Le ministre des Pêches et des Océans célèbre les mesures prises en vertu de la nouvelle Loi sur les pêches pour préserver l'indépendance de la flottille de pêche côtière

POINTE-SAPIN, NB, le 22 juill. 2019 /CNW/ - L'industrie de la pêche fait partie intégrante du tissu social et économique de centaines de collectivités côtières du Canada atlantique, générant plus de 2,3 milliards de dollars chaque année dans l'économie canadienne. Depuis des générations, de nombreux Canadiens de l'Atlantique dépendent de la pêche comme moyen de subsistance ─ elle est ancrée dans le cœur de leurs collectivités. Depuis les années 1970, des politiques sur la pêche côtière sont en place pour que les pêcheurs côtiers de l'Atlantique et du Québec et leurs collectivités continuent de profiter des avantages de la pêche côtière.