvernement du Canada s'est également engagé à étudier les possibilités d'améliorer le service ferroviaire interurbain de passagers dans le sud-ouest de l' Ontario , notamment en augmentant les fréquences. Des travaux sont en cours pour mieux comprendre l'environnement opérationnel dans le sud-ouest de l' Ontario et pour étudier les possibilités d'améliorer le service à l'ouest de Toronto , dans des villes comme London et Windsor .

